Zomrel David Lynch: režisér, ktorý redefinoval surrealizmus vo filme

David Keith Lynch sa narodil 20. januára 1946 v mestečku Missoula v štáte Montana, USA. Jeho otec Donald bol vedec pracujúci pre Ministerstvo poľnohospodárstva USA a rodina sa často sťahovala. To Lyncha vystavilo rôznorodému prostrediu, ktoré neskôr ovplyvnilo jeho tvorbu. Ako dieťa prejavoval záujem o výtvarné umenie, no zároveň bol fascinovaný zvláštnosťami každodenného života. Počas dospievania študoval na niekoľkých umeleckých školách, vrátane Pensylvánskej akadémie výtvarných umení vo Philadelphii, kde vytvoril svoj prvý krátky film Six Men Getting Sick (1967).

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy