Vytvorte si efektívny pracovný priestor - Zaujímavé novinky ZN.SK

Práca z domu bola populárnou alternatívou, ale ani zďaleka tak populárnou, akou sa stala v dôsledku pandémie. V posledných dvoch rokoch sa tí zamestnanci, ktorí mohli, presunuli z práce v spoločenských kanceláriách do domáceho pracovného prostredia. Vyzerá, že tento trend časom neutícha, práve naopak si aj niektorí zamestnávatelia obľúbili tento pracovný spôsob a rozhodli sa ho zachovať, aj po tom, ako bolo zamestnancom zo strany štátu už umožnené vrátiť sa do kancelárií. V článku sa pozrieme na nevyhnutnosti, ktoré by vo vašej domácej kancelárií nemali chýbať.

Kvalitný počítač je základ!

Pokiaľ svoju pracovnú činnosť vykonávate prostredníctvom počítača, nie je nič horšie ako pomalé, dosekané zariadenie či pomalý internet. Nejde iba o to, že takýto prvok uberá na vašej produktivite, ale aj to samotné čakanie negatívne vplýva na vašu motiváciu, čo sa následne prejaví na nižšej efektivite.

Notebook nemusí byť tým najlepším riešením, keďže laptopy jednoducho majú slabý výkon, malé obrazovky a dokupovať si druhý monitor, ktorý zaberie ešte viac priestoru na vašom pracovnom stole a pritiahne ďalšiu kabeláž, asi nie je najideálnejšou voľbou. Preto je odporúčaný iMAC, stolný počítač, ktorý disponuje dostatočne veľkým displejom, dostatočne silným výkonom a práca vám na takomto zariadení pôjde ako od ruky!

Bez dobrého pracovného kresla to nepôjde!

Druhou dôležitou súčasťou produktívneho pracovného prostredia je samozrejme aj pracovné kreslo. Pokiaľ ešte nevyužívate pomoc ergonomiky vo vašom živote, určite odporúčame, aby ste si zadovážili minimálne ergonomické kreslo. Jednak má takéto sedadlo pozitívne účinky na rôzne zdravotné aspekty (zabraňuje muskuloskeletálnym poruchám), čo určite oceníte po tých každodenných hodinách strávených v ňom.

Okrem toho sa zároveň jedná o veľmi pohodlné kreslá, ale element, ktorý by sme chceli najviac vyzdvihnúť je fakt, že zlepšujú pracovnú efektivitu. V rámci Washingtonskej štúdie bolo preukázané, že pracovníci s ergonomickými kreslami dokázali realizovať pracovný výkon až 40 % dlhšie, počas práce chybovali až o 56 % menej a taktiež bolo zaznamenané zníženie v oblasti pracovnej absencie až o 75 %, oproti zamestnancom, ktorí nepracovali na ergonomických kreslách. Pohodlné sedenie určite oceníte, ale niekedy sa lepšie pracuje v stoji, a preto by sme takto na záver ešte dodali tip v podobe výškovo-nastaviteľného stola.

