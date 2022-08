Knižné novinky z vydavateľstva Lindeni pre spokojnejší a lepší život

Vo vydavateľstve Lindeni práve vychádzajú hneď tri publikácie, ktoré čitateľom dokážu pomôcť na ceste k lepšiemu a spokojnejšiemu životu. Knihy, ktoré prinášajú rady, ako sa zmeniť alebo ako sa nedať ovládnuť mailovou schránkou, či informácie o jednej dôležitej látke, ktorá manipuluje naše životy. V dnešnej rýchlej dobe ide vskutku o aktuálne a potrebné témy.

Svet bez e-mailov

Od bestsellerového autora New York Times, Cala Newporta, prichádza odvážna vízia, ako oslobodiť všetkých, nielen pracujúcich ľudí od tyranie doručenej pošty – a ako rozpútať novú éru produktivity. Svoje výnimočné rady spísal v knihe Svet bez e-mailov. Boli časy, keď sme nástroje ako e-mail považovali za najlepší technologický prínos. Výskumy ale odhalili, že ľudia jednoducho nie sú stvorení na neustálu digitálnu komunikáciu. Dnešní ľudia sú vystavení neustálej potrebe komunikovať. Ich dni sú definované neúprosným prívalom e-mailov a digitálnych správ. Práve z tohto dôvodu dnes už nik nemá kognitívnu kapacitu na to, aby vykonal kus dobrej roboty.

Na pracovný deň riadený pod taktovkou schránky s doručenou poštou sme si zvykli až natoľko, že si len ťažko vieme predstaviť nejaké alternatívy. Ale ony existujú. Cal Newport v svojej novej knihe uvádza sériu princípov a konkrétnych pokynov, ako to napraviť. „Svet bez e-mailov pomenúva to, čo mnohí z nás intuitívne cítia, ale doposiaľ neboli schopní to vysvetliť: spôsob, akým pracujeme, nefunguje. Cal Newport mapuje cestu späť k zdravému rozumu a ponúka množstvo overených postupov, ktoré nám pomôžu uniknúť tyranii preplnených schránok s poštou a dosiahnuť pokojnejší, zmysluplnejší a produktívnejší pracovný život,“ odporúča knihu Drew Houston, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Dropboxu.

Ako sa zmeniť

Oceňovaná profesorka z Wharton Business School Katy Milkman zasvätila svoju kariéru štúdiu zmeny správania. Vo svojej prelomovej knihe s jasným názvom Ako sa zmeniť odkrýva osvedčené spôsoby, ktoré vám pomôžu stať sa človekom, ktorým túžite byť. Keď pochopíte, čo stojí medzi vami a úspechom, nájdete kľúč k dverám, za ktorými sa skrýva vaše „nové ja“. Zmeniť sa môže byť oveľa ľahšie, ako ste nazdávali. Kniha Ako sa zmeniť vychádza z pôvodného výskumu Milkmanovej a z práce jej svetovo uznávaných vedeckých spolupracovníkov. Čitateľom prezrádza strategické metódy na identifikáciu a prekonávanie bežných prekážok stojacich v honbe za zmenou, ako je impulzivita, prokrastinácia a zábudlivosť.

Zmeniť sa môže byť oveľa ľahšie, ako ste sa nazdávali. „Toto je povinné čítanie pre každého, kto chce zmeniť svoje návyky – alebo svoj život – k lepšiemu,“ tvrdí Charles Duhigg, autor knihy The Power of Habit. Seth Godin, autor knihy Toto je marketing, ktorá zožala úspechy aj na Slovensku, dodáva: „Toto je vaša šanca. Ak ste pripravení na zmenu a ste odhodlaní zmeniť sa, táto brilantná kniha vám pomôže premeniť vaše zámery na skutočnosť.“

Molekula šťastia

O tom, ako jedna chemická látka v mozgu podnecuje lásku, sex a kreativitu, vám zase vysvetlí publikácia Molekula šťastia od rešpektovanej dvojice Daniel Z. Lieberman a Michael E. Long. Kniha zodpovie mnoho zaujímavých otázok: prečo sme posadnutí vecami, ktoré chceme a prestanú nás zaujímať vo chvíli, keď ich dosiahneme? Prečo je závislosť „absolútne logická“ pre závislého? Odpoveďou na tieto a mnohé ďalšie otázky je jedno slovo: dopamín.

Dopamín je chemická látka, ktorá si vždy pýta viac – viac vecí, viac podnetov, viac prekvapení. Pri honbe za týmto všetkým nás neodrádzajú emócie, strach ani morálka. Dopamín je dôvodom, prečo hľadáme a uspejeme, prečo objavujeme a prosperujeme. Ale aj prečo hazardujeme a mrháme. Autori v tejto knihe na jasných príkladoch vysvetľujú pôsobenie dopamínu a objasňujú aj na prvý pohľad nesúvisiace aspekty správania. Ak o dopamíne budete vedieť viac, možno svoje správanie dokážete lepšie ovládať…