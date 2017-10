TV na nemocničnej izbe na časový automat. Štandard či nadštandard?

Pani Zuzana ako pacient v Liečebnom špecializovanom nemocničnom zariadení v Nitre podľa vlastných slov zažila terapiu šokom. Na nemocničnej izbe našla TV, ktorý v roku 2017 už považujeme za bežnú súčasť dňa. Aj keď stále nie v nemocniciach. Háčik je však v tom, že je napojený na časový automat, ktorý je napojený na elektrický prívod. Čiže televízor na mince. Podobne ako masážne kreslo na letisku.

Prípad, kedy nie iba pridlhá televízna reklama naštve

Za 0,5 EUR si tak stihne pozrieť správy aj s blokom reklám, alebo druhú polovicou reklamou predĺženého filmu. Alebo zaplatí jedno euro a pri šťastí, že reklamy prehnane nepredĺžia celý film, stihne aj záver. Automat pritom nie je časovou bankou, takže ak sa lekár rozhodne televíznu chvíľku vyplniť vizitou a vyšetreniami, čas beží. Pri pohľade na podobný automat sa ponúka viacero otázok, aj úvah, prečo to nie je príliš ideálny nápad. Pochopiteľne, podmienka sledovania televízie „Zaplať“, vie pohnevať. Na druhej strane ale…

Štandard a nadštandard

Nemocnice aj po rokoch zachovávajú svoju výbavu za socializmu, kedy sa nepočítalo ani s klimatizáciou, čo i len stolíkom navyše, a aj minimálne rozmery miestnosti, či presné materiály pre výstavbu a krytinu podlahy sú dávno. To všetko je však pochopiteľné, kvôli úspornosti, umývateľnosti a možnostiam opakovanej dezinfekcie. Je bežné aj v iných krajinách považovať za luxus čo i len jednu stoličku navyše, viac vešiakov v skrini, či dokonca už skriňu samotnú. To, čo bežne na izbách patrí medzi nadštandardné služby a služby spojené s lôžkami nadštandardnými izieb, je však vždy za poplatok. To sa celé roky nemení, podobne ako lokálne technické zariadenie na privolávanie sestier o ktorom ani personál možno nevie, či to ešte vôbec funguje.

Televízia a WIFI internet sú vymoženosti patriace práve do nadštandardných izieb, za ktoré si neraz platíme nemalé sumy, hoci sme mnohí takí, pre ktorých je televízia záchranou pred zbláznením. Do toho poteší nemocničná strava, ktorú riadi nesmierna snaha o úsporu. Nehľadiac na to, či biele pečivo (rožok) a kocku Karičky vôbec možno považovať za raňajky pre ženu, ktorá po pôrode potrebuje nabrať energiu. Televízor nasadený v nemocničnej izbe s automatom na mince môže byť riešením vtedy, ak nemocnica nemá vybavenie nadštandardnými izbami. Pri využiteľnosti a nákladoch zriadenia takejto automatovej služby mohlo zdravotnícke zariadenie staviť na dobrý pocit svojich pacientov z televízora bez príplatku.

Psychológia a úzkosť pacientov je možno ešte stále neznámy pojem

Nemocničné prostredie je pre sporadických, alebo celkom nových návštevníkov lôžkových oddelení neuveriteľnou traumou, ktorú si len ťažko priznávajú lekári, či sestričky. Dnešný človek si neprichádza do nemocnice oddýchnuť, veľa krát skôr naopak. Existenčné otázky, príjem, pracovné starosti, rodinné problémy, odlúčenie od rodiny, od potrebných pracovných stretnutí. Človek ležiaci v nemocnici nie vždy dokáže svoje okolie pripraviť na neprítomnosť. Ocitneme sa v nemocnici veľa krát neplánovane a zabehnuté kruhy záujmov, alebo slobody skončia. Dostávame pocítiť, že nemocničná izba nie je hotel a tak si nič lepšie vybrať nedá a sťažnosti sa neprijímajú. Tŕpnutie a strach, čo bude po návrate sú taktiež problémy, ktoré nemocničný personál zaujímať nemusí. Na druhej strane sami majú už pomerne dosť starostí, ak sú svojou profesiou jednou nohou v base deň čo deň.

Nemocnica žiaľ naozaj nie je hotel. Od nemocníc z roku 1900 sa našťastie veľmi líšia, avšak pre radikálne zmeny v nemocniciach pre súčasnosť je potrebné niečo viac, ako výkriky na sociálnych sieťach a tichú nespokojnosť ľudu. Chýbajú iniciatívy, ktoré by bojovali za podmienky pacientov, ktoré by mohli zmierniť názory verejnosti na stav nemocníc. To by však malo prebiehať v súlade s potrebami nemocníc, liečby, ako aj s potrebami zachovania zmyslu nemocníc, čo je ťažko splniteľné. Nemocnica je v prvom rade miesto liečby a dohľadu po zákrokoch, alebo dohľadu pri podávaní liekov. Zmeniť to sa dá. Ale kto má tak veľký kapitál a počuteľný hlas?

Dva pohľady a oba majú svoje „za“

V celom probléme sú tak dva pohľady. Ten z pohľadu pacienta, ktorý by v roku 2017 mohol očakávať viac, aby sa dal pobyt v nemocnici prežiť a pohľad personálu, ktorý nie je financovateľom nemocníc a ani nerozhodujú o vybavení, rozmeroch, štandarde a nadštandarde izieb. Stále však platí, že televízia a internet sú vymoženosti patriace vo väčšine zariadení do nadštandardu. Dodnes nezmizli spoločenské miestnosti na oddeleniach, určené na návštevy, vybavené, hoci starou Selenou či Teslou, stále však aspoň nejakým televízorom. Avšak v kalendári svieti rok 2017 a doba digitálna, kedy televízor nemocnici venuje aj nejedna domácnosť ako dar. Ale… ani my nič na tom zrejme nič nezmeníme.