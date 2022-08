Disney+ Day prinesie lákavé premiéry vrátane Thor: Láska a hrom

Premiérového uvedenia 8. septembra sa dočkajú mnohé filmy, seriály a špeciály ako MIKE, Pinocchio, Autá na cestách, Svadobná sezóna, Obi-Wan Kenobi: Jedi sa vracia, Tierra Incógnita, Thor: Láska a hrom alebo Assembled: Ako sa natáčal Thor: Láska a hrom.

Disney+ Day prinesie predplatiteľom ešte viac lákadiel vďaka exkluzívnemu obsahu, ktorý bude mať celosvetovú premiéru 8. septembra. Streamovacia služba predstaví nové tituly ako Thor: Láska a hrom od Marvel Studios či Assembled: Ako sa natáčal Thor: Láska a hrom, ale aj špeciál Obi-Wan Kenobi: Jedi sa vracia, seriály Tierra Incógnita a Svadobná sezóna, hraný film Pinocchio, ako aj nový biografický seriál MIKE.

Disney+ Day premiéry: Novinky, ktoré sa objavia 8. septembra na Disney+

Obľúbený príbeh o drevenej bábke, ktorá sa vydáva na napínavé dobrodružstvo, aby sa stala skutočným chlapcom, sa vracia na obrazovky v podobe hraného filmu. Réžie prerozprávania známej rozprávky sa zhostil držiteľ ceny Akadémie Robert Zemeckis. V úlohe rezbára Geppetta, ktorý Pinocchia (Benjamim Evan Ainsworth, v slovenskom znení Oliver Boublík) vytvoril a správa sa k nemu, akoby bol jeho skutočným synom, sa predstaví Tom Hanks (Peter Rufús).

Vo filme si ďalej zahrali aj Joseph Gordon-Levitt (Tomáš Horváth) v úlohe Jiminy Cricketa, Pinocchiovho sprievodcu a zároveň jeho „svedomia“, Cynthia Erivová (Soňa Norisová) ako Modrá víla a Luke Evans (Martin Madej) ako kočiš – nová postava, ktorá v pôvodnom príbehu chýbala. Soňa Norisová naspievala aj úvodnú pieseň k filmu.

Osemdielny seriál MIKE skúma búrlivé vzostupy a pády boxerskej kariéry a osobného života Mika Tysona – od milovaného svetového športovca po vyvrheľa spoločnosti a opäť na vrchol. Seriál si zároveň všíma triedne a rasové rozdiely v USA, slávu a moc médií, mizogýniu, rozdelenie bohatstva, prísľub amerického sna a v konečnom dôsledku našu vlastnú úlohu pri formovaní Mikovho príbehu.

Beznádejný romantik Stefan spoznáva charizmatickú Katie, ktorá je síce zasnúbená so synom bohatého magnáta s nehnuteľnosťami, no aj napriek tomu si počas svadbami nabitého leta spolu začnú divokú aféru. Netrvá dlho a obaja musia utekať pred zákonom, keďže Katie je hlavnou podozrivou v šokujúcom kriminálnom prípade. Dokážu sa pri pokuse o očistenie svojich mien vyhnúť polícii, organizovaným zločincom a komplikovaným pocitom, ktoré voči sebe cítia?

V novom príbehu Thor: Láska a hrom od Marvel Studios sa boh hromu (Chris Hemsworth) vydáva na svoju najťažšiu životnú cestu – cestu sebapoznania. Jeho úsilie však preruší galaktický zabijak známy ako Gorr the God Butcher (Christian Bale), ktorý sa snaží zlikvidovať bohov. Na to, aby dokázal čeliť hrozbe, Thor požiada o pomoc Valkýru (Tessa Thompsonová), Korga (Taika Waititi) a bývalú priateľku Jane Fosterovú (Natalie Portmanová), ktorá, na Thorovo prekvapenie, nevysvetliteľne ovláda jeho magické kladivo Mjolnir. Spoločne sa púšťajú do hrozivého vesmírneho dobrodružstva, aby odhalili tajomstvo pomsty Gorra a zastavili ho skôr, než bude príliš neskoro.

Thor: Láska a hrom sa pripája k ďalším 15 filmom Marvel Cinematic Universe, ktoré sa aktuálne na Disney+ vysielajú vo formáte IMAX Enhanced. S IMAX Enhanced si predplatitelia doma vychutnajú rozšírený pomer strán IMAX, ktorý poskytuje až o 26 percent viac obrazu pre skutočne hlboký zážitok zo sledovania. (Na využite IMAX Enhanced nie sú potrebné žiadne dodatočné výdavky ani zariadenia. Dostupnosť obsahu sa líši podľa regiónu.). Viac informácií o IMAX Enhanced na Disney+ nájdete tu.

