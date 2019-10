Kniha Veľryby: ilustrovaný sprievodca nadchne deti aj ich rodičov - ZN.SK

Veľryby a vôbec morský život je možno Slovensku vzdialený. Je však fascinujúci a pestrý, o čom sa predovšetkým mladších čitateľov snaží presvedčiť naozaj krásna kniha. Jej názov je Veľryby, ilustrovaný sprievodca a vychádza vo vydavateľstve IKAR. Ak vás trápi ichtyofóbia a teda strach z rýb, nemusí. Veľryby, hoci v ich názve znie ryba, majú v skutočnosti od rýb ďalej.

Sú to veľké cicavce pokryté kožou, rodiace živé mláďatá, žiadne ryby so šupinami. Čo na tom, že Slovensko nemá more. Medzi deťmi má predsa mnoho tých, čo zvieratká poznajú a nepochybne radi spoznajú aj množstvo druhov, ktoré obýva moria sveta.

Knižka Veľryby: ilustrovaný sprievodca

Táto kniha je len o morských cicavcoch a všetkom, čo vás mohlo niekedy o ich živote zaujímať. Veľryby, delfíny, morské kravy, vorvane a všetky ich poddruhy. To všetko je spolu s ďalšími témami ilustrované a predstavené do obrázkov, ktoré sa od prvých strán po posledné držia jedného štýlu a spôsobu prezentácie.

Pre mladšieho čitateľa unikátna kniha, ktorej každú jednu stranu tvorí farebná ilustrácia, alebo textová informácia. Na 154 farebných stránkach v kvalitnej šitej väzbe sa nachádza celkovo šesť kapitol. Každá prináša morský svet veľrýb z iného pohľadu. Ten prvý je evolučný a teoretický, uvádza čitateľa do toho, ako vôbec tieto druhy vznikli a ako sa formovali.

Druhá kapitola sa už venuje jednotlivým druhom a poddruhom. Je až prekvapením, koľko druhov delfínov existuje, hoci televízia nás učí najmä o tom najrozšírenejšom. Narval, sviňucha a rôzne poddruhy pritom nie sú zástupcami druhov, ktoré by boli celkom neznáme. Knižka ďalej učí o potrave, zháňaní potravy, o spôsobe života, ako aj o spoločenstve a rodinnom živote veľrýb.

Hodnotenie

Knižka dokáže dať mladému čitateľovi naozaj veľa, no začíta sa d nej aj ktorýkoľvek dospelý. Určite taký, ktorému nie je celkom svet pod morom ľahostajný. Veď mnoho informácií bude pre kohokoľvek nových, nepoznaných, no určite zaujímavých. Kniha však teší najmä po vizuálnej stránke. Listujete totiž v plne ilustrovaných stránkach, ktoré nevznikli za pár dní. Matný tvrdší papier je vhodný pre detské ruky a oblúkový font použitý v knihe je tiež atraktívny a dobre čitateľný.

Rozloženie knihy, postupnosť j endotlivých tém má hlavu a pätu, knižka sa dobre číta. Čitateľ sa oboznamuje postupne so všetkým presne tak, aby mal vysvetlený pôvod už na začiatku. Trefné uvádzanie spôsobom, ktorý môže zaujať detského čitateľa a aj dospelého, má za následok to, že sa vám bude chcieť čítať knižku viac ako len raz. Dokážem si predstaviť, že akýkoľvek dokumentárny film o morskom svete bude pre dieťa po tejto knihe pripomienkou toho, že ju má a vďaka nej spoznáva a rozlišuje viac ako len niekoľko druhov delfínov. Aj tie menej známe sa stávajú známejšie.

Kniha v predaji: BUX.SK

Autorka

Napísala a ilustrovala ju Kelsey Oseid z Minneapolisu v USA. Je z nej viditeľný záujem o prírodu a moria, čo ju samotnú posúva medzi autorov popularizujúcich vedu a svojim spôsobom aj ekologiu, hoci posolstvo knihy sa na ekológiu neodvoláva.

V online svete si hovorí Kelzuki a venuje sa kresbe, vytváraniu plagátov v štýle starých vzdelávacich plagátov o živočíšnych druhoch.