Outsourcing prepravných služieb je ideálny na zefektívnenie chodu firmy

Náročná ekonomická situácia núti firmy hľadať riešenia na zefektívnenie fungovania, s ktorým ide ruka v ruke znižovanie nákladov. Častou voľbou je outsourcing, čiže prenesenie určitých činností na externých dodávateľov. Aj firmy, ktoré pri svojej činnosti potrebujú často prepravovať tovar či ľudí na služobné cesty, začínajú namiesto vlastnej dopravnej flotily voliť externé prepravné služby.

Aké sú dôvody outsourcingu dopravy?

Šikovný finančný riaditeľ sa nepozerá len na výšku nákladov, ale aj na percentá využitia fixného majetku. Autá, dodávky či nákladiaky sú fixný majetok, a ak má firma vlastnú flotilu, nikdy ich nevyužije na 100 %. Dôvod? Minimálne raz sa predsa stane, že dodávka odíde z firmy na miesto určenia a vyloží náklad, no späť sa vracia prázdna, čo je neefektívne.

Ak sa podnik uchýli k outsourcingu, tak sú náklady na prepravné služby efektívnejšie. Firma platí len za to, čo potrebuje využiť a ak sme sa bavili o neefektívnosti vracania sa prázdnych vozidiel, pri prepravných službách tento problém vyrieši tzv. vyťažovanie vozidiel. Vyťažovanie vozidiel je služba, pri ktorej prepravca vezie tovar z bodu A do bodu B, a ak je vaša firma blízko toho bodu B, naloží pri spiatočnej ceste váš náklad na miesto určenia. Je to pre obe strany výhodné a lacnejšie.

Plusom aj flexibilita

Limitom vlastného vozového parku môže byť flotila áut, ktoré sa v ňom nachádzajú. Naopak, pri outsourcingu prepravných služieb ako Carroute.sk je výhodou flexibilita, pretože si môžete objednať a zaplatiť prakticky čokoľvek – preprava veľkorozmerného tovaru, preprava nábytku, paletová preprava, preprava materiálu, preprava balíkov či kuriérske služby v prípade firiem s rozmerovo menšími produktmi pre cieľového zákazníka.

Aj na služobné cesty

Dnes sú služobné cesty vo firmách výrazne obmedzené, no všetci veríme, že svet sa čoskoro vráti k normálu. Aj veľké korporácie už dnes pristupujú k tomu, že namiesto vlastných áut či šoférov si zaplatia externú prepravnú firmu, ktorá zabezpečí dopravu ich zamestnancov na služobné cesty. Opäť platí, že je to efektívnejšie a v konečnom dôsledku aj lacnejšie.

Zdroj obrázka: Andrey_Popov / Shutterstock.com