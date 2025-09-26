Historický koncert z Vatikánu: Pharrell Williams a Andrea Bocelli

K hudobným vystúpeniam Pharrella Williamsa s gospelovým zborom Voices of Fire, maestra Andrea Bocelliho, Karol G, Johna Legenda, Clipse, Teddyho Swimsa, Jellyho Rolla či Angélique Kidjovej sa pridali aj Jennifer Hudsonová, Bambam a ďalší.
Kultúrna a duchovná udalosť roka v srdci Vatikánu
Grace for the World spolu režírovali Pharrell Williams a Andrea Bocelli. Po prvý raz v histórii sa takáto akcia uskutočnila na Námestí svätého Petra. Podujatie, ktoré podporil Vatikán, bolo záverečnou udalosťou tretieho ročníka Svetového stretnutia o ľudskom bratstve a oslavou Jubilejného roka 2025.
K Pharrellovi Williamsovi s gospelovým zborom Voices of Fire, maestrovi Andreovi Bocellimu, sa pripojili aj ďalšie hviezdy. Hovoriť môžeme o Johnovi Legendovi, Karol G, Clipse, Teddymu Swimsovi, Jellymu Rollovi. Ďalej zboru rímskej diecézy pod vedením maestra Marca Frisinu a Angélique Kidjoovej. Tiež medzinárodnému zboru zostavenému pre túto príležitosť. Pod hudobným vedením Adama Blackstona sa pridali aj Jennifer Hudsonová a BamBam. Veľkolepá dronová a svetelná šou od Nova Sky Stories s obrazmi inšpirovanými Sixtínskou kaplnkou ešte viac umocnila zážitok z predstavenia.
K hlavným partnerom koncertu Grace for the World sa pridal aj Fever. Výkonnými producentmi boli Pharrell Williams, maestro Andrea Bocelli. Ďalej Nova Sky Stories a Something in the Water. K ďalším výkonným producentom patrili aj Solina Chau, Mark & Roma Burnett, Kimbal Musk a Fever. Živé vysielanie produkovala Jesse Collins Entertainment a režíroval Sam Wrench.
Na Disney+
Výnimočné podujatie bolo oslavou Jubilejného roka 2025 a zároveň uzavretím tretieho Svetového stretnutia o ľudskom bratstve, konferencie organizovanej nadáciou Fratelli Tutti, ktorá pozostávala z dvoch dní duchovných a kultúrnych iniciatív s cieľom osláviť silu bratstva, ponúknuť svetu symbolické objatie a obnoviť spoločný záväzok chrániť Stvoriteľa. Koncert s podporou Vatikánu spojil hudbu, reflexiu a vizuálne rozprávanie do jedinečného zážitku.
Koncert je streamovaný na Disney+