Kde sa dajú stiahnuť bezplatné fotografie do článkov a grafiky?

Bezplatné fotografie sú pri niektorých projektoch rozhodujúce, či vôbec venujeme čas písaniu článkov, alebo nie. Najmä a stránky z počiatku budú len stratovou záležitosťou je kupovanie snímkov nereálne. Ak sami nefotíte, je pomerne jednoduché, kam treba po fotografie.

Jednou z najzásadnejších informácií a tém, ktoré musí riešiť už začínajúci bloger, podnikový blog, alebo len autor meme grafík, je zdroj obrázkov. Kým sociálne siete nešťastne blokujú množstvo autorskej logiky a autorských práv, svet mimo sociálne siete stále funguje podľa určitých, aj keď aktualizovaných pravidiel. Mimo Facebook je nemožné stiahnuť akúkoľvek fotografiu a vytvoriť z nej meme, alebo vlastné logo, vlastnú reklamu rodinnému vinárstvu a pod. Ide totiž o autorské práva, ale riskujete aj automatizované systémy, ktoré veľmi dôkladne môžu zistiť, že na svojich stránkach používate snímku z “nebezpečnej fotobanky” a stovky eur vyletia von komínom bez ohľadu na to, či je vaša stránka zisková, alebo nie.

Som bloger, alebo grafik a potrebujem fotografie. Kde ich nájdem?

Ak už tvoríte grafiku, alebo textový obsah, ku ktorému potrebujete grafiku, je dobré vedieť o spôsoboch s ktorými možno počítať. Môžete si fotografiu vo fotobanke kúpiť, ale ak jednoducho nemáte rozpočet, je pochopiteľné vyraziť aj do vôd bezplatnej fotografie. Ten najzákladnejší je urobiť si vlastnú fotografiu, alebo ilustráciu. Obe profesie je možné vyladiť do dokonalosti a realizovať sa v nich ako v samostatných odvetviach umenia. Sú tu však aj vaši priatelia, známi a ak nepomôžu ani oni, potom je na internete niekoľko miest, kde sa ďalší autori radi podelia so svojou tvorbou bezplatne. Vedzte však, že každý jeden v skutočnosti uvíta, ak sa v článku objaví aspoň meno autora, prípadne ak sa fotografia použije do knihy, mal by byť uvádzaný skutočný autor.

Bezplatné fotografie sa dajú stiahnuť v týchto “leveloch”

Celkom bezplatne, s možným uvádzaním zdroja:

Bezplatne, s obmedzeniami / s požiadavkou zdrojovania:

www.flickr.com

embedovaný (vložiteľný) obsah z Instagramu, Facebooku a TikToku zachovaný na samotnej sociálnej sieti a nijako nesťahovaný do vášho blogu

https://www.freepik.com – nezabudnite vždy vybrať FREE variant licencie pred vyhľadávaním

– nezabudnite vždy vybrať FREE variant licencie pred vyhľadávaním https://www.stockvault.net – množstvo bezplatného obsahu. Pozor len nepreskočte na prémiový obsah

– množstvo bezplatného obsahu. Pozor len nepreskočte na prémiový obsah https://www.freeimages.com – bezplatne, kým nepreskočíte na platený obsah

– bezplatne, kým nepreskočíte na platený obsah https://burst.shopify.com – bezplatne, kým nepreskočíte na platený obsah

Špeciálne miesta / s požiadavkou zdrojovania

https://www. dreamstime.com /free-photos

Tlačové centrá firiem, značiek, podnikov, medzinárodných korporácií

Pozor na dôležité rozlišovanie a slovník

Pri hľadaní bezplatných fotografií nájdete často pojem FREE a ROYALTY-FREE, ktoré nie sú to isté. Práve pri druhom, ak je takto fotografia označená, neznamená, že ju môžete akokoľvek používať. Riskujete tak vymáhačskú agentúru z fotobanky, ktorá bude žiadať niekoľko stoviek eur úhradu za neautorizované použitie snímky bez toho, aby mala vôbec preverené, či ste si fotografiu v minulosti nekúpili.

ROYALTY-FREE je názov pre druh licencie fotografie, ktorú si zakúpite raz a následne s ňou môžete narábať opakovane pre rôzne vizuály, podoby, verzie grafiky a pod. Časť slova „free“ pôsobí tak typicky americky – skryto, pretože marketing a predaj hrá prím. V skutočnosti v tomto slova zmysel znamená voľnosť s ktorou fotografiu môžete používať ak si ju kúpite.

CREATIVE COMMON druh licencie pomenúva fotografie z neziskových organizácií, alebo od autorov, ktorí ich vytvárajú a ponúkajú bezplatne. Bez nároku na honorár a požiadavky. Podmienkami je len nepozmeňovanie obsahu, ktorý by mohol „vypáliť“ negatívne a uškodiť napríklad spätne autorovi.

PUBLIC DOMAIN je druhom licencie, ktorý pomenúva fotografie, pri ktorých vypršali, prepadli práva, alebo z iných dôvodov zanikli. Dôvody môžu byť rôzne. Je dobré sa ubezpečiť, že aj uvedenie takejto licencie má dôvod a miesto, ktoré informáciu uvádza, má preto dôvod tiež. V každom prípade je vždy výhodou a nástrojom vlastnej ochrany autora článku, ak je uvedený zdroj, hoci pochádza zo zoznamu bezplatných zdrojov.

Pozor na používanie fotografií, ku ktorým nemáte jasný pôvod

Niekoľko medzinárodných fotobánk sa na internete preslávilo tvrdým vymáhaním obrovských čiastok za použitie fotografií, alebo jej časti, čo opakovane riešili cez vymáhačské agentúry. Podobný trend využili neskôr aj iné miesta, ktoré pre svoje vlastné svedomie problém prenechali nie ideálne riešený prostredníctvom vymáhačských agentúr. Svoju skúsenosť má mnoho Slovákov. Dajte si mimoriadne záležať na svojich stránkach, aby publikované fotografie aj prípadných iných autorov nemali (hoci len z počiatku nepriznaný pôvod) vo fotobankách, kde sú fotografie za úhradu. V českých školách tieto výzvy nabrali väčší rozmer, preto sa objavilo aj stanovisko.