Ako horúčavy ovplyvňujú správanie zvierat v mestách?

Necítime to len my, že letá sú každým rokom extrémnejšie. Mimo ľudské telo sú to organizmy zvierat, ktoré sú oveľa citlivejšie. My sa dokážeme ukryť do klimatizovaného domu a kancelárie, cestovať klimatizovaným autom a ak potrebujeme piť, kúpime si, alebo objednáme. Môžeme prenášať fľaše vody, no zvieratá niečo také nedokážu. Takže kto je na tom v horúčavách horšie?

Mestá zažívajú vlny horúčav, ktoré sa často ťahajú celé týždne. Klimatizácie idú naplno, ľudia sa vyhýbajú pohybu na slnku. No nie sme jediní, koho sa extrémne teplo dotýka – mestské zvieratá musia reagovať na klimatické zmeny spôsobmi, ktoré si bežne ani neuvedomujeme. Často to vedie k zvýšenej prítomnosti v obývaných zónach, neobvyklému správaniu či dokonca k rizikovým stretom s človekom.

Ježkovia v panike – smäd a dezorientácia

Ježko západný, bežný nočný návštevník záhrad a dvorov, je citlivý na teplo a suchá. Horúčavy spôsobujú, že ježkovia:

menia čas svojej aktivity – vychádzajú aj počas dňa, čo je pre ne neprirodzené,

hľadajú vodu na netypických miestach (napr. v miskách pre psy, v podzemných garážach),

môžu byť dezorientovaní, pomalí a viac ohrození na rušných cestách.

Nie je výnimočné nájsť ježka vo vyschnutej záhrade, kde márne hľadá vodu. Niekedy kvôli teplu a stresu neprirodzene vyliezajú aj z úkrytov cez deň, čím sa stávajú korisťou alebo sú zrazení autami.

Čo môžeme urobiť? Položiť na tienisté miesto plytkú misku s vodou, niekedy to môže zvieraťu zachrániť život.

Kuny – tieň, potrava a problém s podkroviami

Kuna skalná je výborný druh schopný sa adaptovať na rôzne podmienky. Horúčavy ju však nútia hľadať chladnejšie miesta v blízkosti ľudí – napríklad:

v podkroví domov, najmä tých so zateplením a minimálnym pohybom,

pod kapotou áut, kde v chladnej noci vyhľadávajú zvyšné teplo z motora ak sa následne s autom nejazdí, vychladnutý priestor v motorovej časti im ešte istý čas vyhovuje,

v kôlňach a pivniciach, kde je vlhko a chlad.

Problém nastáva, keď si kuna zvolí za úkryt podkrovie domu – vie byť hlučná, ničí izoláciu a často so sebou nosí zvyšky koristi. Tie hnijú, môžu sprevádzať prítomnosť múch, mravcov a iných druhov. V extrémnych horúčavách však uprednostní budovy pred suchými a rozpálenými skalami.

Zaujímavosť: V mestách sa kuny sťahujú do blízkosti vodných plôch – aj rybníky a záhrady s jazierkom ich vedia pritiahnuť.

Netopiere v núdzovom režime

Netopiere, najmä druhy ako netopier obyčajný (Pipistrellus pipistrellus), využívajú počas horúčav podkrovia, ventilačné šachty a škáry medzi panelmi, kde býva aj 60–70 jedincov. V extrémnych vlnách tepla však hrozí:

kolaps celých kolónií v dôsledku prehriatia,

v dôsledku prehriatia, vypadávanie mláďat z úkrytov – tie sa potom nachádzajú na balkónoch a chodníkoch,

z úkrytov – tie sa potom nachádzajú na balkónoch a chodníkoch, zvýšené riziko kontaktu s človekom, keď vyhľadajú otvorené okná a tmavé miestnosti.

Netopiere sú chránené, no často sa stávajú obeťami tepla aj ľudského strachu. Mláďatá, ktoré vypadnú z kolónie, často neprežijú bez pomoci.

Ak nájdete netopiera: Nedotýkajte sa ho holými rukami. Zabezpečte ho v škatuli a kontaktujte záchrannú stanicu alebo ŠOP SR, alebo naštudujte si tieto stránky: https://netopiere.sk/sk/page/nasiel_som_netopiera.html

Mestské vtáctvo – boj s vyschnutými mlákami

Holuby, vrabce, belorítky a iné mestské vtáky trpia v horúčavách nedostatkom vody. Voda sa z ulíc a parkov rýchlo vyparí, fontány sú často nefunkčné alebo chemicky ošetrené. Vtáky:

hľadajú kvapky vody na oknách, klimatizáciách a rúrkach. Ak polievate balkón a záhradu, môžu striehnuť, kedy bude bezpečné sa priblížiť.

častejšie prilietajú k ľudským obydliam a posedávajú na parapetoch,

niekedy sa pokúšajú piť z odkvapov alebo kvetináčov, čo môže byť pre ne nebezpečné.

Sucho znižuje aj množstvo hmyzu, ktorým sa živia – najmä počas hniezdenia to môže ohroziť mláďatá.

Ako pomôcť? Jednoduchá vtáčia napájadlo (napr. plytká nádoba s kamienkami) na balkóne môže byť zásadná pomoc.

Zvieratá v mestách sa musia prispôsobovať klimatickým výkyvom rovnako ako ľudia. Horúčavy ich ženú do netradičných miest, zvyšujú stres, znižujú dostupnosť vody a potravy a vedú k častejším stretom s človekom. Ak si všimneme netypické správanie zvierat v lete – netopiera na chodníku, ježka na slnku, vtáky posedávajúce v tieni – nejde o náhodu. Môžeme pomôcť, aj keď len miskou s vodou.

Miesta venujúce sa správaniu zvierat v teple a pomoci:

https://www.sopsr.sk/web/?cl=22447

https://www.netopiere.sk/sk/vypadnute-mladata-netopierov

https://www.zachranazvierat.sk/

https://www.nadaciaveronika.sk/kuny-v-meste

https://www.birdlife.sk/pomoc-pre-vtaky-v-lete