Ako napísať percento % a promile ‰ správne + online pomôcka

Pripravil Roman

Percento doslova znamená „zo sto“ – vychádza z latinského per centum. V obchodných zápisoch sa výraz postupne skracoval a z rôznych foriem (per 100, pc, p cento) sa ustálil dnešný znak %. Nejde o klasickú jednotku ako meter či kilogram, ale o spôsob vyjadrenia pomeru – koľko častí pripadá zo 100.

% alebo „percent“: kedy použiť znak a kedy celé slovo

V slovenčine je spisovne správne použiť znak % aj celé slovo percent/percento. Rozdiel je štýlový.

Znak % sa používa najmä v odborných textoch, tabuľkách, grafoch, štatistikách či cenách. Typograficky správne je písať medzeru medzi číslom a znakom:
10 %, 3,5 %, 100 % (ideálne nezalomiteľná medzera).

Celé slovo percent sa častejšie objavuje v beletrii, v rozhovoroch a tam, kde by symbol pôsobil rušivo alebo by bol na začiatku vety. Napríklad: „Šanca bola sotva jedno percento.“

Čo je promile a ako sa píše ‰

Promile znamená „z tisíc“. Platí:
1 ‰ = 0,1 % = 0,001

Používa sa tam, kde sú hodnoty veľmi malé – napríklad pri sklone trate, koncentráciách alebo pri vyjadrení alkoholu v krvi (v krajinách, kde sa uvádza v promile).

Aj pri promile sa píše medzera medzi číslom a znakom:
0,5 ‰, 2 ‰

Ako napísať znak percenta a promile na klávesnici

Percento (%)

%

Bežná klávesnica (Windows, SK/CZ rozloženie)

  • Shift + 5

To je najjednoduchší spôsob.

ALT kód (Windows)

  • Podrž Alt a na numerickej klávesnici napíš 37 → %
    (Alt + 37)

Pozor: musí ísť o numerickú klávesnicu (pravá časť klávesnice). Na notebookoch treba mať aktivovanú numerickú časť.

Mac

  • Shift + 5

HTML zápis (WordPress, web)

  • %
  • alebo HTML entita: &#37;

Promile (‰)

Znak promile sa na klávesnici nenachádza priamo.

ALT kód (Windows)

  • Podrž Alt a napíš 0137 → ‰
    (Alt + 0137)

Mac

  • Option (Alt) + Shift + R

Kopírovanie z mapy znakov (Windows)

  1. Stlač Win + R
  2. Napíš charmap
  3. Vyhľadaj znak
  4. Skopíruj

HTML zápis v čistom texte bez formátovania (WordPress, web)

  • &permil;
  • alebo &#8240;

