Alfa, príbeh človeka a verného priateľa, vychádza na Blu-Ray a DVD

Pes je najlepším priateľom človeka. Vieme aj to, že prvý pes vznikol z vlka. Zaužívanou predstavou je, že muselo ísť o vĺčatá, ktoré si človek vychoval, no čo ak bolo všetko inak? Teda trochu inak? Alfa je krásny príbeh o tom, ako mohlo vyzerať to celkom prvé stretnutie človeka a vlka, ako priateľa. Vysvetlenie toho, ako možno vyzeral prvý vzťah medzi človekom a (hovorme mu) psom. Nie je to len tak obyčajné stretnutie. Lovec, ako aj osamelý vlk sú na tom rovnako. Oboch nechali ich skupiny napospas osudu, aby sa postarali sami o seba, no oni sa nachádzajú navzájom.

Alfa nás zaujala už v rámci premiéry v kinách a zaujme nás opäť, pretože vychádza na Blu-ray a DVD ako filmová novinka. Uvádza ju Bontonfilm a všetci tí, ktorých poteší samotný film si možno prídu na svoje aj pri bohatej nádielke bonusov.

Blu-Ray je naplnené bonusovým obsahom

Doba ľadová ako časový úsek a určitá podobnosť s filmom 10 000 B.C. je možno niekde na začiatku. Postupne sa ale dostaneme k tomu, že Alfa je originál. O priateľstve človeka so zvieraťom je toľko príbehov, že by sme určite našli aj vlkom. Lenže tak, aby bol príbeh postavený na myšlienke zrodu dôležitého vzťahu, ktorý pretrváva dodnes v každom majiteľovi psa, taký sme doteraz nemali. Kto si nepozrel Alfu v kinách, môže tak spraviť na DVD a Blu-Ray. To sa dostáva na trh práve v posledných týždňoch a ponúkne pekné grafické spracovanie a niečo navyše.

Na Blu-Ray disku nájdete naozaj bohatú nádielku. Napríklad alternatívny koniec filmu a záver režiséra Alberta Hughesa, niekoľko vynechaných scén aj s režisérským komentárom, doplnkové filmy Hrdinove putovanie, Chlapec & vlk, dodatočný materiál k výtvarnému spracovaniu ako aj krátky dokument o vlkovi Chuckovi, zvieracom hercovi, ktorý stvárnil Alfu.

96 minútový film má bohatú nádielku jazykov v titulkoch, ako aj vo zvukových stopách. 5.1. zvuk je v angličtine, maďarčine, poľštine, ruštine, ukrajinčine… v slovenčine a češtine ale chýba. Vtip je v tom, že dabing nepotrebujete. Celý film má len niekoľko dialógov, žiadne rozsiahle texty. Veď rozprávajú ľudia pred 20 000 rokmi.

Najdôležitejším bonusom je, že na Blu-Ray nájdete v podstate filmy dva. Na jednej strane je obsahom pôvodná verzia, ktorú sme mali možnosť vidieť v kinách. Druhou je trochu iná verzia, takzvaná režisérska. K nej chýbajú na obale podrobnosti o dĺžke a obsahu, takže je prekvapením do prvého spustenia BD disku. Pri spustení samotného filmu sa rozbalí ešte jedno menu, ktoré dáva na výber kinoverziu alebo režisérsku verziu. Žiadne komplikované nastavenie. V čom všetkom sa líšia? Nechajte sa prekvapiť.