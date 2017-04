Peter svojimi fotkami teší milovníkov prírody a krášli príbytky - ZN.SK

Všetko to pekné, čo človek zažije alebo uvidí, by si najradšej navždy zapamätal a zachoval pamäti. Keďže naša pamäť nemá nekonečné dno, na uchovanie obrazov a podelenie sa so zážitkami a krásami sveta slúži fotografia. V dnešnej dobe fotí už skoro každý, či prostredníctvom našich mobilných telefónov alebo jednoduchých fotoaparátov. Ale čo ak to človeka chytí ešte viac a k svojmu fotoaparátu doslova prirastie?

Presne tak sa do fotenia zamiloval aj Peter zo Spišskej Novej Vsi. Má 42 rokov, manželku a s ňou 4 deti. Ako sám tvrdí, býva na krásnom Spiši a vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu. Jeho hlavnou témou je krajinárska a horská fotka, ale nebráni sa ani iným žánrom. K fotografovaniu sa dostal práve cez hory, ktoré svojej mladosti veľmi rád spoznával a zdolával. Tam si robil prvé dokumenty „cvaky“ , najmä z vrcholu, na ktorú práve vystúpil.

Prvá ozajstná zrkadlovka

Podľa jeho slov to serióznejšie fotenie začalo až kúpou jeho prvej zrkadlovky. Tak veľmi ju chcel, dokonca , kvôli nej zrušil svoje dôchodkové sporenie. Dúfa, že to nebola márna investícia.

Peter tvrdí, že v prírode človek zažíva veľa krásnych momentov, či už pri východe alebo západe slnka, po búrke, keď sa vyčistí ovzdušie a je krásna viditeľnosť, alebo v noci pod hviezdnou oblohou, v rôznych ročných obdobiach. Peter má na tieto javy obrovský cit a preto by chcel krásne momenty a pohľady sprostredkovať iným ľuďom. Po čase začal práve kvôli tomu chodiť do prírody s foťákom cielene, byť v nej, v horách a zároveň priniesť domov nejaký pekný záber. Podľa jeho slov si to vyžaduje častokrát aj obetu, ako je skoré vstávanie, šliapanie s ťažkým batohom, v mraze či daždi alebo niekedy so stretnutia s medveďom. Na to všetko sa zabúda a prichádza radosť z podareného záberu.

Foto: Peter Dobrovský

Sprostredkuje prírodu iným

Z jeho záberov sa neteší len rodinka a priatelia, ale aj ostatní ľudia. Krásu slovenskej prírody prezentoval prostredníctvom svojich fotiek už v knihách o Slovensku a v turistických sprievodcoch. Momentálne ponúka obrazy práve z jeho nádherných fotografií vyrobené kvalitou tlačou na originálnych umeleckých plátnach. Dokonalý darček pre blízkych a potešenie pre milovníkov prírody.

