Speváčka Debbi (Deborah Kahl) sa vydala a spieva po česky

Už to bude dvanásť rokov, čo na seba speváčka Debbi (Deborah Kahl) upozornila svojím prvým veľkým hitom „Touch The Sun“. Osemnásťročná červenovláska vtedy prekvapila svojou „chrumkavou“ farbou hlasu a mimoriadnou muzikálnosťou. Odvtedy stihla vydať tri vynikajúce albumy: Touch The Sun; Love, Logic And Will a Break, získať dve Ceny Anděl a odohrať stovky vystúpení so svojou kapelou. Dnes je Debbi čerstvou novomanželkou a prichádza s novou piesňou sprevádzanou videoklipom: „V DOBRÝM I ZLÝM“. Prvýkrát naspievala celý song v češtine a prvýkrát sa na svojom repertoári autorsky podieľala spolu s Jendom Vávrom a Ondřejom Turtákom.

„Je to tak. Vstúpila som do novej etapy svojho života. Tak ako v súkromnej, aj v profesijnej sfére. Som zamilovaná a niekoľko dní aj vydatá. V piesni V dobrým i zlým sa obe tieto časti prepojili. Je to vyznanie lásky nielen môjmu manželovi, ale aj poďakovanie mojim najbližším. Mojej mame a sestre. Preto moja autorská prvotina a preto čeština. Chcela som, aby mi všetci rozumeli a vedeli, že to myslím vážne. Práve preto sa vo videoklipe objavuje môj manžel, mama, sestra aj pes Woody,“ približuje Debbi.

Spoluautormi a producentmi piesne sú Jedna Vávra a Ondřej Turták (ODD). Videoklip natočil kameraman a režisér David Brož.

„Z piesne mám vážne radosť. Všetko vznikalo veľmi spontánne. Improvizovali sme v štúdiu. Iba klavír a spev. Spievala som, čo som v tú chvíľu cítila. S Jendom Vávrom aj Ondřejom je absolútne dokonalá spolupráca a vďaka nim má pieseň taký zvuk a predovšetkým text, s ktorým mi Jedna pomáhal. Som vďačná, že stáli pri zrode tohto songu a som šťastná aj z jeho finálnej podoby,“ vysvetľuje speváčka.

Videoklip V dobrým i zlým sa natáčal počas letného víkendu u Debbi na chalupe, kde trávi takmer všetok voľný čas a je to miesto, ktoré má najradšej.

Debbi svojím novým songom otvára pomyselné dvere do novej etapy svojho života. Držme jej palce, nech sa jej všetko vydarí tak, ako si praje.

Debbi – V dobrým i zlým