Zaujímavé spojenie Formuly 1 a stavebnice LEGO pred sezónou 2025

Fanúšikov, ktorí milujú pretekársku akciu, zaručene nadchne rad LEGO City F1 ® zložený zo šiestich rôznych sád. S nimi budú mať jedinečnú možnosť zrekonštruovať rozličné scenáre pretekárskeho víkendu od prepravy vozidiel a opráv v tímovej garáži až po štart preteku alebo dokonca aj superrýchlu zastávku v boxoch. Vďaka prepracovaným stavebniciam LEGO sa fanúšikovia ponoria do sveta F1 ® ako nikdy predtým a prostredníctvom svojej predstavivosti prenesú pretekárske víkendy F1 ® priamo do svojej obývačky.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy