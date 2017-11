Kváskový chlieb - základné princípy prípravy cesta a pečenia - ZN.SK

Viete čo je kvások? Mladším generáciám už možno nič nehovorí, keďže obchody sú plné hotových pekárenských výrobkov a určite vziať z regálu je jednoduchšie ako si doma výrobok upiecť. Naši starí rodičia, ale kvások poznajú dobre. Kvások bol v minulosti domácim pokladom. Stačilo k nemu pridať iba múku, vodu, trochu soli a rasce a cesto na chlieb bolo hotové. Posledné dva týždne sa však nesú v znamení väčšieho oživenia tejto témy, preto prinášame niekoľko praktických informácií o kvásku.

Ako postupovať pri pečení kváskového chleba

Ako prvé si pripravíme potrebné suroviny:

domáci kvások (Ako si ho vyrobiť? Prečítajte si článok)

1 kg celozrnnej múky

2 varené zemiaky v šupke

600 ml vlažnej vody

1 PL soľ

1 PL celá rasca

podľa chuti ľanové, tekvicové či slnečnicové semienka

Ako pripraviť domáci kváskový chlieb



Domáci kváskový chlieb: Ako prvé si pripravíme riedky domáci kvások (4 PL celozrnnej žitnej múky, 1 dl vlažnej vody) prikryjeme dobre priepustnou utierkou, uložíme na teplé miesto a po tri dni každé ráno cesto premiesime, podľa potreby pridáme múku.

Na tretí deň – večer je kvások pripravený na vymiesenie chlebového cesta. Múku preosejeme a rozdelíme na polovicu. Do jednej polovice pridáme soľ (na začiatok menej, radšej si posolíme chlieb, pretože soľ ovplyvňuje proces kvasenia), rascu, podľa chuti semienka, vlažnú vodu a vypracujeme riedke cesto, do ktorého postupne pridávame druhú polovicu múky. Vypracované cesto necháme kysnúť do druhého dňa, do rána a malo by získať dvojnásobný objem.

Potom z vykysnutého cesta vytvarujeme bochník, najskôr si však odoberieme kus cesta pre budúce pečenie. Teplovzdušnú rúru vyhrejeme spolu s plechom alebo misou z varného skla na 200 °C , vložíme bochník chleba, ostrým nožom urobíme zárezy, aby vzduch mohol unikať a pečieme. Najskôr prikrytý, asi 15 minút, potom rúru stiahneme na 180 °C a pečieme ďalších 45 minút. Chlieb je upečený, ak je kôrka sfarbená do hneda, a ak pri poklepaní odspodu vydáva dutý zvuk. Nakoniec upečený chlebík necháme krátko chladnúť na mriežke a potom ho zabalíme do vlhkej ľanovej utierky, aby kôrka rýchlo neoschla.

Pár rád z praxe

Množstvo soli spomaľuje kvasenie

Redšie cesto, lepšie kvasí

Čím je doba kvasenia dlhšia, tým je chlieb kyslejší, ale má aj dlhšiu trvácnosť

Dodržiavať teplotu 25-30 °C

Cesto chrániť pred prievanom

Vybrať si správnu múku (ideálna je polovica žitnej a polovica pšeničnej)