Animák Princezná rebelka inšpirovaný Shrekom, Tolkienom a aj...

Ak hľadáte film, na ktorý by ste sa v lete mohli prísť schladiť do kina s celou rodinou, Princezná rebelka je ideálnou voľbou. Veselé rozprávkové dobrodružstvo malej šibalky Mie, ktorá sa vydáva za princeznú, spríjemní prázdniny všetkým deťom a pobaví aj rodičov či starých rodičov. Nová rodinná snímka od producentov animáku Esá z pralesa príde do slovenských kín 11. augusta.

Nový animák Princezná Rebelka

V animovanom filme Princezná rebelka je všetko tak trochu naopak. Princezná zachraňuje princa, jednorožec je veľké zviera, nie rozprávková bytosť a čarodejnica nie je strašidelná a zlomyseľná, ale odvážna a múdra. A navyše, hlavná hrdinka vlastne ani princeznou nie je. Ale poďme po poriadku…

Malá sirota Mia žije spolu so svojimi tromi lasičkami, Škrabkom, Ňufkom a Mlskou, na ulici v stredovekom meste Foggyburg. Živí sa tým, že chodí kradnúť jedlo na hrad zlovestného regenta Tristana, ktorý sa snaží získať kráľovský trón. Jedného dňa sa jej podarí oklamať stráže tak, že si oblečie princeznovské šaty. Tým sa začína jej bláznivá výprava za záchranou následníka trónu Rolanda, ktorého Tristan začaroval a premenil na… mačkuru (napoly mačku, napoly kuru).

Spoločnosť na záchrannej misii jej bude robiť nemotorný strážca Krobar a bojazlivý šašo Rigolo so svojou drzou ponožkovou bábkou. Osud celého kráľovstva teraz leží v rukách tejto uletenej partičky. Vďaka bláznivému dobrodružstvu, ktoré otrasie celým kráľovstvom, Mia zistí, čo je to skutočné priateľstvo, naučí sa deliť sa, zaujímať sa o druhých a presvedčí sa tiež o tom, že šľachetnosť je v srdci každého z nás.

Inšpirácia z iných známych filmov a seriálov

Postavou silnej, odvážnej dievčenskej hrdinky, ktorá ide tak trochu „proti prúdu“, tvorcovia nadväzujú na úspešné animované filmy Neskrotná či Balerína. Mia nevyzerá ako princezná a ani sa tak nespráva. Na hlave má „číro“, jej spôsoby a vyjadrovanie rozhodne nemožno označiť ako vyberané a schopnosť loziť po kráľovských hradbách by jej mohol závidieť aj samotný Spider-Man. Režisér Julien Fournet prezradil, že pri vytváraní jej grafickej podoby sa trochu inšpirovali seriálom Vikingovia.

Ďalšími inšpiračnými zdrojmi boli podľa jeho slov klasické fantasy príbehy, obzvlášť tie od Tolkiena, a dokonca aj kultová animovaná postavička Shrek, na ktorú odkazujú cez dvojicu Krobar a Mia – kombinácia veľkého, nešikovného strážcu a malého, nezbedného dievčatka si skrátka musí získať srdce každého diváka.

Cez uvedené dve postavy tvorcovia do príbehu nenápadne zakomponovali aj sociálne posolstvo. Obidvaja, Krobar aj Mia, sú totiž outsideri, ktorí nenapĺňajú predstavy a očakávania okolia. „Verím, že dokážeme upozorniť deti na problém vylúčenia bez toho, aby sme niekoho odsudzovali, a to tým, že ich zoznámime s myšlienkou solidarity a kolektívu,“ uviedol režisér Julien Fournet.

Premiéra

Postavu Mie si vďaka jej osobitému charakteru zamilujú všetky deti, nielen dievčatá. V slovenských kinách sa s touto veselou „parťáčkou“ budú môcť zoznámiť už 11. 8. 2022. Ak dovtedy čakať nechcete, môžete si tento sympatický animovaný film so svojimi ratolesťami vychutnať v exkluzívnej predpremiére vo vybraných multiplexoch. V sieťach multikín CINEMAX, Cinema City, Kino Star, Ster Century Cinemas a v kinách Mlyny Cinemas Nitra a Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš sa bude Princezná rebelka premietať už počas prvého augustového víkendu v termíne 6. a 7. 8. 2022.

Princezná rebelka bude do našich kín uvedená s kvalitným slovenským dabingom. Svoje hlasy jednotlivým postavičkám prepožičali Dominika Žiaranová, Marián Labuda, Ján Morávek, Pavol Topoľský, Vladimír Kobielsky, Anna Šišková, Lucia Vráblicová a ďalší.