Recenzia: úspešný román Hra na milovanie od Kataríny Gillerovej

Katarína Gillerová patrí nepochybne k jednej z najobľúbenejších slovenských autoriek. Spod pera jej ruky vyšla už dvadsiatka kníh. Kniha Hra na milovanie jej vyšla v roku 2016. Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ ponúka po jeho vypredaní nové vydanie tohto mysteriózneho trileru opätovne v roku 2022, s novou rafinovanejšou obálkou.

“Príbeh o láske, zrade a pomste”, ako ho sama autorka skrátene nazvala, ponúka svojím opätovným vydaním aj krásne prekvapenie pre čitateľov, a tým je prísľub Kataríny Gillerovej v traileri ku znovuvydanej knihe, že sa chystá napísať jej 2.diel, čo iste poteší všetkých, čo si túto knihu prečítali a v hlave im zostali nezodpovedané otázky.



20 rokov

Kniha nás svojím dejom privádza do udalostí odohrávajúcich sa v prítomnosti, teda v roku 2006, a retrospektívne i pred dvadsiatimi rokmi, keď sa partia mladých priateľov – Edward, Justin, Oliver, Bryan, Tom a Caroline, vydá na dovolenku do amerických Apalačských vrchov. Pobyt v odľahlom panskom sídle ukrytom v hustom lese má poskytnúť oddych i dobrodružstvo, nájdenie akejsi duševnej rovnováhy, ktorá mnohým z nich v ich každodenných starostiach často chýba. Partiu tvoria muži, z toho sú dvaja z nich bratia, a jedna žena. O náklonnosť krásnej Caroline ticho súperia dvaja z nich – Edward a Oliver, no postupne sa myšlienky ďalších tiež uchyľujú k predstavám, aký by s ňou mali spoločný život.

Každý z nich nám postupne odkrýva nejaké tajomstvá zo svojho života, o každom sa dozvedáme, že si v sebe nesie tieň minulosti a túžbu po ťažko dosiahnuteľných cieľoch. Nevinná dovolenka sa však vôbec neskončí tak, ako si to partia vysnívala. Už od začiatku sa na sídle dejú čudné, priam zimomriavky nahnáňajúce udalosti. Všetky v nich vyvolajú strach a ich stupňovaním v nich rozdúchajú pocity, ktoré ich prinútia pobyt predčasne ukončiť a z panstva odísť. Pri nešťastí, ktoré sa stane, sa musia vrátiť po auto, ktoré kvôli nepriazni počasia muselo ostať zaparkované dosť ďaleko od sídla.

Edward sa rozhodne ísť po auto a Olivera pošle hľadať pomoc cez les, kde sa vraj dostane do susednej dediny. V tomto momente Apalačské vrchy už nie sú len krásnou prírodnou scenériou, ale stanú sa miestom mystiky, hororu, miestom hry na milovanie a ukrutného zápasu o prežitie, z ktorého, zdá sa, niet cesty von. Pobyt na tomto mieste navždy zanechá hlboké jazvy vo všetkých. Po takmer dvadsiatich rokoch sa však minulosť pomaly začne vynárať a ovplyvní životy všetkých.

Psychologický triler

Kniha Hra na milovanie je v mnohých aspektoch iná, ako ostatná tvorba autorky Kataríny Gillerovej. No iste sa svojím nezvyčajným príbehom odlišuje aj od iných kníh. Kniha sa zaradzuje k žánru psychologický triler, no na mnohých miestach na čitateľa bude isto pôsobiť aj dramaticky a hororovo. Čo je však pri knihe isté, je jej tajomnosť, ktorú spôsobuje aj to, že nikdy neviete, čo bude nasledovať ďalej, a týmito zvratmi a nepredvídateľnými udalosťami si vás príbeh získa a omotá si vás okolo prsta. V podstate veľakrát sa čitateľ pristihne na stránkach, že nič nie je také, ako sa zdá… obesený brat, truhla v skrini, čerstvý hrob s menom kolegyne jedného z dovolenkárov. Napriek tomu, že kniha ponúka mysteriózny triler ako vyšitý, autorka na mnohých miestach prekvapí romantickými, až priam erotickými časťami, čiže kniha skutočne odkrýva autorkin talent, keďže v príbehu čitateľom ponúka rôznu atmosféru a každý si tak príde na svoje.

Keď čitateľ otvorí knihu Hra na milovanie a začne ju čítať, Gillerová mu ponúkne príbeh, ktorý nie je až taký zaujímavý, spočiatku sa možno i stráca v deji a postavách, keďže príbeh sa začína dejom z roku 2009. Obsahuje náznaky na niečo, čo sa odohralo pred dvadsiatimi rokmi, čo si čitateľ zatiaľ vôbec nevie dovysvetliť a miestami tieto prvé kapitoly pôsobia trochu chaoticky a dá sa povedať, že kniha nemusí v týchto častiach nadchnúť hneď každého:

“Ach, Justin, kto by bol pred rokmi povedal, že z teba raz bude dvojnásobný otec,” krútil hlavou Edward.

“Najmä vtedy, keď…” Zrazu sa zasekol. Zase sa dostal do obdobia, na ktoré sa snažil zabudnúť.

“… keď som urobil tú hlúposť a takmer ťa dohnal k infarktu,” doplnil ho Justin. Zdvihli poháre a odpili si riadnymi dúškami.

