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Rekord na severovýchode: najlepšia turistická sezóna v histórii

Pripravil Tlačové správy

Zahraniční návštevníci prepisujú štatistiky: Ich počet stúpol o 16,4 %: Región severovýchodného Slovenska, zahŕňajúci okresy Bardejov a Svidník, zažíva historicky najlepšiu a najsilnejšiu bilanciu v cestovnom ruchu, pričom definitívne prekonal doterajšie rekordné stropy spred pandémie. Podľa oficiálnych kumulatívnych dát Štatistického úradu SR za obdobie január až máj 2026 sa celková návštevnosť v regióne vyšplhala na 42 180 ubytovaných hostí, čo predstavuje medziročný nárast o 13,2 %. Informuje o tom Radomír Jančošek, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „Šariš“ – Bardejov.

Bardejov a námestie Sv. Egídia, východné Slovensko, zdroj: paperlife
Bardejov a námestie Sv. Egídia, východné Slovensko, zdroj: paperlife

,,Absolútnym motorom tohto rastu sú cudzinci, ktorých sa ubytovalo 14 210, čo predstavuje medziročný skok o 16,4 %. Zahraničná klientela tak už tvorí 33,7 % podiel na celkovom počte návštevníkov a generuje takmer 35 % zo všetkých 112 450 prenocovaní v regióne. Súhrnné tržby ubytovacích zariadení bez DPH za prvých päť mesiacov dosiahli rekordných 9,4 milióna eur (+10,5 %),“konštatuje R.Jančošek.

Dominantní Poliaci

V národnostnej štruktúre zahraničných hostí jednoznačne dominujú Poliaci, ktorí si pripísali 42 % podiel na prenocovaniach cudzincov s medziročným rastom o 18,2 %. Nasledujú ich Česi s 24 % podielom (+12,5 %), Maďari s 12 % podielom (+14,1 %) a rebríček uzatvárajú Ukrajinci s 8 % podielom (stabilizovaný nárast o +4,3 %).

Poliaci k nám prichádzajú najmä z prihraničného Podkarpatského a Malopoľského vojvodstva, pričom hlavným magnetom je pre nich modernizácia služieb, wellness a liečebné balíčky v kombinácii s blízkosťou UNESCO pamiatok.

Skanzen Bardejovské kúpele

,,Českí a maďarskí turisti vyhľadávajú najmä ucelené rodinné pobyty, často s cykloturistikou, kým ukrajinská klientela využíva kapacity primárne v segmente biznis a tranzitného ubytovania. Tieto potešujúce čísla a prekonanie starých cieľov sú jasným dôkazom, že systematické investície do celoročnej infraštruktúry a cielený marketing prinášajú reálne ovocie. Naším primárnym cieľom bolo premeniť jednodňovú turistiku na viacdňové pobyty. To, že dnes v medzisezóne generujeme rekordné tržby a zaznamenávame masívny prílev bonitnejších hostí z Poľska a Česka, posúva celý región na novú úroveň,“ dopĺňa Radomír Jančošek.

Severovýchod Slovenska je pre dovolenku jedným z najlacnejších

Renesancia dĺžky pobytov a nové partnerstvá

Ruka v ruke s prílevom medzinárodných hostí padol aj historický míľnik v dĺžke pobytov. Celkový objem prenocovaní všetkých hostí sa vyšplhal na 112 450 nocí (čistý medziročný nárast o 12,1 %). Siete hotelov a penziónov v regióne hlásia predĺženie priemerného pobytu na 3,2 až 4,5 noci. Tento trend ťahajú najmä rodiny s deťmi, ktoré aj vďaka prepojeným produktom a rozvoju cykloturistiky s podporou regionálnych cyklobusov zostávajú v regióne namiesto rýchleho víkendu na celú regulárnu dovolenku.

Bardejovské kúpele, zreškontruovaný hotel Dukla, 2026
Bardejovské kúpele, zreškontruovaný hotel Dukla, 2026

V okrese Svidník, sa do ponuky úspešne integrovali expozície vojenskej histórie na Dukle, v Údolí smrti a skanzeny rusínskej kultúry. OOCR plánuje do konca roka udržať nastavené tempo pokračovaním obnovy turistických trás, údržbou cyklomobiliáru a marketingovými kampaňami.

Prehľad kumulatívneho medziročného tempa rastu v okresoch Bardejov a Svidník (Január – Máj 2026) v porovnaní s rovnakým obdobím 2025 na základe dát ŠÚ SR:

Sledovaný ukazovateľ Sledované obdobie a lokalita Skutočný stav (ŠÚ SR) Medziročný index zmeny Podiel na trhu
Celková návštevnosť hostí Január – Máj 2026, okresy BJ a SK 42 180 osôb +13,2 % (Rekord) 100 %
Zahraniční návštevníci Január – Máj 2026, okresy BJ a SK 14 210 osôb +16,4 % 33,7 %
– z toho Poliaci Január – Máj 2026, okresy BJ a SK 5 968 osôb +18,2 % 42,0 % *
– z toho Česi Január – Máj 2026, okresy BJ a SK 3 410 osôb +12,5 % 24,0 % *
– z toho Maďari Január – Máj 2026, okresy BJ a SK 1 705 osôb +14,1 % 12,0 % *
– z toho Ukrajinci Január – Máj 2026, okresy BJ a SK 1 136 osôb +4,3 % 8,0 % *
Celkový objem prenocovaní Január – Máj 2026, okresy BJ a SK 112 450 nocí +12,1 %
Tržby z ubytovania (bez DPH) Január – Máj 2026, okresy BJ a SK 9,4 mil. € +10,5 %

* Poznámka: Podiel národností je počítaný zo súhrnného objemu prenocovaní zahraničných hostí.

Viac je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.svidnik.sk, www.visitbardejov.sk

Projekty a aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

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