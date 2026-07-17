Rekord na severovýchode: najlepšia turistická sezóna v histórii

Zahraniční návštevníci prepisujú štatistiky: Ich počet stúpol o 16,4 %: Región severovýchodného Slovenska, zahŕňajúci okresy Bardejov a Svidník, zažíva historicky najlepšiu a najsilnejšiu bilanciu v cestovnom ruchu, pričom definitívne prekonal doterajšie rekordné stropy spred pandémie. Podľa oficiálnych kumulatívnych dát Štatistického úradu SR za obdobie január až máj 2026 sa celková návštevnosť v regióne vyšplhala na 42 180 ubytovaných hostí, čo predstavuje medziročný nárast o 13,2 %. Informuje o tom Radomír Jančošek, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „Šariš“ – Bardejov.
,,Absolútnym motorom tohto rastu sú cudzinci, ktorých sa ubytovalo 14 210, čo predstavuje medziročný skok o 16,4 %. Zahraničná klientela tak už tvorí 33,7 % podiel na celkovom počte návštevníkov a generuje takmer 35 % zo všetkých 112 450 prenocovaní v regióne. Súhrnné tržby ubytovacích zariadení bez DPH za prvých päť mesiacov dosiahli rekordných 9,4 milióna eur (+10,5 %),“konštatuje R.Jančošek.
Dominantní Poliaci
V národnostnej štruktúre zahraničných hostí jednoznačne dominujú Poliaci, ktorí si pripísali 42 % podiel na prenocovaniach cudzincov s medziročným rastom o 18,2 %. Nasledujú ich Česi s 24 % podielom (+12,5 %), Maďari s 12 % podielom (+14,1 %) a rebríček uzatvárajú Ukrajinci s 8 % podielom (stabilizovaný nárast o +4,3 %).
Poliaci k nám prichádzajú najmä z prihraničného Podkarpatského a Malopoľského vojvodstva, pričom hlavným magnetom je pre nich modernizácia služieb, wellness a liečebné balíčky v kombinácii s blízkosťou UNESCO pamiatok.
,,Českí a maďarskí turisti vyhľadávajú najmä ucelené rodinné pobyty, často s cykloturistikou, kým ukrajinská klientela využíva kapacity primárne v segmente biznis a tranzitného ubytovania. Tieto potešujúce čísla a prekonanie starých cieľov sú jasným dôkazom, že systematické investície do celoročnej infraštruktúry a cielený marketing prinášajú reálne ovocie. Naším primárnym cieľom bolo premeniť jednodňovú turistiku na viacdňové pobyty. To, že dnes v medzisezóne generujeme rekordné tržby a zaznamenávame masívny prílev bonitnejších hostí z Poľska a Česka, posúva celý región na novú úroveň,“ dopĺňa Radomír Jančošek.
Renesancia dĺžky pobytov a nové partnerstvá
Ruka v ruke s prílevom medzinárodných hostí padol aj historický míľnik v dĺžke pobytov. Celkový objem prenocovaní všetkých hostí sa vyšplhal na 112 450 nocí (čistý medziročný nárast o 12,1 %). Siete hotelov a penziónov v regióne hlásia predĺženie priemerného pobytu na 3,2 až 4,5 noci. Tento trend ťahajú najmä rodiny s deťmi, ktoré aj vďaka prepojeným produktom a rozvoju cykloturistiky s podporou regionálnych cyklobusov zostávajú v regióne namiesto rýchleho víkendu na celú regulárnu dovolenku.
V okrese Svidník, sa do ponuky úspešne integrovali expozície vojenskej histórie na Dukle, v Údolí smrti a skanzeny rusínskej kultúry. OOCR plánuje do konca roka udržať nastavené tempo pokračovaním obnovy turistických trás, údržbou cyklomobiliáru a marketingovými kampaňami.
Prehľad kumulatívneho medziročného tempa rastu v okresoch Bardejov a Svidník (Január – Máj 2026) v porovnaní s rovnakým obdobím 2025 na základe dát ŠÚ SR:
|Sledovaný ukazovateľ
|Sledované obdobie a lokalita
|Skutočný stav (ŠÚ SR)
|Medziročný index zmeny
|Podiel na trhu
|Celková návštevnosť hostí
|Január – Máj 2026, okresy BJ a SK
|42 180 osôb
|+13,2 % (Rekord)
|100 %
|Zahraniční návštevníci
|Január – Máj 2026, okresy BJ a SK
|14 210 osôb
|+16,4 %
|33,7 %
|– z toho Poliaci
|Január – Máj 2026, okresy BJ a SK
|5 968 osôb
|+18,2 %
|42,0 % *
|– z toho Česi
|Január – Máj 2026, okresy BJ a SK
|3 410 osôb
|+12,5 %
|24,0 % *
|– z toho Maďari
|Január – Máj 2026, okresy BJ a SK
|1 705 osôb
|+14,1 %
|12,0 % *
|– z toho Ukrajinci
|Január – Máj 2026, okresy BJ a SK
|1 136 osôb
|+4,3 %
|8,0 % *
|Celkový objem prenocovaní
|Január – Máj 2026, okresy BJ a SK
|112 450 nocí
|+12,1 %
|—
|Tržby z ubytovania (bez DPH)
|Január – Máj 2026, okresy BJ a SK
|9,4 mil. €
|+10,5 %
|—
* Poznámka: Podiel národností je počítaný zo súhrnného objemu prenocovaní zahraničných hostí.
Viac je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.svidnik.sk, www.visitbardejov.sk
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