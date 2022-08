Projekt Dobrý štart s Verou Wisterovou a obzory detí do dospelosti

Projekt Dobrý štart pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska a s podporou spoločnosti Oriflame už druhým rokom metodicky a interaktívne vzdeláva mladých ľudí z detských domovov, dnes nazývaných Centrá pre deti a rodiny. Deťom z týchto centier totiž väčšinou chýbajú reálne skúsenosti s nakladaním s financiami – či už hotovosťou, šetrením alebo fungovaním rodinného rozpočtu. Práve táto neskúsenosť s „hodnotou“ peňazí a chýbajúca sociálno-finančná gramotnosť im komplikuje začiatok ich osamostatnenia.

Hlavným cieľom projektu Dobrý štart je rozšíriť deťom obzory vo finančnej gramotnosti nielen metodicky počas celého roka, ale aj cez reálne príbehy a skúsenosti ľudí z rôznych profesií formou workshopov s ambasádorkou – ostrieľanou moderátorkou Verou Wisterovou a zástupcami Oriflame. Druhý workshop projektu sa uskutočnil koncom júna v Centre pre deti a rodiny Tŕnie a zúčastnili sa ho dospievajúce deti s centier pre deti a rodiny z Tŕnia, Kremnice a Hriňovej.

Ambasádorka projektu Dobrý štart je Vera Wisterová

Známa moderátorka a ambasádorka projektu Dobrý štart Vera Wisterová sa venuje charite už veľa rokov. Svoje skúsenosti posúva novým generáciám a z jej príbehov a rozprávaní je zrejmé, nielen z pohľadu dvojnásobnej mamy, že jej na budúcnosti detí skutočne záleží. „S deťmi sme sa rozprávali o tom, čomu by sa chceli vo svojom živote venovať, o ich plánoch, ale hlavne o tom, či si vôbec veria. Dôležité je, aby sa deti zamysleli nad svojimi snami, nad tým, po čom túžia. Aby si jednoducho uvedomili, že sú dosť dobré na to, aby snívali,“ hovorí Vera Wisterová.

Ako vyplýva z instantného prieskumu agentúry IPSOS pre spoločnosť Oriflame, ktorá sa pýtala 500 mladých ľudí medzi 18 a 34 rokov, do veľkého sveta sa pritom viac ako polovici detí moc nechcelo. „Tretinu znervózňovalo, či na samostatný život budú mať peniaze, každý šiesty sa bál, že príde o blízky vzťah s rodinou. Na život na vlastnú päsť sa vlastne tešilo len 44 percent detí,“ zhrnula Eva Staníková, marketingová riaditeľka Oriflame ČR a SR.

Deti z detských domovov „veľký svet“ láka, ale zároveň aj desí

Ako uviedol Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska, každoročne, po dokončení stredoškolského a vysokoškolského vzdelania, opúšťa brány zariadení viac ako 300 detí. Napriek veľkému úsiliu, ktoré sa mladým venuje, je prechod do dospelého, samostatného života veľmi náročný. Na Slovensku žije v Centrách pre deti a rodiny približne 5 000 detí, viac ako 300 ich ročne tieto centrá aj opustí. Do dovŕšenia 18 rokov, keď musia väčšinou z centier odísť, dostávajú vreckové maximálne vo výške 29,40 eur mesačne.

Keď tieto zariadenia opustia, dostanú od štátu jednorazový príspevok na štart do života vo výške 900 eur. Často ho však rýchlo minú. Odchodom strácajú záchrannú sieť a nemôžu sa viac spoľahnúť na pomoc, ktorú im rodina môže poskytnúť. „Pomáhame centrám pre deti a rodiny realizovať aktivity finančnej gramotnosti zážitkovo a so zameraním na rozvoj sociálnych zručností. Chceme tak pomôcť mladým dospelým aby ich cesta do samostatného života bola jednoduchšia a bezpečnejšia,“ zhrnul Ondrej Gallo.

„Je vidieť, že keď nadviažeme s deťmi vzťah a vidíme ich interakciu je jednanie s nimi oveľa jednoduchšie. Stratia zábrany, neboja sa nás a my im dokážeme dať informáciu ako sa pripraviť na vstup do života. Aj keby si len 2-3 deti vďaka nám niečo odniesli a pri ťažkých momentoch, ktoré ich čakajú po odchode z detského domova, si na nás spomenuli, na nejakú inšpiráciu, ktorú sme im povedali, bol by to pre nás, pre Oriflame, úspech,“ vysvetlila marketingová riaditeľka CZ a SK Eva Staníková. Práve to je dôvodom prečo projekt Dobrý štart vznikol. Je vidieť, že jeho rozbehnutie a ďalšie pokračovanie má zmysel a zanecháva v mladých ľuďoch dojem a priestor na zamyslenie sa.

Zapojila sa aj Lucia Lussi Šenková

Okrem dobre známych mien ako Vera Wisterová a Eva Staníková prijala tentokrát pozvanie na stretnutie s deťmi z Centier pre deti a rodiny aj šikovná a talentovaná make-up artistka Lucia Lussi Šenková. Tá rozpovedala deťom svoj príbeh, postoj k životu a cestu za úspechom nielen z pohľadu make-up artistky, ale taktiež aj influencerky. Sama je skvelým príkladom pre mladých, v ktorých sa ukrývajú sny.

„Deťom som povedala, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, aké je vhodné oblečenie či styling a to, aký je dôležitý prvý dojem. To najdôležitejšie však je ísť si za svojim snom a pracovať na ňom každý deň,“ hovorí Lussi. Podľa prieskumu agentúry IPSOS sa totiž praktického života obávajú najmä mladí do 22. Sebavedomo sa v ňom cíti len jedna tretina, a preto aj takáto malá pomoc, vie a môže pomôcť. „Z workshopu som si odniesla, že máme byť samí sebou a máme si ísť za svojim snom. Prirodzenosť je tá najkrajšia vec, ktorú môžeme mať,“ ukončuje účastníčka projektu Dobrý štart Klaudia Bergerová.

O projekte Dobrý štart

Spoločnosť Oriflame v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustili v roku 2021 projekt s názvom Dobrý štart, ktorý mladým ľudom z Centier pre deti a rodiny (niekdajších detských domovov) prináša metodicky prepracované učenie – ako porozumieť základným pravidlám, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote po odchode z centra, s dôrazom na finančnú gramotnosť. Deťom z týchto centier totiž väčšinou chýbajú reálne skúsenosti s nakladaním s financiami – či už hotovosťou, šetrením alebo fungovaním rodinného rozpočtu.

Práve táto neskúsenosť s „hodnotou“ peňazí a chýbajúca sociálno-finančná gramotnosť im komplikuje začiatok ich osamostatnenia. Mladí ľudia z centier pre deti a rodiny potrebujú okrem finančnej gramotnosti získať aj sociálne zručnosti. V rámci programu sa teda budú vzdelávať aj v oblasti komunikácie na pracovnom trhu, s úradmi či s poskytovateľmi služieb. Spoločnosť Oriflame venovala v roku 2021 na projekt Dobrý štart 18 000 eur. Ambasádorkou projektu je známa moderátorka Vera Wisterová.

