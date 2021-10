5 tipov, ako si uľahčiť žehlenie – inteligentná žehlička s ochranou textilu

Aká je vaša najmenej obľúbená domáca práca? S kamarátkami sme sa jednohlasne zhodli na tom, že je to žehlenie. Len čo zvládnete vyžehliť jednu kopu oblečenia, vyperie a vysuší sa ďalšia várka a vy môžete začať odznova. Je to začarovaný kruh. Navyše, niektoré materiály vyžadujú špeciálnu starostlivosť a nemôžete ich len rýchlo prebehnúť žehličkou ako synove tepláky na ihrisko alebo manželove domáce tričko. Takže hodiny ubiehajú a vy stále stojíte pri žehliacej doske, máte zapnutý televízor a premýšľate, či túto vyčerpávajúcu tortúru zvládnete dokončiť. A o týždeň vás to čaká znova.

Žehleniu sa pravdepodobne nevyhnete, pretože niektoré kusy oblečenia ho skutočne potrebujú a vy chcete vyzerať dobre, no skúste si urobiť z tejto nenávidenej domácej práce príjemnú činnosť. Najdôležitejšie je vybrať si pomocníka, ktorý vám túto činnosť uľahčí. V kuchyni je nenahraditeľný tyčový mixér a pri žehlení to môže byť kvalitná naparovacia žehlička. Potom stačí, ak sa budete držať nasledujúcich tipov a pri žehliacej doske nestrávite toľko času a pôjde vám to ako po masle. Neveríte, že je niečo také možné? Pozrite sa, ako na to.

Prežite pri žehlení príjemný čas

Že si niečo také ani neviete predstaviť? Existuje hneď niekoľko dobrých dôvodov, prečo žehliť. Žehlenie oblečenie dezinfikuje od baktérií, ktoré sa verte či neverte nachádzajú aj vo vašej práčke. Okrem toho žehlením aktivujete po vypraní vôňu a oblečenie tak dlhšie vydrží voňavejšie a čerstvejšie. Vyžehlené oblečenie pôsobí luxusnejšie a vyzerá výborne.

Nepresvedčili vás tieto argumenty a s nedôverou pozeráte na kopu bielizne? Skúste zmeniť uhol vášho pohľadu a tým nemyslím, aby ste sa ním presunuli z množstva nevyžehlenej bielizne a dívali sa napríklad z okna. Skúste zmeniť prístup ku žehleniu. Strávte pri žehlení príjemný čas. Zapnite si váš obľúbený seriál alebo film, na ktorý by ste inokedy nemali čas. Teraz môžete, pretože žehlíte. Alebo si pustite podcast či počúvajte audioknihu. Skúste popri žehlení telefonovať s kamarátkou, ktorá možno doma robí rovnakú činnosť.

Čas vám takto ubehne oveľa rýchlejšie a ani nebudete vedieť ako a kopa oblečenia sa premení na úhľadne vyžehlené kôpky pripravené na odloženie do skríň.

Nepodceňte výber žehličky

Ak sa pri žehlení trápite s modelom žehličky, ktorú používala ešte vaša stará mama, hneď ju odložte a utekajte do obchodu pre nový model. Žehlenie vám pôjde omnoho ľahšie a uvidíte, že vám poďakuje aj vaša chrbtica. Ideálnou voľbou je naparovacia žehlička, ktorá je dostatočne ťažká na to, aby vám svojou váhou pri žehlení pomáhala a zároveň taká ľahká, aby sa vám s ňou jednoducho manipulovalo. Jej hmotnosť by mala byť okolo 1,5 kg.

Nezabudnite si skontrolovať aj dĺžku kábla. Príliš krátky kábel vám znemožní pohyb po žehliacej doske. Ak žehlíte pravidelne pre štvorčlennú rodinu, parný výkon by nemal byť nižší ako 40g/min.

Žehličky Braun majú aj veľmi užitočnú funkciu automatického vypnutia – Auto off, ktorá automaticky vypne naparovaciu žehličku po 8 minútach vo vertikálnej polohe alebo po 30 minútach v horizontálnej polohe. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť, a zároveň vám šetrí energiu. Ak si chcete dať prestávku alebo sa ponáhľate von, už viac sa nemusíte báť, že horúce žehličky zostanú doma bez dozoru – dôverujte funkcii automatického vypnutia Braun, ktorá sa o všetko postará za vás.

