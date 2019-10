Harmanček: bojuje proti zápalom a posilňuje imunitu. Čo ešte? - ZN.SK

Rajecká Lesná 26. septembra 2019 – Ak by ste hľadali bylinku, ktorej účinky by ste nespočítali ani na prstoch oboch rúk, určite by vám odborníci na bylinky ako prvý ponúkli harmanček. „Je spoľahlivým pomocníkom v boji so zápalmi a posilňuje imunitný systém, čo určite oceníme najmä v blížiacom sa chladnom a sychravom období. A zaženie aj starosti s nepokojným spánkom,“ hovorí bylinkárka Kamila Stehlíková. Harmanček a jeho kúzelné kvietky, ktoré pomáhajú nášmu telu zvonku aj zvnútra, toto leto rozvoňali aj Rajeckú dolinu.

Ľudový názov tejto jednoročnej bylinky – kamilka – pochádza z gréckeho kamai melon, čo znamená jablko zeme. A presne tak aj harmanček vonia, ako zdravé chutné jabĺčko. Má 10 – 50 cm vysokú, rozkonárenú stonku, s nitkovitými lístkami a úbormi, teda skupinkami malých kvietkov so žltým stredom a bielymi jazykovitými lupienkami. Kvitne od mája do septembra a zápary z jeho kvetov, či už čerstvých alebo sušených, ktoré obsahujú veľa účinných látok, majú široké využitie. Harmanček môžeme zbierať vo voľnej prírode, ale takisto si ho jednoducho vypestujeme aj doma.

Pomocník v boji proti zápalom

Ak by ste medzi bylinkami hľadali pomoc pri zápaloch, harmanček by iste stál v prvom rade. Vďaka obsahu silíc a a chamazulénu má výrazné protizápalové účinky. Teplé harmančekové obklady sú veľkou pomocou pri akné, ovčích kiahňach, ľahších popáleninách, či iných ťažko sa hojacich ranách. Teplý harmančekový čaj zase môže pomôcť pri žalúdočných a črevných kŕčoch, črevnej viróze, či nevoľnosti.

Posilňuje imunitný systém

Pri prechladnutí, chrípke a sprievodných horúčkach harmančekový čaj zvyšuje vďaka obsahu silíc potenie, čím pomáha telu rýchlejšie sa zbaviť škodlivých látok. K skoršiemu uzdraveniu tiež prispievajú jeho protizápalové účinky.

Doprajte si harmančekový kľud

Účinné látky v harmančeku sú tiež veľkou pomocou v boji proti stresu a úzkosti a prinášajú aj rýchlu úľavu od migrén a bolestí hlavy. Ak potrebujete spomaliť a uvoľniť sa, spoľahnite sa na prírodné sedatívne účinky harmančeka, ktoré má tiež vďaka obsahu silíc. Určite to oceníte nielen začiatkom jesene, kedy sa mnohým zase naštartoval rýchly pracovný kolotoč. Teplý harmančekový čaj večer pred spánkom vám pomôže rýchlejšie privolať pokojné sny a ráno vstať svieži a oddýchnutý.

Zažeňte bolesti prírodnou cestou

Harmanček je vhodný pre všetkých, pre veľkých aj malých, pre ženy aj pre mužov. Ako obklad zaženie bolesti pri prerezávaní zúbkov u našich najmenších a je tiež účinným kloktadlom pri bolestiach zubov trvalých. Harmančekový čaj zase pomôže uľaviť od menštruačných bolestí a teplý kúpeľ zmiešaný s odvarom z harmančeka zmierni kožné problémy a zrelaxuje celý organizmus.

„Harmanček je nedráždivou rastlinou, preto je pri správnom užívaní vhodný pre každého. Aj pre ľudí alergických na peľ z harmančeka sú harmančekové odvary alebo zábaly bezpečné. Denne si môžeme bezpečne dopriať 2-3 šálky harmančekového čaju,“ odporúča Kamila Stehlíková, bylinkárka, ktorá mala toto leto pod dohľadom aj pestovanie harmančeka v Rajeckej doline.

Ako si vypestovať harmanček doma?

budeme potrebovať len 4 veci – hlinu, kvetináč, vodu a samozrejme semienka harmančeka

do kvetináča vložíme hlinu a na povrch nasypeme semienka harmančeka, ktoré potrebujú na klíčenie svetlo, preto ich hlinou nezasypávame

semienka výdatne zalejeme a kvetináč dáme na slnečné miesto

a po niekoľkých týždňoch môžeme čakať prvé kvietky nášho vlastného harmančeka

ak chcete pestovať harmanček vonku, ideálnym termínom pre jesenný výsev je obdobie do polovice septembra. Vtedy ešte býva dostatočne teplo aj vlhko, takže pekne vyklíči a do prvých mrazov dorastie do dostatočnej veľkosti.

Ako zbierať a sušiť harmanček?

harmanček zbierame od júla až do septembra a iba celé, nepoškodené kvety

kvety môžu mať stopku dlhú najviac 2 cm

kvety rozložíme na papier alebo priedušnú látku a dáme sušiť na suché miesto do tieňa. Nesušíme v hrubej vrstve, aby nám kvietky nesplesniveli, ale sa naopak dôkladne vysušili.

kvietky neotáčame, aby sa nám neroztrúsili

usušené kvety uskladníme v sklenej tesniacej nádobe a uskladníme na tmavom a suchom mieste.

Ako si pripraviť harmančekový čaj?

do jednej 250 ml šálky čaju dáme ideálne 1-2 čajové lyžičky harmančeka

zalejeme vriacou vodou a prikryjeme, aby z nálevu neunikali silice, ktoré tvoria základ účinných látok harmančeka

necháme lúhovať 8-10 minút, nie dlhšie, aby čaj nezhorkol

harmančekový čaj výborne chutí s citrónom a medom, ako od babičky

doprajme si najviac 3 šálky denne.

Ako si pripraviť harmančekový čaj? Radí Kamila Stehlíková, bylinkárka

Videonávod od bylinkárky Kamily Stehlíkovej na pestovanie a zbieranie harmančeka a tiež na prípravu harmančekového čaju nájdete tiež na stránke www.projektkamilka.sk.