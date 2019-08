Slováci nedajú dopustiť na odbornú literatúru, Česi čítajú ale viac - ZN.SK

Čoskoro to bude 30 rokov, čo sa Slovenská a Česká republika prvýkrát pripojili na internet. Táto doba znamenala a dodnes znamená veľké digitálne zmeny, ktoré ovplyvnili nespočetne veľa vecí. Napríklad bežný nákup v supermarkete sa zmenil na online shopping s dovozom až k dverám. To, čo sa však stále drží na svojom mieste, je čítanie kníh. Dokonca 9 z 10 čitateľov dáva prednosť tlačeným knihám oproti tým elektronickým. Aj naďalej tak platí, že Slovensko stále patrí k čitateľskej špičke. Až 80% Slovákov by ale hlasovalo za zmenu povinného čítania na základných a stredných školách. V exkluzívnom prieskume agentúry NMS Market Research pre spoločnosť Mondelez Slovakia s.r.o sa dočítate, ako sú na tom v čítaní Slováci a Česi.

49 % Slovákov nepozná žiadneho českého autora

72 % Čechov nepozná žiadneho slovenského autora

89 % opýtaných uprednostňuje tlačené knihy

Kde by ste hľadali inšpiráciu na čítanie? Riadite sa odporúčaním známych, čítate recenzie na internete, alebo si nechávate poradiť v kníhkupectve? Mladí Slováci najčastejšie veria odporúčaniu knižných vydavateľstiev, pričom Česi hľadajú inšpiráciu predovšetkým na sociálnych sieťach (Facebook 30 %, Instagram 35 %). Slovenskí čitatelia nedajú dopustiť na odbornú literatúru, zatiaľ čo v Čechách sa číta viac poézie. V jednom sa ale ako národy zhodneme: ak sa čitateľa vo veku 15–24 rokov spýtate na najobľúbenejší žáner, najčastejšie vám odpovie, že je to fantasy. Nadprirodzené prvky nás jednoducho fascinujú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť Mondelez Slovakia s.r.o v rámci kampane www.precitajsaletom.sk.

Slováci vezmú knihu do ruky hlavne v lete

Najviac mladých ľudí prečíta v priebehu jedného roka až 5 kníh

a nezáleží na tom, či majú v pase slovenské alebo české občianstvo. Na Slovensku takto odpovedalo 38 % mladých mužov a žien, V Česku uviedlo rovnakú odpoveď o percento viac respondentov.

Najobľúbenejšie žánre Slovákov:

Romány Fantasy Dobrodružná literatúra

Najobľúbenejšie žánre Čechov:

Fantasy Sci-fi Dobrodružná literatúra

Za dvanásť mesiacov zvládne 17 % Slovákov prečítať viac než 11 kníh, zatiaľ čo 21 % Čechov zvládne len jednu až dve knihy. Ako z prieskumu vyplynulo, letné prázdniny sú časom, kedy je o literatúru najväčší záujem. Ani vám nesmie pár knižných kúskov chýbať v batožine, keď sa balíte na dovolenku? Ak sa na pláži alebo kúpalisku rozhliadnete okolo seba, určite prichytíte pár zahĺbených čitateľov, ktorí nemôžu od príbehu odtrhnúť oči. Aspoň 1–2 knihy v letnom období zvládne prečítať 54 % Slovákov a 51 % Čechov. Rovnako 11 % mladých ľudí na Slovensku aj v Česku prečíta počas leta 6 a viac kníh. Je to pomerne logické – v lete nemajú mladí ľudia školské povinnosti, a tak majú na čítanie viac voľného času.

Fenomén Booktuberi? Book Hauly a Wrap up!

Pojem youtuber je na Slovensku už pomerne ustálený. Čím ďalej tým viac sa však na obrazovky počítačov dostávajú aj takzvaní booktuberi. Teda tí, ktorí svoj obsah zameriavajú na knižné recenzie. Títo ľudia točia videá o knihách, ktoré si kúpili, tzv. Book Hauly alebo videá o tom, čo prečítali, teda Wrap Up. Silu internetu demonštrujú aj čísla z prieskumu, ktoré jasne ukazujú, že booktubering je populárny marketingový nástroj. Celých 32 % opýtaných uviedlo, že ak hľadajú novú knižnú inspiráciu, tak zamieria práve na YouTube.

Slováci a kvalitné čítanie? Rozhodne im nie je cudzie

Čo sa žánrov týka, tieto dva národy sa príliš nezhodnú. Na Slovensku sa najviac čítajú romány, ktoré sú najobľúbenejšie u 48 %. Hneď po románoch čítajú mladí ľudia fantasy, ďalej dobrodružnú literatúru a detektívky. Českí čitatelia siahajú najčastejšie po fantasy, ďalej po dobrodružnej literatúre a sci-fi.

38 % Slovákov prečíta za rok minimálne 3 knihy

prečíta za rok minimálne 3 knihy 8 % Čechov nečíta vôbec

Obľube fantasy sa pritom nemáme prečo čudovať. Len pred pár týždňami skončil seriál Hra o tróny, ktorý lámal všetky možné rekordy a v uplynulých niekoľkých rokoch boli ako na plátnach kín, tak v kníhkupectvách populárne napríklad ságy Hunger Games, Harry Potter, Kroniky Narnie alebo Tolkienov Pán prsteňov či Hobit, teda typické ukážky fantasy.

Sú to ale hlavne ďalšie žánre, kde sa čitateľské preferencie podľa jednotlivých národov líšia. Slováci totiž omnoho častejšie siahajú po kvalitnej literatúre. Publicistiku číta síce len o 1 % viac Slovákov než Čechov, trojpercentný rozdiel je pri cestopisoch a pri odborných publikáciách ide dokonca o 7 %. Aj napriek tomu ale Česi nemusia smútiť. O 4 % viac českých čitateľov siaha po poézii a v čítaní poviedok Slovákov predbehnú hneď o 17 %.

Akého slovenského autora si vybavíte? 7 z 10 Čechov nevie

Keď sa mladého Slováka alebo Čecha opýtate, či pozná nejakého autora od jeho susedov, odpoveď vás možno prekvapí. Väčšina z nich bude mlčať. Žiadneho slovenského autora nepozná 72 % Čechov, avšak českého spisovateľa si nevybaví len 22 % Slovákov.

89 % Slovákov aj Čechov má rado tlačené knihy

Len 8 % uprednostňuje elektronické knihy

Ak už ale Česi niekoho poznajú, najčastejšie rezonujú mená ako Jozef Karika, Robert Bryndza a Dominik Dán. Druhé zmienené meno pritom tak úplne na zoznam slovenských autorov nepatrí: tvorca populárnej vyšetrovateľky Eriky Fosterovej síce na Slovensku žije, pochádza ale z Londýna. Na Slovensku má najväčší ohlas Karel Čapek, Božena Němcová a Michal Viewegh.

Prieskum Ako čítajú mladí Slováci a Česi si nechala vypracovať spoločnosť Mondelez Slovakia s.r.o. agentúrou NMS Market Research v rámci svojej kampane www.PrecitajSaLetom.sk. Na online dotazník odpovedalo v priebehu mája 2019 1000 respondentov zo Slovenska a Česka vo veku 15–24 rokov.