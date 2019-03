Bábika Barbie oslavuje 60 rokov. Čo ste o nej možno nevedeli?

Tento rok oslávi okrúhle narodeniny dievčina, ktorá akoby s pribúdajúcimi rokmi nestarla. Ale rozhodne sa nedá povedať, že by zostávala v priebehu dekád úplne bezo zmeny. Vystriedala množstvo účesov, odtieňov vlasov, niekoľko farieb pleti aj záplavu kostýmov a outfitov. Ani v profesionálnom živote sa vôbec nedržala pri zemi, jej kariéra naberala každú chvíľu iný smer. Počas svojho pestrého života vystriedala viac ako 200 povolaní.

Reč je pochopiteľne o bábike Barbie, ktorá 9. marca oslávi 60 rokov svojej existencie. V tento deň sa uskutoční oslava aj na televíznej stanici Minimax, ktorá odštartuje celý mesiac s tými najlepšími filmami a seriálmi pre všetky fanúšičky kultovej bábiky Barbie. #barbieday

Úspešná hneď od začiatku

Barbie nebola nikdy hračkou, ktorá by ako odhodený kus plastu po chvíli skončila v kúte. Naopak, stala sa veľmi žiadanou. Už v roku 1959, v ktorom sa Barbie predstavila svetu, sa v Amerike predalo neuveriteľných 350 000 bábik. Jedným z dôvodov úspešného štartu bolo posolstvo, ktoré sa s bábikou spája od prvého roku. Nabáda k nezávislosti a plneniu vlastných snov. Myšlienku, že dievčatá môžu samostatne myslieť aj jednať, dala obľúbenej bábike do vienka jej tvorkyňa Ruth Handler. Z dnešného pohľadu sa to možno nezdá, ale v päťdesiatych rokoch to bol značne provokatívny prístup.

Väčšia ochota počúvať

V priebehu rokov sa Barbie vyvíjala tak, aby lepšie reflektovala svet, v ktorom dievčatá skutočne žijú. Dôležitý zlom nastal v roku 2016. Spoločnosť Mattel zareagovala na výhrady kritikov, ktoré sa týkali nereálnych proporcií bábiky. Na svoju výšku až príliš chudá Barbie vysielala správu, ktorá v 21. storočí neladila so zdravším prístupom k vlastnému telu. Preto prišli na svet bábiky rôznych postáv, medzi nimi aj jedna s aspoň trochu plnšími tvarmi. Zmenu vyvolala väčšia ochota počúvať rodičov, ktorí stále viac premýšľajú nad výchovou svojich ratolestí. Dôkazom pokračovania v modernom prístupe je v sezóne 2019 Barbie na vozíku či bábika s odnímateľnou protézou.

Nové tváre

Bábika Barbie chce inšpirovať malé dievčatká k veľkým veciam. Preto si na pomoc v priebehu rokov prizvala silné osobnosti. Vznikali tak bábiky Marilyn Monroe, Heidi Klum alebo Elizabeth Taylor. Okrem slávnych osobností z oblasti filmu či módy sa svetu predstavili aj bábiky, ktoré reprezentujú úspešné ženy aj v iných odvetviach. Svoji podobu preto získala maliarka Frida Kahlo, matematička Katherine Johnson či boxerka Nicola Adams. Nové bábiky vznikajú s mimoriadnou starostlivosťou, preto počty fanúšikov Barbie po celom svete neustále rastú a pribúdajú aj oddaní zberatelia.

Príbehy bábiky Barbie

S kultovou bábikou sa jej priaznivci už dávno nestretávajú iba na pultoch obchodov, po roku 2000 vzniklo množstvo filmov a televíznych seriálov. Slovenskí diváci môžu s obľúbenou hrdinkou prežívať jej dobrodružstvá na televíznej stanici Minimax. Hlavné posolstvo, ktoré moderná Barbie z televíznych obrazoviek šíri, je dôležitosť vnútornej krásy a možnosť splnenia vlastných snov. Do roku 2020 by sa Barbie mala navyše dočkať aj hraného filmu a zažiariť tak na striebornom plátne. Uchádzačiek o rolu kultovej blondíny sa vystriedalo viac, voľba nakoniec padla na herečku Margot Robbie.

Príbeh bábiky Barbie tak po šesťdesiatke rozhodne nekončí.

Fakty a zaujímavosti o Barbie v číslach

Zberateľka Bettina Dorfmann je majiteľkou Najväčšej zbierky, čítajúcej viac ako 15 000 bábik.

čítajúcej viac ako 15 000 bábik. Najrýchlejší styling predviedla Catherine Lomas, ktorá stihla bábiku obliecť za 28,87 sekundy.

predviedla Catherine Lomas, ktorá stihla bábiku obliecť za 28,87 sekundy. V aukcii bola v roku 2010 vydražená Najdrahšia bábika Barbie za vyše 214 000 eur.

za vyše 214 000 eur. Najúspešnejšou edíciou je Totally Hair Barbie z roku 1992 s viac ako 10 miliónmi predaných kusov.

je Totally Hair Barbie z roku 1992 s viac ako 10 miliónmi predaných kusov. Vytvorenie nového dizajnu bábiky zaberie neuveriteľných 12–18 mesiacov.

Barbie ako animovaný seriál

Príležitosť zoznámiť sa s dobrodružstvami bábiky Barbie budete mať 9. marca popoludní v animovanom seriáli, ktorý vás prevedie jej novým domom snov a predstaví vám aj jej početnú rodinu a kamarátov.

Barbie DreamHouse Adventures sledujte od 9. 3. na stanici Minimax.

