Hniezda záchrany: šanca pre nechcené narodené deti - ZN.SK

Rodina je základom našej spoločnosti. Vo väčšine prípadov je tehotenstvo a rodičovstvo plánované alebo tiež radostným obdobím života budúcich rodičov. Ale čo ak žena otehotnela nechcene, do zlých životných podmienok, nie je schopná alebo ochotná si dieťa nechať a príkladne sa o neho postarať? Vtedy sa z novorodeniatka stáva nechcené. Existuje spôsob, ako dať druhú šancu narodeným deťom, ktoré ich vlastná matka odmietne.

Šanca na šťastný život

Takou možnosťou sú Hniezda záchrany, inak nazývané aj verejné inkubátori. Hniezda záchrany zabezpečujú uplatnenie toho najzákladnejšieho práva dieťaťa a to je právo na život. Hniezdo záchrany je šancou pre dieťatko porodené väčšinou tajne a v podmienkach, ktoré ohrozujú život matky aj dieťaťa. Odloženie dieťatka do Hniezda záchrany sa určite nepovažuje za najlepšie, ale v tomto prípade za krajné alebo krízové riešenie. Matka sa k dieťaťu, ktoré uložila do Hniezda záchrany môže vrátiť dovtedy, kým súd nevydá právoplatné rozhodnutie o adopcii dieťaťa. Vo väčšine prípadov sa matka po prvotnom šoku z pôrodu po novorodenca po pár dňoch naštastie vráti. Ak sa tak nestane, dieťa je následne zaradené do procesu adopcie.

Prevádzku Hniezd záchrany zabezpečujú nemocnice. O uloženého novorodenca sa okamžite postará odborný personál novorodeneckého oddelenia. Zdravotníkov upozorní hneď po uložení bábätka do inkubátora alarm, ktorý sa rozozvučí na oddelení. Dôležité je, že inkubátor je vyhrievaný, pretože novorodenci sa rýchlo podchladia. Teplota v ňom je až 36-37 stupňov Celzia. V prevádzke je samozrejme 24 hodín denne.

Hniezda záchrany po celom Slovenku

Celá myšlienka vznikla z iniciatívy občianskeho združenia Šanca pre nechcených. Základnou myšlienkou bolo ponúknuť reálnu šancu na život nechceným bábätkám. Práve takto vznikli v decembru roku 2004 prvé 3 Hniezda záchrany na Slovensku. Na jar 2005 sa v prešovskom Hniezde záchrany našlo prvé zachránené dieťa – Hviezdička. Túto myšlienku verejnosť od začiatku vzniku jednozačne podporovala a podporuje dodnes. V súčasnosti máme Hniezda záchrany vo viacerých slovenských mestách. Okrem Bratislavy, kde sú až dva verejné inkubátori, je to Trnava, Skalica, Nitra, Nové Zámky, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Rimavsá Sobota a na východnom Slovensku samozrejme Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Rožňava, Svidník a Vranov nad Topľou.

Menej mŕtvych novorodencov

Pri nechcených pôrodoch je mnohokrát rodička pod obrovským tlakom a na pokraji psychických síl. Málokedy dokáže rozumne uvažovať a odhodlá sa k zúfalému kroku. Hniezda záchrany tak dokážu uchrániť novorodenca pred smrťou alebo jeho nepohodím do kontajnera, či podchladením pri voľnom pohodení na ulici. Od vzniku Hniezd záchrany sa rapídne znížila štatistika pohodených a usmrtených bábätiek. Predtým bolo až 10 mŕtvych detí ročne. Dnes sú to v priemere 2 ročne. Projekt Hniezdo záchrany tak od svojej existencie zachránilo už desiatky detí, ktoré majú nárok na štastný život.