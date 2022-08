She Hulk: Neuveriteľná právnička vyzerala všelijako, no ide o zábavu

Ženský Hulk postava skutočnej Hulkovej sesternice a nie frajerky, ako si mnohí mysleli a predpokladali, nie je výplodom moderných filmárov. Je skutočnou komixovou postavou. V obrázkovej podobe je inteligentnou právničkou, ktorá má v rôznom období vzťah s rôznymi superhrdinami. V seriálovej podobe jej dali priestor v podaní kanadskej herečky so slovansky znejúcim menom Tatiany Maslany.

She-Hulk: Neuveriteľná právnička (She-Hulk: Attorney at Law)

Plusom sa tak stáva aj to, že nejde o postavu 20+, ale aj výzorovo staršiu. K povolaniu úspešnej právničky oveľa viac vierohodnejšiu. She Hulk je novinkou v seriálovej ponuke služby Disney+ a po uvedení prvého dielu samozrejme internet zaplnil rôzne reakcie. Nadšenci pre MCU (Marvel Comics Universe) a všetkého z dielne Marvel si prichádzajú na svoje, kým samozvaní odborníci na film horlivo prezentujú tradične svoje názory aj opakovane. She Hulk je však naozaj úlet. Lenže má ísť o humor. Hoci nie je ho veľa, baviť sa divák bude. O to viac, ak si seriál zapne naozaj fanúšik série a tematiky. Pre iných ho jednoducho ani nevytvárali. Už prvý diel nebol typickým objavom superhrdinu – utajovať schopnosti pred svetom tam vonku. Hlavná hrdinka to odhalí pomerne skoro, no najskôr odhalí samotnému divákovi to, ako sa „superhrdinkou“ stala.

To ťažšie a pokrivkávajúce

Na hlavnej postave je vidieť zásah efektov a dokresľovania, najmä na bujnej hrive a pohyboch hlavy, ktoré môžu pôsobiť neprirodzene. Grafika oveľa výškovo väčšej a hlavne zelenej ženy nie je dokonalá. Pokryvkáva možno pár logických detailov, ktoré si divák ani nevšimne. Humoru by však predsa len mohlo byť viac, nech je z toho sitcom, čo by výsledku veľmi neublížilo. Prihováranie sa hlavnej herečky uchádzaním hlavy zo scény a otočením k divákom, je prvok vo filme, ktorý, aspoň u nás, vždy zásadne zmení vnímanie filmu ako diela. Divák je oslovený hercom počas deja a padá tak určité kúzlo príbehu. Nemám pocit, že by som bol súčasťou deja. Je však celkom možné, že takýto prvok na iných divákov pôsobí inak.

She Hulk

She Hulk nie je okúkaná téma. Počínanie Hulka v prvom diely, keď zistí, že jeho krv infikovala sesternicu, je pochopiteľné. Ona má však iný nábeh všetkých vlastností a tak získava pocit, že je všetko v poriadku. Jej záujem o Kapitána Ameriku, respektíve klebety o Kapitánovi Amerika, sa nepochybne ešte objaví. Zatiaľ Disney+ predstavilo pilotný diel a po štvrtku sa môžu diváci tešiť na ďalší prírastok do celej série.

Prvý diel má svoj postup, logiku, drobné mušky, aj sa snaží baviť a ide mu to. Možno ako zelená príšera neoplýva úžasnou efektnou grafikou, no diváka naozaj úspešne seriál namotá. Záver prvého dielu nám dáva tušiť, že sa veľmi ani nemôže snažiť utajiť, čo dokáže. Tešíme sa na ďalší diel, aj keď je celá téma MCU poriadny úlet na filmovom plátne. Vidieť to, čo bolo celé roky komiksovou záležitosťou, často pre neprístupné hranice socializmu veľkou neznámou… skrátka rozprávka pre deti aj dospelých. Hľadať niečo ďalšie v She Hulk by bolo plodiť nasilu intelektuálne kritéria kinematografie. A práve to nie je nutné.