Assembled: Ako sa natáčal Thor: Láska a hrom

Poďte spolu s tvorcami a hercami ako Taika Waititi, Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompsonová a Natalie Portmanová odhaliť tajomstvá tvorby filmu Thor: Láska a hrom. V tomto dokumente odhalíte pozadie v poradí už štvrtého filmu o bohovi hromu nielen prostredníctvom detailných rozhovorov s hercami a členmi filmového štábu, ale aj cez pôvodné, doteraz neodvysielané zábery z pľacu a zo zákulisia.

Obi-Wan Kenobi: Jedi sa vracia

Tento špeciál odhaľuje pozadie návratu Obi-Wana Kenobiho a Anakina Skywalkera na obrazovky, ako aj návrat hercov Ewana McGregora a Haydena Christensena k ich ikonickým postavám. Režisérka Deborah Chowová vedie hercov aj filmový štáb, aby vytvorili nových hrdinov aj zloduchov, ktorí žijú bok po boku s novými inkarnáciami obľúbených postáv zo Star Wars. Tvorí tak nový príbeh, ktorý dramaticky prepája filmy celej ságy.

Eric sa vracia do svojho rodného mesta vyriešiť temnú záhadu zmiznutia svojich rodičov spred ôsmich rokov. Spolu so sestrou ho vychovali starí rodičia z matkinej strany, Eric sa však od nich rozhodne utiecť. Namieri si to do strašidelného zábavného parku, ktorý patril jeho rodičom a v ktorom ich videli naposledy živých – do Tierra Incógnita. Spolu so svojimi priateľmi, sestrou a tetou musí Eric postupne prekonať svoje obavy, aby dokázal vyriešiť záhady poschovávané v tomto temnom a neznámom svete.

She-Hulk: Neuveriteľná právnička (nové časti každý štvrtok)

V seriáli She-Hulk: Neuveriteľná právnička od štúdia Marvel sa musí Jennifer Waltersová, právnička zaoberajúca sa súdnymi prípadmi ľudí so superschopnosťami, vysporiadať s komplikovaným životom single ženy po tridsiatke, ktorá je zhodou okolností navyše aj zelená, dvojmetrová a supersilná obryňa.

Pixar uvádza nový pôvodný seriál Autá na cestách, vďaka ktorému sa vrátime do sveta Áut. Seriál priblíži zážitky Bleskového McQueena a jeho najlepšieho priateľa Matera na výlete naprieč krajinou. Ich cesta povedie z Chladičových Kúpeľov smerom na východ, kde sa majú stretnúť s Materovou sestrou. Každá jedna zastávka prinesie nové dobrodružstvo a predstaví úžasné pocestné atrakcie aj nové svojrázne postavy.

Inovatívny, tzv. hybridný dokumentárny seriál Dospievanie, ktorého tvorcami sú Brie Larsonová a spoločnosť Culture House, predstavuje prostredníctvom desiatich podmanivých príbehov výzvy, triumfy a ťažkosti dospievania. V seriáli sa miešajú rôzne žánre filmovej tvorby vrátane rozprávania, experimentov a dokumentaristiky. Každá časť predstavuje príbeh mladého človeka vo veku 18 až 22 rokov. Prostredníctvom emotívnych príbehov prináša seriál divákom širokú škálu skutočných zážitkov, ktoré ponúkajú pútavý pohľad na dospievanie a rozmanité sociálne, rodinné a osobné prekážky, ktorým mladí ľudia čelia na svojej ceste k sebaobjaveniu a prijatiu.

Tvárou novej generácie ambicióznych dobrodruhov a tvorcov prírodopisných filmov je 29-ročný prieskumník National Geographic Bertie Gregory, ktorý berie divákov na úchvatné napínavé cesty do najpozoruhodnejších a najtajnejších kútov našej divokej planéty. Seriál sleduje jeho eskapády a zachytáva výnimočné zábery zvierat vo voľnej prírode.

O Disney+

Disney+ je streamovacia služba spoločnosti The Walt Disney Company. Ponúka filmy a programy z produkcie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic, ale aj úspešných Simpsonovcov a oveľa viac. Vo vybraných krajinách ponúka aj produkciu pridruženej značky Star. Streamovacia služba je súčasťou segmentu Disney Media & Entertainment Distribution. Služba ponúka stále rastúcu zbierku exkluzívnej pôvodnej tvorby, vrátane celovečerných filmov, dokumentov, hraných a animovaných seriálov či krátkych filmov. Vďaka dlhoročnej histórii spoločnosti Disney a jej bohatej filmografii je na Disney+ k dispozícii nielen filmová a televízna klasika, ale aj úplne nové filmy a programy z dielne The Walt Disney Studios. Prostredníctvom Star ponúkne Disney+ najnovší obsah štúdií 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures a ďalších. Pre viac informácií navštívte disneyplus.com alebo aplikáciu Disney+, ktorá je dostupná na väčšine mobilných zariadení a televíznych zariadení s prístupom na internet.