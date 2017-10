Recenzia: Mäso – Vtedy na východe je unikátny, drsný, žiaľ pravdivý

Knižná novinka Mäso – vtedy na východe je v predaji ako celkom horúci prírastok, no nečakajte žiadnu kuchársku knihu venujúcu sa porciovaní mäsa, aj keď o jeho porciovaní možno tak trochu v nej ide. V minulosti investigatívny novinár Arpád Soltész spojil svoje skúsenosti, poznatky, ale tiež fantáziu do knižného diela, pre ktoré musíte mať silný žalúdok. Nie pre preháňanie, alebo prvky, ktoré by mohol čitateľ vnímať ako prebujnenú fantáziu autora.

Drsný príbeh z obdobia mečiarizmu

Čitateľ rodič je zhrozený a vníma príbeh z knihy Mäso ako príšernú výpoveď o tom, čo sa mohlo týkať iných rodičov v 90-tych rokoch rodiacej sa demokracie na Slovensku. Vnímanie príbehu, v ktorom sa popisuje scéna na východnom Slovensku, mafia, prevádzači a obchodovanie s ľuďmi v jeho rôznych podobách, je posilnené práve faktom, že autor knihy nemusel mnoho situácií vymýšľať. Praktiky mafie, skupín s vydobytou mocou a obchodníkov s ľuďmi sú popisované unikátnym spôsobom, ktorý vás prinúti knihu prečítať celú. To však za predpokladu, že ako čitateľ dokážete byť dosť silný a zotrvať. Polícia a slovenská informačná služba, nástroje ochrany verejnosti popisované ako nástroje moci zarmucujú menej ako popisované praktiky. Tie sú napísané tak vierohodne, že si ich čitateľ veľmi dobre predstaviť.

Popis postáv zvláda autor s ľahkosťou a zmyslom pre humor, aký pri tomto druhu literatúry stále môže autorom chýbať. Viacero dejových línií popisuje rôzne postavy a miesta, prácu tých, ktorí mali byť na strane dobra, aj prácu tých, ktorí si to „dobro“ vysvetľujú po svojom. Slogan knihy, ktorý sa nachádza aj priamo v texte, je výstižnou pripomienkou irónie a humoru s akým je kniha písaná, hoci vôbec nie je vtipná. „Nikto nie je tak veľký, aby sa nezmestil do truhly“.

Kniha Mäso je unikát

Kniha Mäso je unikát, pretože popisuje scénu, akej sa venovalo mnoho spisovateľov a predsa je originálom spracovaním a lokalitou. Veď východnému Slovensku, ktoré sa v deji objavuje ako prevažná lokalita, sa dosiaľ žiaden autor vo výraznejšej knihe nevenoval. Unikátom je však aj pre obálku, ktorá zámerne pripomína noviny a články v nich. Ďalším prvkom, aký nie je tak bežný je spôsob balenia tejto knihy, ktorý je možné nájsť v niektorých predajniach. Na knihu totiž môžete naraziť zabalenú v podobe mäsa. Tak ako je možné na pultoch v predajniach nájsť balené mäso, je aj kniha zabalená na tento spôsob, čím pripomína obsah knihy samotnej.

Aj v nej sa totiž hovorí o ľuďoch len ako o mäse, s ktorým sa obchoduje, predáva a keď sa pokazí, je lepšie sa ho čo najskôr zbaviť. Najlepšie niekde hlboko do zeme. Kniha Mäso – Vtedy na východe je tak príbehom plným napätia, čitateľskej zlosti z bezmocnosti, zlosti z prekvapenia a zlosti z krivdy. V čitateľovi sa bude miesiť viacero názorov a každý si po prečítaní odnesie ešte viac zmiešaných pocitov. Už ako bolo zmienené, kniha je unikátom v tom, koľko pocitov v čitateľovi vyvolá. To najväčšie prekvapenie sa však nachádza v závere, no jeho kúzlo môžete zničiť tým, že sa k záveru nedostanete postupne.