Roztrieďte si bielizeň podľa materiálu

Každý materiál má iné vlastnosti a treba ho žehliť pri rôznej teplote. Vhodné preto je, ak začnete žehlenie oblečením, ktoré vyžaduje nižšie teploty a postupujete k veciam, ktoré musíte žehliť na vyššej teplote. Inak by ste mohli oblečenie poškodiť.

Tento krok si však môžete ušetriť, ak si zaobstaráte naparovaciu žehličku Braun s unikátnou iCare technológiou, ktorá chráni vaše oblečenie tým, že nastaví perfektnú teplotu bez ohľadu na typ tkaniny. Táto inteligentná ochrana textilu vám usporí čas a energiu pri zohrievaní alebo ochladzovaní žehliacej plochy.

Bez ohľadu na to, či žehlíte rifle, hodvábnu blúzku alebo flanelovú košeľu nemusíte neustále prepínať medzi jednotlivými teplotami.

Oblečenie pred žehlením povystierajte

Už pri vešaní bielizne po vypraní sa ju snažte čo najviac povytriasať a rovno zavesiť. Dajte si pozor aj na to, kam dávate štipce. Vyžehliť nepekné odtlačky a sklady by vám mohlo neskôr zabrať veľa času aj nervov.

Suchú bielizeň sa snažte tiež pekne povystierať. Ušetríte si tak pri žehlení niekoľko minút vzácneho času. Zdá sa vám takáto predpríprava pred samotným žehlením zdĺhavá? Riešenie je jednoduché – naparovacia žehlička Braun.

Má zaoblenú a dohora zakrivený tvar žehliacej plochy, vďaka ktorej ľahko vyžehlíte aj ťažko dostupné miesta okolo gombíkov, vreciek a zipsov. Oblečenie si nebudete musieť na žehliacej doske neustále upravovať a dožehľovať stále nové záhyby. Navyše môžete žehliť aj smerom dozadu.

Bielizeň žehlite dlhými rovnými pohybmi. Krúživé pohyby zbytočne naťahujú oblečenie a to môže poškodiť materiál. Ideálne sú rovné a dlhé pohyby, ktoré vytvoria dokonale hladký vzhľad. Naparovacie žehličky od Braun majú jedinečný povrch EloxalPlus, ktorý poskytuje mimoriadnu kĺzavosť žehličky pre rýchlejšie žehlenie. Pretože je eloxovaný žehliaci povrch dvakrát tvrdší ako nerezová oceľ, pomáha udržiavať žehliacu plochu odolnou voči hrdze a poškriabaniu. Vďaka tomu môžete žehličku používať po dlhé roky.

Žehlite ešte vlhkú bielizeň alebo použite naparovanie

Oblečenie, ktoré nie je celkom suché sa žehlí oveľa jednoduchšie. Pokrčené záhyby dokážete vyhladiť oveľa rýchlejšie a precíznejšie, ako keď je bielizeň ešte vlhká. Problémom však je, že takto vyžehlené oblečenie by ste mali nechať ešte niekoľko hodín na vzduchu a neukladať ho hneď do skríň. Práca sa vám tak natiahne na celý deň.

Ak chcete mať oblečenie rovné rýchlo a efektívne použite naparovaciu žehličku od Braun. Skvelým pomocníkom je aj parný generátor. Obe umožňujú pokročilú technológiu naparovania, pri ktorej si môžete sami nastaviť množstvo pary podľa typu materiálu alebo podľa toho ako veľmi je oblečenie pokrčené. Funkcia Turbo navyše zvyšuje výkon konštantnej pary, ktorá tak preniká do tkaniny rýchlejšie a do väčšej hĺbky. Funkcia parný ráz, vám jednoduchým stlačením tlačidla pomôže vyžehliť nepoddajné záhyby. Žehličku môžete použiť aj na vertikálne naparovanie.

Parný generátor od Braun vám ešte viac uľahčí a zrýchli žehlenie, pretože má vysoký parný výkon. Oproti bežnej žehličke tak ušetríte až 50% času.