“Stále na to nemám síl spomínať,” pokrútil Edward hlavou. “Vtedy si ma na smrť vydesil.”

“Ty mňa tiež,” pripomenul mu Justin.

(…) “Keď si spomeniem na Gorge Hall, behajú mi po tele zimomriavky.”

“Ja na to vôbec nemôžem spomínať,” pokrútil hlavou Edward. “Vždy je mi nevoľno, keď sa mi ten názov mihne hlavou.”

Čitateľ musí byť (nielen) na týchto úvodných stranách pozornejší, vyžadujú si jeho plnú pozornosť, určite tu však nie je čas knihu odložiť, ba naopak, týmito stranami sa treba “prelúskať”. Postupne sa dej stáva zaujímavým, kapitoly odohrávajúce sa v minulosti začínajú vytvárať napätie a odkrývať tajomstvá, aj keď veľmi rafinovane a pomaly, a aj keď už čitateľ začína mať pocit, že sa mu príbeh “otvorí”, Gillerová ho úplne zamotá, prinesie ďalšiu tajomnú udalosť, okamih, postavu. Keď sa ocitnete niekde pred polovicou knihy, príbeh si vás tak získa, že knihu už rozhodne len tak nepustíte z ruky.

Edward

Aj keď príbeh po rokoch zo všetkých členov nezvyčajného výletu na panskom sídle opadne a snaží sa stratiť do zabudnutia, v Edwardovi a Justinovi sa často vynára a premýšľajú nad tým, čo sa udialo:

“Justin sa neprítomným pohľadom zahľadel na bazén. Čelo mu preťali vrásky. “Vieš, aj keď odvtedy prešlo toľko rokov, často myslím na Olivera a na to, ako dopadol. Dodnes si vyčítam, že sme sa mu nepokúsili pomôcť.” Nervózne zakrúžil tekutinou v pohári. “Mali sme za ním ísť, Edward. Mali sme sa pokúsiť pomôcť mu alebo ho aspoň pochovať.”

Edward bol ten, ktorý takmer pred dvadsiatimi rokmi zarezervoval pobyt v sídle na odporúčanie kolegu. Keď mu raz zavolá inšpektor a opýta sa ho na nezvestného Olivera Conleyho, odpovedá vyhýbavo a verí, že ho inšpektor nebude ďalej vypočúvať a nebude vypočúvať ani ostatných z ich dávnej dovolenkovej skupiny. Lenže bude to naozaj tak alebo sa minulosť začne vynárať nielen v jeho bolestných spomienkach ale i v policajnom vyšetrovaní?

“Prekliata Ruth Calvertová! Ako jej napadlo nahlásiť Oliverovu nezvestnosť? Veď jej občas poslal z Európy pohľadnicu, podpísanú akože Oliverom. Sľuboval jej, že ju navštívi, informoval ju, že si našiel skvelú prácu, neskôr dievča z dobrej rodiny…

“Ten prípad má ešte jeden aspekt,” poznamenal inšpektor so zvláštnym tónom v hlase. Pokračoval tichšie: “O našom vyšetrovaní sa nesmie nik dozvedieť. Zrejme vám nemusím vysvetľovať prečo.”

Gorge Hall

Kapitoly odohrávajúce sa pred dvadsiatimi rokmi, teda v roku 1991, nás s partiou mladých ľudí, ktorá si potrebuje oddýchnuť od svojich každodenných starostí a povinností, no ktorá zároveň hľadá aj isté dobrodružstvo, privádzajú na panské sídlo do Gorge Hall, ktoré od prvého momentu vytvára v knihe priestor pre dokonalý triler či dokonca horor. Všetko sa to začína tým, že sa k nemu ani nedostanú autom, kvôli značnému nánosu blata po daždivom počasí.

Panské sídlo je hlboko v lese, v okolí je jemný opar hmly, akoby sa tam zastavil čas: netečie tam teplá voda, nejde elektrika, nie je tam signál, žiadne výdobytky modernej doby, panstvo je rozľahlé, niektoré miestnosti sú už len pod nánosom prachu, predmety v nich poukladané tak, akoby z izieb niekto musel náhle odísť a nechať tam život, ktorý v žilách panstva len “nedávno” ešte prúdil.

To všetko vyvoláva v partii “dovolenkárov” pochybnosti, špekulácie, pocit strachu. Strašidelnosť tomuto čudnému miestu pridávajú manželia Frank a Nancy, ktorí sa o sídlo starajú a spravujú v ňom penzión po záhadnej smrti jeho pôvodných majiteľov. Panstvo má množstvo zákutí, ktoré postupne odhaľujú a ono odkrýva strašidelné miesta. Zvláštnosťou je aj to, že im správca panstva Frank zakázal chodiť za vysoké múry, ktoré panstvo ohraničujú.

Kniha je rozhodne žánrovo rôznorodá, aj keď hlavná dejová línia je nepochybne mysterióznym trilerom. Hoci neosloví hneď, je pravdepodobné, že väčšina čitateľov si ju postupne obľúbi a hoci určite neosloví všetkými kapitolami, s príbehom budú čitatelia napokon spokojní. Aj keď… nie každý sa možno uspokojí s niektorými nedopovedanými vecami a značne veľkým priestorom na domyslenie si. Ale toto iste ponúkne 2.diel, ktorý autorka chystá.

O knihe Hra na milovanie