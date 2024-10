Domáca technika: ako si vybrať správnu tlačiareň?

Väčšina multifunkčných zariadení na spotrebiteľskej úrovni vám umožní kopírovať čokoľvek do veľkosti papiera nazývaného letter size (215.9 by 279.4 mm), ale môžete si kúpiť aj tlačiarne, ktoré vám umožnia spracovať papier veľkosti legal size (216 × 356 mm ) . Ak viete, že budete veľa kopírovať alebo skenovať, hľadajte multifunkčnú tlačiareň s funkciou automatického podávača dokumentov, zvyčajne označovanou ako ADF.

Laserové tlačiarne bývajú drahšie ako atramentové tlačiarne, z dlhodobého hľadiska však môžu ušetriť peniaze. Laserové tlačiarne majú oproti atramentovým tlačiarňam niekoľko ďalších výhod (pokiaľ nepotrebujete tlačiť veľa farebne). Sú rýchlejšie ako atramentové tlačiarne – najmä atramentové tlačiarne nižšej triedy sú častokrát veľmi pomalé. Kvalita ich tlače textu je presnejšia, hoci súčasné atramentové tlačiarne sú určite dostatočne presné na to, aby vám to stačilo. Farebné laserové tlačiarne sú tiež dostupnejšie, ako bývali. Sú však drahšie, a ak nejde o profesionálne tlačiarne, farba nebude taká kvalitná ako pri farebných atramentových tlačiarňach za rovnakú cenu.

