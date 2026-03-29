Hypotéza majonéza – alebo ako si neprivodiť čemer

Hypotéza majonéza, alebo veľkonočný návod na to, ako si neprivolať uhorskú chorobu
Ako sa chystáte prežúvať tieto veľkonočné sviatky? Áno, prežúvať – lebo, priznajme si, Veľká noc je aj o dobrotách, ktoré možno za celý rok neskonzumujete v takých objemoch. No za pár sviatočných dní nadobudneme obdivuhodné schopnosti a vypúšťame fakt, že naše trávenie rovnakou flexibilitou neoplýva.
Ruka hore, pôst sa končí! Keď máte za sebou poctivé 40-dňové odriekanie, rozumieme vašej túžbe po poctivej domácej údenine. Tou to však v slovenských domácnostiach končí len zriedkavo. Blíži sa totiž obdobie, keď klobásu strieda šunka, všetko pláva v majonéze a chren s vajcami sa zajedajú domácou vianočkou či piatimi druhmi koláčov. Nehovoriac o kvantách spomínaných poživatín – tie by z rovnováhy vyviedli aj stôl – a to má chudák na rozdiel od ľudí 4 nohy.
Namiesto šibačov „čemer“
Ak ste o uhorskej chorobe, ochvate alebo čemeri ešte nepočuli, s takmer stopercentnou istotou k vám už títo nepozvaní hostia v sviatočných časoch zavítali. Ide o ten starý známy stav, ktorý vznikne takmer vždy, keď koštujete piate cez deviate „hurá systémom“. To, že ste to neodhadli, vám dá telo spôsobmi jemu vlastnými pocítiť.
Čemer alebo ochvat sa historicky považoval za serióznu diagnózu a naši predkovia naň mali vskutku kreatívne recepty. Keby ste sa odčemerovacích tradícií chceli držať zubami-nechtami, tak si nechty radšej ostrihajte, pretože prsty budete potrebovať na masírovanie predlaktí. Stretli ste sa už s týmto „babským receptom“? Proti ťažobe po prejedení sa vraj zaberá schladiť si zápästia pod tečúcou studenou vodou a následne „hrčky“, ktoré reprezentujú čemer roztlačiť podobne, ako spazmy pri masáži. Tento nekonvenčný a pomerne bolestivý prístup môže fungovať, to nepopierame.
No ak sa vám to zdá málo vzrušujúce, môžete skúsiť proti uhorskej chorobe použiť podtlak – priam na telo je potrebné priložiť sviečku – ideálne na plochu, kde má šancu vydržať – a zakryť ju hrncom. Veľkosť hrnca ani typ sviečky ľudové recepty nešpecifikujú, ale princíp bude asi podobný, aký sa používa pri „bankovaní“… No nič, keď sa vám nechce strihať si nechty ani riskovať popálenie či požiar, siahnite po overenom recepte, vďaka ktorému „vybavíte“ zaťažené trávenie pohodlne a účinne.
Prvá pomoc pre vaše trávenie aj náladu
Pre tie prípady, keď disciplína prehrá boj s domácou údeninou, je dobré mať v lekárničke moderného pomocníka. Vyprošťovák Active od spoločnosti Vitar je v tomto smere doslova ikonou. Splní si hneď niekoľko domácich úloh súčasne. Zneutralizuje kyseliny vďaka obsahu hydrogénuhličitanu sodnému a poradí si s ich zvýšeným množstvom, ktoré stojí za pálením záhy a pocitom plnosti. Obsah vitamínu C v šumivej tablete tiež podporuje energetický metabolizmus a pomáha telu vrátiť sa do formy. Jeho osviežujúca chuť je zároveň presne to, čo vám po hodovaní padne vhod. V kontexte s tým, čo všetko ste pojedli oceníte aj to, že Vyprošťovák neobsahuje žiadne umelé farbivá ani konzervačné látky.
Strávte sviatky v pohode
Vyprošťovák Active si síce mnohí spájajú najmä s následkami bujarých osláv a „opicou", no jeho schopnosť uľaviť tráveniu je neoceniteľná práve počas sviatkov hojnosti. Stačí rozpustiť jednu tabletu v pohári vody a môžete sa vrátiť k tomu dôležitému – k pohode s vašimi blízkymi, ktorá je nenahraditeľná. Veľká noc je tu totiž v prvom rade preto, aby ste si odpočinuli so svojimi blízkymi a užili si s nimi spoločný čas.