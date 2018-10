Slováci dostávajú výhražné emaily: vraj zverejnia údaje, chcú BTC peniaze

Na internete sa rozmohlo vydieranie cez email. Podvodník sa vyhráža, že zverejní všetky vaše citlivé dáta, osobné údaje, kontakty, fotografie, navštívené stránky a ďaleko viac v prípade, ak mu nezaplatíte prevodom nemalej sumy priamo na jeho BitCoin účet. Vyhrážať sa pritom môže zverejnením na internete, odoslaním niekomu, alebo rozposlaním vašich dát všetkým, koho našiel útočník v zozname kontaktov, čiže v adresári. Email je zväčša písaný v angličtine, no opakovane sa stretávame aj s českým, pomerne dobrým prekladom.

Email, ktorý prišiel z mojej schránky

Prvý efekt, ktorým podvodníci pôsobia, je využitie vašej emailovej schránky. Vám sa môže zdať, že email naozaj prišiel z vašej emailovej schránky a tak začnete naozaj dôverovať emailu, ktorý tvrdí, že pozná vaše heslá a bol aj vo vašej emailovej schránke. V žiadnom prípade však nie je možné dôverovať emailovej schránke, ktorá neuvádza vaše originálne mená v hlavičke, ale len email. Takto fingovaný email je možné odoslať z akéhokoľvek miesta na svete a netreba k tomu vojsť do danej schránky. Stačí niekoľko trikov na serveri, ktoré dnes zvládne aj dieťa. V skutočnosti sa však vo vnútri v kóde predsa len nachádza informácia o skutočnom odosielateľovi. Pre slovenskú políciu je však tento údaj často zbytočný, keďže nedokáže, aj vďaka nespolupracujúcim, alebo len nezabezpečeným zahraničným serverom, docieliť presné lokalizovanie páchateľa.

Email, ktorý vyzerá, že prišiel z vašej adresy, neprišiel z vašej adresy, len sa ako „názov odosielateľa“ identifikuje v tvare vašej emailovej adresy. Hacker, respektíve útočník, ktorý by vás chcel osloviť, to urobí celkom inak. Nie poslaním emailu. Email, ktorý vám prišiel spĺňa všetky podmienky trestného činu vydierania, len hodnota vydieranej sumy je taká s akou páchateľ počíta zrejme zámerne. Ani slovenská polícia veľmi nekoná, ak sa jedná o škodu, ktorá nepresahuje priestupok do podoby trestného činu. Akoby sa zámerne nepočítalo s faktom, že už na začiatku došlo k vydieraniu samotnému.

Peniaze nikdy neposielajte

Email, ktorý tvrdí, že má všetky vaše údaje a sám nepriniesol žiaden z týchto údajov a nič, k čomu sa nedostane ktokoľvek, zrejme v rukách naozaj nemá nič. Podobných emailov môžeme vygenerovať tisíce a ak sa nájde čo i len jediná obeť z jediného tisíca, znamená to zisk 240 EUR, alebo inú sumu, ktorú výhražný vydierajúci email uvádza.

Peniaze páchateľ žiada poslať na BitCoin účet v BTC. V prípade emailu, ktorý uvádzame ako príklad, ide o sumu 230 USD, ktorú páchateľ považuje za spravodlivú cenu za zničenie špiny, ktorú nazbieral. Akýkoľvek podobný email je podvodným falošným emailom, ktorý nie je nutné brať osobne. Vyžaduje si len ignorovať a nijakým spôsobom neodpovedať. Ako náhle odpoviete, zbytočne na seba medzi tisíckami náhodne rozposlaných emailov upútate pozornosť. Správanie podvodníka na druhej strane môže byť nevyspytateľné a ťažko odhadnuteľné v tomto, alebo hocijakom inom prípade.

Uvedený príklad využíva BitCoin adresu: „ 1KGjDZ7RFV39r2q1JeSpZAF5L3fnpuenmT “. Tá je mimochodom mimoriadne úspešná v rozosielaní spamu vo viacerých krajinách. Dôkaz o tom je napríklad na stránkach, ktorá slúži na nahlasovanie ilegálnych aktivít a podvodov v súvislosti s BitCoinom. Viac na: bitcoinabuse.com

Ak však páchateľ má naozaj skutočné údaje a nejde o tento prípad falošných emailov, ale práve o prípad priamo namierený menovite voči vám, v tom prípade je jediné odporúčanie.

Skutočné hrozby vyzerajú inak

Skutočné vydieranie, ktoré naozaj disponuje údajmi, dátami, preukáže sa nimi aj bez vyzvania, si vyžaduje jeden zásadný postup. Nikdy za celé roky existencie tejto problematiky sa nestalo, že vydieranie skončí pri prvej sume. Neexistuje jediný taký prípad zdokumentovaný a jasný. Pri prvej platbe neexistuje záruka, že dané súbory niekto naozaj zmaže a neponechá si ich ako záruku, pre každý prípad. Vydieraný nemá ako odsledovať dôslednosť a „férovosť dohody“. Po prvej zaplatenej sume zväčša prichádza ďalšia výzva na ďalšiu platbu. Zaplatením prvej ste totiž dokázali, že viete, ako vec zaplatiť. Zároveň veríte, že to celé funguje. BitCoin je pritom nástroj, ktorý je ľahké zneužiť a nikto ho nevystopuje. Email sa však vystopovať dá a prípadná komunikácia rovnako tak.

Kontaktujte preto urýchlene najbližšie policajné oddelenie s podaním trestného oznámenia v prvom rade vo veci nebezpečného vydierania, zneužitia osobných údajov a danú sumu radšej ani nespomínajte. Žiaľ, niektorí policajní vyšetrovatelia odmietajú podobné problémy riešiť. Prehliadajú akoby zámerne naplnenie skutkovej podstaty vydierania, zásahu do súkromia a zneužitia osobných údajov, dát ale všímajú si len výšku vydieranej sumy. Do trestného oznámenia je preto dobré uviesť a trvať najmä na charaktere emailu.