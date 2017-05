Recenzia hry: Shiness The Lightning Kingdom, RPG na japonský spôsob

Hráč hier musel postrehnúť, že aj do našich končín prenikli a uchytili sa hry na spôsob Final Fantasy a mnohých iných. Manga štýl japonskej grafiky, ktorému neprišli na chuť až tak úplne všetci, sa objavil aj v hernom svete. Shiness The Lightning Kingdom, nové RPG je toho príkladom a japonskými prvkami sa priam pýši, hoci hra nie je japonská.

Ako už od RPG žánru môžeme očakávať, ste to vy, čo prechádza svetom, oslovuje ľudí, postavy a čudesné tvory, získava úlohy, žiada si viac a očakáva niečo ďalšie. Mali sme možnosť zahrať si hru Shiness The Lightning Kingdom, ktorú ešte pred vydaním označovali ako zmes japonských a západných herných štýlov. Čo teda hráčovi hra ponúkne?

Shiness The Lightning Kingdom animované a živé

Z hrania som pochopil, že som sa ocitol v celkom inom svete. Tu je pestrá príroda, mnoho ciest a celkom nové fyzikálne, či prírodné zákony. Vaša prvá postava môže vzývať menhiry z pod zeme, ktoré ďalej môže vrhať na konkrétne miesta, či len použiť ako ťažítko pri prechádzaní na iné miesta. Áno, v niečom pripomenie Tomb Raider, hoci len vzdialene. Aj tu totiž hráč so svojou postavou prechádza svetom čudesných roklín, prekážok a musí si svoju cestu buď nájsť, odhaliť, či vybojovať skrz nepriateľov. Ešte že z útesov vaša postava nedokáže spadnúť. Hra jej skrátka nedovolí vypadnúť mimo hracie pole a ani to nepotrebujete. Množstvo svetiel a efektov okolo vás môžu niečo znamenať, ale často ani nie. Živý svet okolo poskytne sem tam nejaké to vylepšenie, či surovinu. Dokonca si budete pripadať ako lovec pokémonov. Veď ak sa prechádzate po pláži a podarí sa vám chytiť ustricu skôr, ako vám zdrhne, môžete ju neskôr použiť. Chytiť sa dajú aj ježkovia, či iné tvory okolo vás. Nechytajú sa len zvláštne veveričky, na čo upozornia aj cedule.

Hlavnou úlohou bude boj a vylepšenie postavy

Tou hlavnou úlohou v hre je prebojovať sa viacerými svetmi s hlavným hrdinom menom Chado a ďalšími 4 parťákmi, ktorí vyzerajú rôzne a taktiež každý z nich niečo ojedinelé dokáže. Hráč sa s nimi zoznámi počas hry postupne. Áno, sme reálne stále v jednej hre, offline, ktorá je aj vytvorená pre jedného hráča. To, čo si vo svete tam vonku v hre nazbierate, to môže poslúžiť na liečenie, dopĺňanie života, či vylepšenie postavy. Alebo ak chcete, vylepšenie postáv. Menu prístupné cez ALT ponúkne najskôr veľmi komplikované, postupne však pomerne dobre ovládateľné možnosti bohatého rozšírenia, pridávania moci, oblekov, obuvi. Len chvíľku pred hraním som vypol Minecraft, čiže vylepšovanie postavy mi túto hru naozaj pripomenulo.

Niektoré súboje naopak pripomenú Mortal Kombat, či Tekken. Nie akúkoľvek spomínanú hru si však nemožno pripomenúť pri predstave na Shiness The Lightning Kingdom. Tá je totiž originál. Vzdialene môže pripomínať jednu mačku s palicou, ktorá sa živila zlodejinou, no nakoniec je tento japonský počin celkom originálny. Fiktívne nereálne animované postavy sú v animovanom svete a tento animovaný animé svet vidíte aj na videosekvenciách pri splnení niektorých cieľov, či pri prekonaní dôležitých etáp v hre.

