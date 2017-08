Letecké dni SIAF 2017 na Sliači počas 26. a 27. Augusta - ZN.SK

Letecké dni SIAF 2017 sú očakávanou udalosťou v centre Slovenska od vlaňajšieho ročníka. Sú už každoročne jednou z udalostí roka, najmä v oblasti bojovej techniky a letectva. Už niekoľko rokov sa odohráva na leteckej základni Sliač rozsiahle podujatie s medzinárodnou účasťou, ktorá priláka tisíce návštevníkov. Rodiny s deťmi si prídu pozrieť lietajúce stroje, nadšenci pre vojenskú a leteckú techniku si prídu na svoje pri pozorovaní modelov, ktoré dokážu pomenovať a vymenovať aj niečo z technických vlastností, no pre väčšinu ide o podujatie, ktoré sa dá zažiť len raz za rok. Tohtoročný ročník sa koná 26. a 27. augusta.

Autobusová doprava

AUTOBUSOVÁ LINKA SIAF 2017 BANSKÁ BYSTRICA – SLIAČ

Banská Bystrica, železničná stanica – Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie – Sliač, letisko

od 8:00 hod. do 11:30 hod. – interval cca 30 min.

od 11:30 hod. do 12:30 hod. – interval cca 60 min.

Sliač, letisko – Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie – Banská Bystrica, železničná stanica

od 12:30 hod. do 15:30 hod. – interval cca 45 min.

od 15:30 hod. do 17:30 hod. – interval cca 30 min.

AUTOBUSOVÁ LINKA SIAF 2017 ZVOLEN – SLIAČ

Zvolen, AS – Zvolen, Západ obchvat – Sliač, MÚ – Sliač, letisko

od 8:30 hod. do 11:30 hod. – interval cca 30 min.

od 11:30 hod. do 12:30 hod. – interval cca 60 min.

Sliač, letisko – Sliač, pomník – Zvolen, EUROPA SC – Zvolen, AS

od 12:00 hod. do 15:00 hod. – interval cca 60 min.

od 15:00 hod. do 17:30 hod. – interval cca 30 min.

AUTOBUSOVÁ LINKA SIAF 2017 nie je kyvadlová doprava!

SIAF a parkovanie

Lietadlá, vrtuľníky, technika, no hlavne akrobacia na oblohe nad návštevníkmi. Letecká ukážka pritom nezahŕňa len Sliač, ale aj širšie okolie Zvolena. Nad obcou Veľká Lúka a mnohých iných sa premávajú tie stroje, ktoré pre hladké otočenie radšej využijú veľký oblúk. Svojim spôsobom tak majú podujatie všetky obce priamo nad hlavami. To najväčšie dianie sa ale bude odohrávať priamo na letisku. Cesta tam bude pre parkovanie komplikovanejšia pre všetkých, čo prídu na obed a poobede. Tradične je možností parkovania mnoho, na rôznych osobitných plochách na ktoré upozorňujú cedule. Bude pripravených 5 parkovísk, ktoré medzi sebou budú komunikovať a informovať o zaplnenosti.

Vzhľadom na konanie leteckých dní sa mnoho obcí, súkromných vlastníkov otvorených dvorov, vjazdov, priestorov pred garážami, bytov, ulíc a na rôznych roliach stretáva s neznámymi zaparkovanými autami. Ľudia veľa krát prídu, obídu oficiálne parkoviská a svoje autá parkujú na miestach, kde by bežne človek auto nezaparkoval. Aj preto organizátori či starostovia vyzývajú ľudí, aby zvážili kde parkujú a rešpektovali vlastníkov dvorov, rolí, záhrad a parkovacích miest.

Program leteckých dní SIAF 2017

Program Letisko bude otvorené už od 08:00. Už o deviatej sa predstavia prvé lietadlá Airchopper, o 10:00 stíhačka F18 a krátko na to akrobati z Chorvátska na lietadlách PC-9M. Na oblohe s apostupne predvedie množstvo strojov. Pred obedom poteší milovníkov histórie II. svetovej vojny britský Spitfire Mk XVIE TE 184 G-MXVI, po ňom český Gripen JAS 39C a mimo iné stroje bude veľkou udalosťou aj ukážka najväčšieho dopravného lietadla AIRBUS A 380-800 Air France. Poschodové dopravné lietadlo s rozpätím krídel (79,8 m) väčším než je dĺžka samotného stroja (72,3 m) na jedno natankovanie doletí 15 200 kilometrov a dosiahne rýchlosť max 945 km/h. Po ňom bude ďalší výnimočný stroj, americký bombardér B-52. Prevažne slovenské posádky na strojoch ako F-16, Viper SD-4, 2X L-159 a MIG-29 budú ozvláštnené aj prítomnosťou slávnej, vo viacerých krajinách dlhšie konštruovanej, stíhačky EUROFIGHTER ale pobaví aj letecká skupina Očovskí bačovia.

V nedeľu sa opäť na scéne objaví EUROFIGHTER, postupne rôzne historické aj moderné stroje, leteckí akrobati, slovenské letecké špeciály Tu-154 / A-319 / Fokker-100, opäť viacerí zo sobotňajšieho dňa a taktiež by mali návštevníci vidieť aj aktuálnu pýchu slovenských ozbrojených síl, vrtuľníky americkej výroby v slovenských službách, Black Hawk. Tí s väčším šťastím na správnu chvíľu si sadnú do kokpitu, odfotia sa so skutočným pilotom, alebo sa len dotknú stroja, ktorý zvládne prekonávať rýchlosť zvuku a oblohou lieta ako odpálený projektil.

Pozor

Na letecké dni je prísny zákaz vstupu pre návštevníkov so zvieratami, cyklistom, s modelmi lietadiel, balónmi a inými vznášajúcimi sa strojmi vrátane dronov, s alkoholickými nápojmi, zbraňami akéhokoľvek typu. Pre záujemcov o stanovanie je pripravené stanové mestečko, no stanovanie mimo neho je prísne zakázané. Stanové mestečko je sprístupnené verejnosti od 25.08.2017 (12.00 hod.) do 28.08.2017 – (10.00 hod.).