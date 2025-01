Švédske slová, ktoré majú v iných jazykoch odlišný význam

Švédčina je zaujímavý germánsky jazyk, ktorého značná časť sa podobá na iné severské jazyky a nemčinu. Práve germánsky základ môže spôsobiť, že niektoré slová môžu byť veľmi podobné, no celkom sa na to spoľahnúť nedá. Najmä v angličtine existuje niekoľko slov, ktoré dávajú celkom iný význam, než doma vo Švédsku. Čiže švédske slová môžu vyzerať rovnako, ale ich význam bude niekde celkom inde. Je to podobné, ako keď Poliaci vyhľadávajú na internete a pritom sz(š)ukajú a rozosmievajú tým Slovákov. Aj medzi USA, Austráliou, či Spojeným kráľovstvom tak môže byť podobných situácií v súvislosti so švédskym jazykom viac. Kedy napríklad môže prekvapiť?

