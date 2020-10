(Ne)bezpečný internet: pripravovaná kniha o online podvodoch a hoaxoch

Varovania pred podvodníkmi a hrozbami na internete s návodmi a návrhmi riešení, aké poznáme z internetového prostredia, sa objavia aj v knižnej podobe. Oproti článkom však prinesú súhrn riešení a postupov, ako riešiť konkrétne problémy. V jedinej knihe, ktorej vydanie je naplánované na polovicu novembra 2020, sa čitateľ môže dozvedieť ako sa (ne)ubrániť vydieraniu, ako (ne)nakupovať na neznámych eshopoch a čo by mal používateľ sociálnych sietí (ne)robiť v rámci činnosti a nastavení.

Už v samotnom názve knihy sa ukrýva zápor a má tam svoju logiku. (Ne)bezpečný internet je knihou vychádzajúcou pod vydavateľskou značkou Lindeni, ktorá spojila sily so šéfredaktorom hoax.sk. Výsledok je kniha s ktorou by bolo vhodné vyraziť k učiteľom, medzi školiteľov v seniorských centrách, ale aj do herní a CVČ.

Slovenské prípady podvodov a zneužití sa dostávajú do knihy

Niekoľko rokov príprav rôznych tém, popisovania a skúmania problémov na internete naplnilo hoax.sk prípadmi Slovákov a Čechov. Ako obete mohli prospieť svojimi skúsenosťami, alebo upozorniť ďalších. Každý z prípadov, ktorý sa dostal do článku portálu, si vyžiadal určité skúmanie. Aj to prispelo k celkovému obrazu o vývoji a vážnosti každého z útokov, alebo pokusov o útok. Útok na peňaženku obetí, počítač, zabezpečenie účtu, profilu, alebo ešte horšie. Napríklad ak ide o útok na dieťa a sú od neho vylákané nahé fotografie len preto, aby bol obeťou zneužitia a vydierania nebezpečným neznámym útočníkom.

Návštevníci portálu hoax.sk si mohli informácie o pripravovanej knihe všimnúť už pred niekoľkými mesiacmi. Portál sa zapojil do boja proti rôznym známym hrozbám, dávnejšie vyhlásil vojnu veľmi častým podvodným súťažiam na Facebooku a Instagrame. Venoval sa aj výraznej kauze nahých fotografií dievčat a žien, ktoré podvodníci vylákali zo súkromných účtov cez fingované prihlásenie.

Kniha je zatiaľ v predpredaji v eshope martinus.sk a postupne aj ďalších.

Čomu sa kniha bude venovať?