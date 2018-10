Zomrel Paul Allen, spoluzakladateľ Microsoftu. Veľký majetok bez dediča

Paul Allen, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft, 15. októbra 2018 zomrel vo veku 65 rokov v rodnom Seattli. Bol to on, čo spolu s Billom Gatesom v roku 1975 založil jednu z najznámejších spoločností sveta. Vďaka svoje vynaliezavosti a pracovitosti sa v priebehu rokov zaradil do rebríčka najbohatších ľudí sveta, za čo mohol vďačiť práve svojmu majetku presahujúcemu 17,5 miliárd eur.

Rakovinu sa mu podarilo poraziť už dva krát. Po tretí krát sa mu však už nepodarilo zvíťaziť a chorobe podľahol len niekoľko dní po tom, čo jej návrat oznámil verejnosti.

Bez dediča. Komu pripadne jeho majetok?

Počas života bol veľkým fanúšikom moderných technológií, financoval viacero výskumov zameraných na umelú inteligenciu, podporoval vysokými čiastkami charitatívne organizácie a taktiež holdoval neobvyklým koníčkom. Za všetky hovorí jeho záujem v podmorskom bádaní a hľadaní vrakov starých lodí. Vlastnil flotilu lodí a jácht, ktoré využíval na plavbu na mori buď pre oddych, alebo pre bádanie na morskom dne. Ako objaviteľ sa zapísal napríklad vďaka objavu vraku potopenej lietadlovej lode USS Lexington.

Nikdy nemal rodinu, manželku, partnerku a ani deti. Jeho majetok, o ktorom sú len medializované dohady ako o majetku v hodnote 17,5 miliárd EUR tak nemá jasného dediča. Posledná záver bude tak mimoriadnym prekvapením a možno ani nie. Existuje veľký predpoklad, že peniaze venuje na charitatívne účely, alebo ich investuje do výskumných organizácií. Počas života výrazne investoval, takže peniaze má na mnohých miestach. Taktiež ako majiteľ niekoľkých športových klubov zrejme nezabudol ani na ne. Tomu sa povie rozprávkové bohatstvo…

foto: wikipedia.org