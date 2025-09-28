Najzvláštnejšie a najslávnejšie jesenné tradície v Európe

Európska jeseň je plná slávností úrody, starobylých rituálov aj moderných mestských festivalov. Nájsť môžeme niekoľko hodnotných a dlhodobo populárnych tradícií, ktoré sa opakujú každú jeseň naprieč kontinentom.
Vinobrania v strednej Európe (Slovensko, Česko)
Na Slovensku patrí k najväčším jesenným udalostiam Pezinské vinobranie – viacdňová mestská slávnosť s tradíciou od 13. storočia (obnovená a formovaná mestom najmä od roku 1934). Koná sa tradične tretí septembrový víkend a priťahuje tisíce návštevníkov; súčasťou býva sprievod, lokálne vína aj mušt. Malé Karpaty a celá malokarpatská vinohradnícka oblasť je ojedinelá práve svojimi malými vinárstvami a domácou výrobou. Je to zážitok sám o sebe.
V Česku má jesenný vrchol 11. november, keď sa oficiálne uvádza svatomartinské víno (prvé víno nového ročníka), často presne o 11:00. Ide o pevne daný termín s pravidlami pre odrody a označenie.
Nemecký Oktoberfest a poďakovanie za úrodu (Erntedankfest)
Oktoberfest v Mníchove je najväčšie ľudové podujatie na svete. V roku 2025 prebehne od 20. septembra do 5. októbra na Theresienwiese; tradícia siaha k svadbe korunného princa Ľudovíta I. v roku 1810 a festival sa presunul do septembra kvôli počasiu.
Komunitným pendantom je Erntedankfest – poďakovanie za úrodu, často prvú októbrovú nedeľu, s cirkevnými obradmi a sprievodmi; jeden z najväčších je v Düsseldorfe-Urdenbachu.
Alpabzug/Almabtrieb/Désalpe: keď kravy „schádzajú“ z hôr (Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko)
V alpských krajinách je jesenným symbolom slávnostný zostup dobytka z letných pasienkov. Zvieratá sú bohato ozdobené, mestá a obce pripravujú jarmoky, hudbu a miestne špeciality. Tradičné názvy sú Almabtrieb (AT/DE), Alpabzug/Alpabfahrt alebo Désalpe (CH). Termíny sa zvyčajne sústreďujú na september a október.
V praxi to znamená desiatky sprievodov po celom Švajčiarsku (Appenzell, Fribourg a ďalšie kantóny), v Tirolsku či Zillertali v Rakúsku, často s tisíckami divákov.
Keltská jeseň: Samhain, Púca a ohňové sprievody (Írsko a Škótsko)
Samhain je keltský prelom jesene a zimy, ktorého stopy prežívajú v modernom Halloweene. Írsko ho dnes pripomína napríklad Púca Festivalom v grófstve Meath s rituálnym zapálením ohňa 31. októbra. V Edinburghu sa 31. októbra koná Samhuinn Fire Festival – dramatizácia symbolického súboja Leta a Zimy.
Všetkých svätých a Dušičky: tichá sila tradície (kontinentálna Európa)
1. november – Sviatok všetkých svätých je v mnohých krajinách verejným sviatkom (napr. Slovensko, Poľsko, Francúzsko, Belgicko). Ľudia navštevujú cintoríny, zapaľujú sviece a zdobia hroby; v Poľsku ide o jednu z najmasovejších pietnych udalostí roka a 2. novembra nasledujú
Ibérske jesene: gaštany, nové víno a Sväto-Martinské oslavy (Španielsko, Portugalsko)
Na severe Španielska a v Portugalsku je ikonou jesene gaštanová slávnosť. V Katalánsku má podobu Castanyada s panellets a pečenými gaštanmi na predvečer Sviatku všetkých svätých. Napríklad v Galícii sa oslavuje Magosto pri ohňoch na prelome októbra a novembra. V Portugalsku vrcholí 11. novembra Dia de São Martinho s pečenými gaštanmi a ochutnávkou mladého vína.
Francúzske jesenné „dvojhviezdie“: Montmartre a Beaujolais Nouveau
Parížska štvrť Montmartre má vlastnú vinicu a každý október tu prebieha Fête des Vendanges de Montmartre – vinársky aj kultúrny festival s prehliadkami, koncertmi a sprievodmi. V roku 2025 je naplánovaný na 8.–12. októbra.
Na konci jesene sa treťí štvrtok v novembri po celom svete odpečaťuje Beaujolais Nouveau – marketingovo aj kultúrne silná tradícia s pevným dátumom a sprievodnými oslavami vo Francúzsku i za hranicami.
Talianske jesenné chute: Törggelen, gaštany a biele hľuzovky
V Južnom Tirolsku patrí k jesenným rituálom Törggelen – večery s mladým vínom, lokálnymi jedlami a pečenými gaštanmi, typicky od začiatku októbra do konca novembra.
Jedným z najväčších gastronomických podujatí jesene je Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba v Piemonte. V roku 2025 prebieha od 11. októbra do 8. decembra a každoročne ponúka trhy, degustácie a sprievodné kultúrne akcie. Popri tom sa naprieč Talianskom konajú desiatky gaštanových slávností.
Ohi (Ochi) Day: jesenný „národný deň“ Grécka
28. október je v Grécku a na Cypre Ohi Day – celonárodná pripomienka odmietnutia talianskeho ultimáta v roku 1940. Hoci nejde o úrodu, patrí k najvýznamnejším jesenným štátnym sviatkom s pochodmi a programom v celej krajine.
Britská bonfire tradícia: Guy Fawkes Night
5. november – Bonfire Night alebo Guy Fawkes Night – pripomína zmarenie Pušného sprisahania z roku 1605. Sprevádzajú ju ohňostroje, ohne a lokálne slávnosti po celom Spojenom kráľovstve