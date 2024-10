28. september je Svetový deň besnoty: Prečo ho pripomínať?

Besnota je smrteľné vírusové ochorenie, ktoré postihuje nervový systém teplokrvných zvierat a človeka. Najčastejšie sa šíri pohryzením alebo kontaktom so slinami infikovaného zvieraťa, najmä psov, líšok, netopierov či mačiek. Po vniknutí vírusu do tela sa šíri nervovými dráhami do mozgu, kde spôsobuje zápal, čo vedie k smrti, ak sa nelieči.

Svetový deň besnoty si pripomíname každý rok 28. septembra . Tento deň bol vyhlásený v roku 2007 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a organizáciou Global Alliance for Rabies Control (GARC) , aby zvýšil povedomie o prevencii a kontrole besnoty. Dátum nie je náhodný – spája sa s výročím úmrtia Louisa Pasteura , vedca, ktorý vyvinul prvú účinnú vakcínu proti besnote . Cieľom tohto dňa je podporiť globálnu iniciatívu na elimináciu besnoty, najmä v oblastiach, kde je ešte stále bežnou hrozbou.

