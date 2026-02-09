Ako napísať percento % a promile ‰ správne + online pomôcka

Percento doslova znamená „zo sto“ – vychádza z latinského per centum. V obchodných zápisoch sa výraz postupne skracoval a z rôznych foriem (per 100, pc, p cento) sa ustálil dnešný znak %. Nejde o klasickú jednotku ako meter či kilogram, ale o spôsob vyjadrenia pomeru – koľko častí pripadá zo 100.
% alebo „percent“: kedy použiť znak a kedy celé slovo
V slovenčine je spisovne správne použiť znak % aj celé slovo percent/percento. Rozdiel je štýlový.
Znak % sa používa najmä v odborných textoch, tabuľkách, grafoch, štatistikách či cenách. Typograficky správne je písať medzeru medzi číslom a znakom:
10 %, 3,5 %, 100 % (ideálne nezalomiteľná medzera).
Celé slovo percent sa častejšie objavuje v beletrii, v rozhovoroch a tam, kde by symbol pôsobil rušivo alebo by bol na začiatku vety. Napríklad: „Šanca bola sotva jedno percento.“
Čo je promile a ako sa píše ‰
Promile znamená „z tisíc“. Platí:
1 ‰ = 0,1 % = 0,001
Používa sa tam, kde sú hodnoty veľmi malé – napríklad pri sklone trate, koncentráciách alebo pri vyjadrení alkoholu v krvi (v krajinách, kde sa uvádza v promile).
Aj pri promile sa píše medzera medzi číslom a znakom:
0,5 ‰, 2 ‰
Ako napísať znak percenta a promile na klávesnici
Percento (%)
Bežná klávesnica (Windows, SK/CZ rozloženie)
- Shift + 5
To je najjednoduchší spôsob.
ALT kód (Windows)
- Podrž Alt a na numerickej klávesnici napíš 37 → %
(Alt + 37)
Pozor: musí ísť o numerickú klávesnicu (pravá časť klávesnice). Na notebookoch treba mať aktivovanú numerickú časť.
Mac
- Shift + 5
HTML zápis (WordPress, web)
- %
- alebo HTML entita: %
Promile (‰)
Znak promile sa na klávesnici nenachádza priamo.
ALT kód (Windows)
- Podrž Alt a napíš 0137 → ‰
(Alt + 0137)
Mac
- Option (Alt) + Shift + R
Kopírovanie z mapy znakov (Windows)
- Stlač Win + R
- Napíš charmap
- Vyhľadaj znak ‰
- Skopíruj
HTML zápis v čistom texte bez formátovania (WordPress, web)
- ‰
- alebo ‰