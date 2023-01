Ortosomnia: posadnutosť dokonalým spánkom a dobrými číslami

Ortosomnia je zaujímavý termín spojený s poruchami spánku, aký sa v minulosti takmer vôbec neobjavoval. Súčasná ponuka prístrojov na meranie spánkovej aktivity, aplikácie v mobile, rôzna literatúra, relácie a mnohé iné výdobytky modernej doby značne komplikujú spánok. Ako to? Komplikujú ho už len tým, že sa priveľmi sústredíme na čo najlepší spánok a pohodlie. Lenže mozog a svaly si takúto situáciu vysvetlia inak. Výskumníci z Rush University Medical College a Feinbergerovej zdravotnej školy na Northwestern University pojem Ortosomnia zaviedli v roku 2017. Popísali pritom nový fenomén, ktorý nebol typickou nespavosťou s akou sa stretávame pri insomnii, alebo pri opačnom jave hypersomnii.

Ortosomnia ako posadnutosť dokonalým spánkom a zbytočnosťami

Ortosomnia je posadnutosť dokonalým spánkom, ktorá môže fungovať. No aj to len krátku chvíľ. Prvotná posadnutosť dokonalým spánkom spustená číslami a hodnotami získanými z rôznych technológií nás často prinúti myslieť ďalej a uvažovať, ako dosiahnuť tie najlepšie čísla a hodnoty. Kombináciou drahého matracu, osvetlenia, ďalších meračov, konkrétnych materiálov, ale najmä špeciálnej stravy, prostredia, hudby, arómy a najmä s pocitom dokonalého spánku táto kombinácia naozaj môže fungovať. No len krátko. Prílišné sústredenie sa na všetko to, čo chcete, aby tvorilo súčasť dokonalého spánku nakoniec začne tvoriť dôvod, pre ktorý sa telo nedokáže uvoľniť. Všetky tieto činnosti nie sú prirodzené pre jeden z najprirodzenejších javov života za zemi – odpočinok, keď sa tak, ako po miliardy rokov doteraz, zem otočí a nastane noc.

Dôležité sú najmä meracie prístroje, smart hodinky s funkciou merania spánku – ktoré sú hlavným spúšťačom čísiel v hlave a porovnávaní. Pocit podriadenosti číslam a meraniam múdrych aplikácií sú to dôležité, čo v kombinácií s ostatnými nástrojmi na “dokonalý spánok” tvorí prílišnú snahu, ktorá nakoniec prinesie opačný efekt.

Výborný potenciál, ale s rizikami

Fitness sledovacie appky ako Fitbit, množstvo hodiniek typu Apple Watch a aj tých s Androidom a podobne merajú srdcovú frekvenciu, pohyb, pokoj, teplotu a vyhodnocujú čísla o vašej kondícii a kvalite spánku. Obľúbená je hodnota hlbokého a REM spánku o ktorej sa často hovorí. Dokážeme z nich získať množstvo údajov, ktoré už dávno vyhodnocuje aj profesionálna medicína a pokladá ich za dôležité. Táto technológia má výborný potenciál a mnoho výhod. Tiež nám dokáže odhaliť a pomôcť diagnostikovať niektoré zdravotné problémy, ktoré by v minulosti mohli byť prehliadnuté, alebo dlhodobo prehliadané.

Predstavujú však aj riziko práve v prípade poruchy spánku s názvom Ortosomnia. U niektorých ľudí sa môže prejaviť už po niekoľkých dňoch, iných po týždňoch. Po týždňoch pozorného sledovania čísiel, zaznamenávania spánku. Extrémom je prísne dodržiavať minútu ulíhania do postele, čo nemusí byť možné pre deti, manžela, pre pracovné povinnosti, povinnosti doma, večerný program. Takáto prísna kontrola seba samého je v podstate štvanie samého seba a odriekavanie, či riadenie dňa pre dobrý graf a pekné čísla.

Príznaky ortosomnie

S ortosomniou sa tak môžu spájať časté príznaky, ktoré vyvoláva práve nadmerný dôraz na získanie spánku a tiež veľká snaha dosiahnuť, aby trval presne toľko, koľko potrebujete pre štatistiku a pekný graf na displeji.Zbytočný stres a pracujúca hlava, prepočítavanie, kalkulovanie a sústredenie nakoniec prinesie celkom iný efekt. Príznakmi tak sú:

časté budenie, alebo problém opätovne zaspať

neschopnosť vôbec zaspať

stres, depresívne stavy

zvýšená podráždenosť a nervozita

skoré ranné prebudenia a následný deficit spánku, napríklad denná ospalosť

a mnoho iných.

Zistenie a možné riešenie

Zistenie, že možno trpíte ortosomniou prichádza paradoxne práve v prístrojoch, ktoré ju spôsobujú. Ak vidíte, že hodnoty spánku sa po nejakom čase zhoršili, ba dokonca sú horšie ako na začiatku meraní, možno je dôvod skončiť. S používaním aplikácie v prvom rade a v druhom rade s nosením hodiniek počas spánku. Dokážu v takom prípade ušetriť viac ako len prebdené noci a zdravie. Neschopnosť hodinky odložiť je možné nazvať závislosťou od aplikácie, čo už môže byť aj psychologický problém. Aj keď zároveň problém konzistencie dát a nejakých bodov v aplikácii, čo je opäť ďalší problém.

Pomáha:

používať klasický budík, nie ten na mobile a nabíjať, či skladovať mobil ďaleko od seba

nepoužívať žiadne prístroje, svietiace hodiny priamo viditeľné ako svetelný údaj z postele

v posteli netrávte čas, ktorý nesúvisí so spánkom (čítanie, notebook, sledovanie tv, nebodaj večera, alebo vylihovanie s mobilom)

Riešením môže byť aj vyhľadanie odbornej pomoci odborníkov na spánok. Nie však tých, ktorých pomoc sa skladá z predaja výrobkov a ďalších prístrojov. Jedna z najhorších možných činností a snáh, ktoré môžete robiť, je sledovať hodnoty hlbokého a REM spánku, či iné hodnoty, ktoré by ste sa pokúšali zámerne zmeniť a vylepšiť tým, že cielene čísla sledujete a pokúšate sa zmeniť spálňu, podmienky a čas svojho spánku len pre graf a lepšie výsledky. Môžete mať aplikáciu, ktorá má teoreticky peknú myšlienku zlepšiť spánok. Človek je však individuálny a najmä nie všetci na zemi máme rovnaké podmienky, rovnaký deň, spôsob života, aby sme potom cítili pocit zlyhania, že hodnoty nie sú také, ako ukážkový model.