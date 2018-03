Ben Pearson vytvoril web sledujúci trasu Tesla Roadsteru Elona Maska

Ben Pearson, veľký fanúšik Ilona Maska a spoločnosti SpaceX, ktorý od roku 2005 pracuje v kozmickom priemysle, spustil webové stránky, na ktorých môžete sledovať pohyb elektromobilu Tesla Roadster na ceste na Mars. Pre výpočty Američan použil otvorené údaje NASA JPL Horizons a informácie o lete vozidle, ktoré Ilon Mask publikoval na svojom Twitteri. Aj vy si tak môžete na stránkach http://www.whereisroadster.com pozrieť aktuálnu polohu, ale aj vzdialenosti.

Tesla Roadster Elona Muska

Elektrický osobný červený Roadster Elona Muska sa do vesmíru dostal 6. februára 2018. Spoločnosť SpaceX uskutočnila testovací let super-ťažkej rakety Falcon Heavy. Tento let mal byť prvým krokom na ceste spoločnosti k tomu, aby zabezpečila dodávku nákladu a ľudí na Mars. Tím Elona Maska nemohol riskovať so skutočnými zariadeniami, ktoré by mali využitie na červenej planéte. Preto pre pilotný pokus ako náklad bolo vybrané osobné auto podnikateľa.

Šoférovanie Tesla Roadsteru vo vesmíre bolo zverené figuríne vodiča s menom Starman. Oblečený je v korporátnej kombinéze spoločnosti SpaceX. V odkladacej skrinke má román Douglasa Adamsa “Stopárov sprievodca galaxiou”, ktorý inšpiroval zamestnancov SpaceX. Nápis na palubnej doske “Donʼt panic”, ktorý vieme preložiť ako „žiaden strach“, alebo „Nerobte paniku“, tiež odkazuje na tento román. Na svoju dlhú cestu sa Starman vydal za sprievodu skladby Davida Bowieho. Informácie sa objavili v médiách po celom svete. Venovali sa jej magazíny, portály, spravodajstvo aj herné portály. Dokonca aj také stránky ako kasíno. Ľudia s nadšením sledovali štart, aj prílet pomocných rakiet.

Spustenie nosnej rakety a prvé minúty letu boli vysielané naživo na youtube kanáli SpaceX. Video bolo následne ešte nejaký čas online a v prvých hodinách zaznamenalo 20 miliónov pozretí. Spustenie bolo úspešné, ale technici údajne vypli motory o niečo neskôr, preto sa elektromobil nezostal na trase medzi Zemou a Marsom, ale mal by mať namierené do pásma asteroidov medzi obežnými dráhamiMarsu a Jupitera. Podľa predbežných výpočtov uvedených na internete Tesla Roadster Ilona Maska zrejme nedosiahne Mars. Vozidlo sa k planéte len priblíži, alebo celkom obíde planétu.

Na stránke, ktorú vytvoril Ben Pearson, môže návštevník vidieť správanie vozidla Tesla Roadster vo vesmíre a aj polohu pri približovaní k rôznym planétam. Viditeľná je rýchlosť, prejdená vzdialenosť od Zeme v aktuálnom čase. Sledovanie má zatiaľ aj svoj deadline a to do 14. novembra roku 2020.