RPG je RPG

Od „reálne hraných hier“ ako sa hovorí RPG, musíte očakávať, že rozhovory s niektorými postavami môžu byť zdĺhavejšie. Ovládateľné je všetko pomocou myši a jej dvoch tlačidiel. Ich význam sa z počiatku môže pliesť, avšak aj rýchle klikanie myšou vás uchráni pred rozsiahlymi textami. Tie sú v angličtine a nemajú preklad. Hra tak pri žánri RPG zostane lákavou už len pre tých, komu nerobí angličtina problém. Avšak ani tá nie je veľmi komplikovaná, veď za ňou stoja Európania. Teraz sa podržte. Nech už hra vyzerá akokoľvek japonsky, jej vývojári sa len dobre inšpirovali tradičnými akčnými hrami. Reálne totiž pochádza z Francúzska. Útoky hlavnej postavy a jej štyroch parťákov sú rôzne kombinovateľné a mimo útočenie sa môžu aj brániť. Skúsenosti sa o vzore mnohých iných hier a aj podľa očakávaní hráčov, týkajú fyzických útokov ako aj mágie. Všetko závisí od miery odomykania a nachádzania skrytých predmetov, bonusov a kúziel.

Hra umožní hráčom vybudovať si reputáciu pre konkrétnu postavu. Záleží od toho, či sa necháte veľmi zdržiavať rôznymi bočnými úlohami, hľadaním riešení a pomoci rôznym ďalším postavám a záleží aj od vás či sa necháte nepriateľmi trieskať o zem, alebo sa im budete vyhýbať. V niektorých prípadoch sad á vďaka úkrytom, pochôdzkam nepriateľov, či vďaka vysokej tráve stratiť z dohľadu nepriateľa. Nakoniec, raz za čas to vyskúša každý, najmä keď bude mať veľmi málo života a chuť dostať sa na jedno konkrétne miesto bez odhalenia. Potešujúce ale je, že ide o oddychovú hru s neustálym postupom, zábavnosťou, peknou grafikou a prvkami, aké poznáme z mnohých iných hier. Ovládanie je pomerne jednoduché a kamera nepôsobí nijako rušivo, čo nie je vždy pravidlo pri týchto druhoch hier.

Hra je:

zábavná

chytľavá

rýchla

pre mladých hráčov

bojová, aj ukecaná

Grafika, nastavenia a rozhranie hry

V hre sa hráči stretnú so zaujímavou grafikou. Snímky z internetu zachytávajú oveľa lepšie detaily. V mojom prípade postačia aj takéto. Svet vyniká svojou farebnosťou a postavička samotná vždy zaujme svojou animovanou podobou, ktorá sa svojimi kontúrmi a farebnosťou nerovná grafike nepriateľov, či okolitého sveta. Viete tak odlíšiť v zápale boja, ktorá je postavička vaša a ktorá tá nepriateľská. V každom prípade prekvapili tiché dialógy na testovanej hre, čiže len viditeľné texty rozhovorov, ale naopak pekne vypracované efekty a rôzne upozorňujúce prvky.

Trochu menej prehľadné môžu byť v Shiness The Lightning Kingdom nastavenia, ktoré ponúkajú možno na začiatok príliš možností, dokonca pri prvotnom teste aj možnosť celkom sa stratiť a zaseknúť v nastaveniach. Spolieha sa totiž len na klávesnicu a nie na myš. To je možné považovať za mínus, ak už siahate do nastavení hry, či vašej postavy.

Zaujímavosti o hre:

Mnoho prvkov, ale aj hlavné postavy sú animované

Útoky postáv pozostávajú z rôznych kombinácii. Tie sú na klávesnici troche komplikovanejšie a menej účinnejšie. Aj preto hra pri spustení odporúča hranie s ovládačom.

Hra začínala s kampaňou na Kickstarteri a ľudia mohli prispieť na jej vývoj.

Hru vytvorilo štúdio francúzske “Indie” štúdio Enigami

Vychádza pre XBOX One, Playstation 4 a PC.