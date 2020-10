Pestrofarebné ponožky – súčasný módny hit, ktorý plní naše ulice

Ak sa vám niekedy stalo, že ste mali ťažké ráno, obliekli ste si každú ponožku inej farby a spôsobili si tým poriadne faux pas, tieto časy sú už dávno preč. Dnes by ste boli za hviezdu. Veselé ponožky s výraznými farbami a divokými vzormi dnes patria k doslova must-have kúskom, ktoré oživia vaše outfity a pridajú šmrnc každému šatníku.

Každý môže byť výnimočný

Či už uprednostňujete nenápadný ležérny štýl, alebo patríte k obľúbencom extravagancie, farebné ponožky môžete zladiť do akéhokoľvek looku. S výraznými vzorovanými ponožkami – ako módnym doplnkom – sa naozaj dajú robiť divy. Dnešná móda je slobodná a nespútaná, nechajte sa teda viesť na vlnách módnych trendov. Nebojte sa experimentovať a odviažte sa bláznivými ponožkami od Paradoo.sk. Vyčarujete tak úsmev na perách aj okoloidúcim v uliciach.

Sadnú aj elegantnému štýlu

Nohavicový kostým, úzke nohavice, sukne, šaty – vzorované ponožky môžu byť vaším klenotom. Vo vašom outfite ich môžete farebne prepojiť s inými doplnkami alebo ich nechať vyniknúť na neutrálnom podklade. Dnes je už bežné, že šéf na pracovnej porade, kolegyňa v kancelárii či štátny úradník v televízii, siahajú po úsmevných ponožkách, ktoré oživia ich bežný formálny outfit.

Zaplňte ulice farbami cez ponožky

To, ako veľmi výrazné farby a vzory ponožiek zvolíte, je len a len na vás, pretože budú odrážať silu vašej osobnosti. Inšpirovať sa môžete známymi osobnosťami, kolegami či partiou kamarátov. Milým okienkom do sveta trendov je aj rodinná móda. Zladenie rodičov so svojimi deťmi je dnes súhrou dvoch svetov, ktorá neujde žiadnemu pohľadu. Dospelácke kúsky môžete zladiť s veselými detskými ponožkami vašich ratolestí a zaručene sa stanete stredobodom pozornosti.

Nezabúdajte, že jesenné obdobie si priam pýta pestrú paletu farieb, ktorú môžete ukázať aj na vašich chodidlách.

Zdroj obrázka: New Africa / Shutterstock.com