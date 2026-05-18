John Glenn: Americký astronaut, ktorý sa do vesmíru vrátil ako 77-ročný

Meno John Glenn je pevne zapísané v dejinách kozmonautiky. Preslávil sa ako prvý Američan, ktorý obletel Zem, no jeho životný príbeh sa tým neskončil. O viac než tri desaťročia neskôr sa do vesmíru vrátil znova a vo veku 77 rokov sa stal najstarším človekom, ktorý kedy letel na obežnú dráhu.
Jeho druhý let vyvolal obrovský záujem médií aj verejnosti. Mnohí v ňom videli symbol toho, že vek nemusí byť prekážkou, ak človek spĺňa zdravotné a odborné predpoklady. Glennov príbeh zároveň ukazuje, ako sa môže jeden človek stať svedkom najdôležitejších etáp amerického vesmírneho programu.
Od stíhacieho pilota k národnému hrdinovi
John Herschel Glenn Jr. sa narodil 18. júla 1921 v meste Cambridge v americkom štáte Ohio. Počas druhej svetovej vojny a neskôr aj počas kórejskej vojny slúžil ako vojenský pilot v United States Marine Corps. Koncom 50. rokov sa stal členom elitnej skupiny Mercury Seven, ktorú NASA vybrala pre prvé pilotované lety do vesmíru. Išlo o sedem mužov, ktorí sa stali symbolmi amerických ambícií počas studenej vojny.
Dňa 20. februára 1962 odštartoval Glenn v kapsule Friendship 7 v rámci misie Mercury-Atlas 6. Počas necelých piatich hodín trikrát obletel Zem a stal sa prvým Američanom, ktorý uskutočnil orbitálny let. V Spojených štátoch sa okamžite stal národným hrdinom.
Návrat do vesmíru po 36 rokoch
Po odchode z NASA sa Glenn venoval politike a v roku 1974 sa stal senátorom za štát Ohio. V tejto funkcii pôsobil až do konca 90. rokov. V roku 1998, keď mal 77 rokov, NASA oznámila, že sa zúčastní misie Space Shuttle Discovery. Štart sa uskutočnil 29. októbra 1998 a Glenn strávil na obežnej dráhe deväť dní.
Jeho účasť mala aj vedecký význam. Vedci skúmali, ako organizmus staršieho človeka reaguje na mikrogravitáciu, pretože niektoré zmeny pozorované u seniorov – napríklad úbytok svalovej hmoty, poruchy spánku či zmeny imunity – sa podobajú účinkom dlhodobého pobytu vo vesmíre.
Glenn sa týmto letom stal najstarším človekom vo vesmíre. Tento rekord držal až do roku 2021, keď ho prekonali účastníci komerčných suborbitálnych letov, no Glenn zostáva najstarším človekom, ktorý absolvoval klasický orbitálny let okolo Zeme.
Symbol odvahy, služby a vytrvalosti
John Glenn zomrel 8. decembra 2016 vo veku 95 rokov. Počas života sa stal symbolom americkej kozmonautiky, verejnej služby a osobnej disciplíny. Jeho kariéra spája tri významné etapy amerických dejín. Najprv pomáhal rozvíjať vojenské letectvo, potom sa stal jednou z tvárí vesmírnych pretekov a napokon pôsobil viac než dve desaťročia v americkom Senáte.
Ako zaujímavú kuriozitu možno dodať, že meno John Glen(n) poznajú aj filmoví fanúšikovia. John Glen je britský režisér, ktorý nakrútil päť filmov o agentovi 007 Jamesovi Bondovi vrátane titulov ako Chobotnička (Octopussy) či Agent s povolením zabíjať. Hoci ich mená znejú takmer rovnako, ide o dve odlišné osobnosti z rozdielnych krajín a profesií.
Pozri si aj:
- https://glenn.osu.edu/](https://glenn.osu.edu/
- https://www.britannica.com/biography/John-Glenn](https://www.britannica.com/biography/John-Glenn