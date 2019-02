Kedy sú jarné prázdniny západné, stredné, východné Slovensko a v Česku

Už od osemdesiatych rokov minulého storočia, za socializmu, sme mali rozdelené jarné prázdniny podľa regiónov a toto delenie nám v určitých menších zmenách zostáva dodnes. Nebolo vytvorené len z nudy, ale z potrieb, ktoré aj navzdory niektorým nesúhlasným názorom, pretrvávajú dodnes. Rozdelenie jarných prázdnin je tiež zaujímavosťou, pretože Slovensko je v porovnaní s inými krajinami malým štátom a predsa nachádzame systém pre prerozdelenie dní voľna s pretrvávajúcim prínosom.

Kedy sú jarné školské prázdniny 2019 a pre ktoré regióny?

16.02.2019 – 24.02.2019 – Košický a Prešovský kraj

23.02.2019 – 03.03.2019 – Bratislava, Nitriansky a Trnavský kraj

02.03.2019 – 10.03.2019 – Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj

Kedy sú jarné školské prázdniny 2020 a pre ktoré regióny?

17.02.2020 – 21.02.2020 – Bratislava, Nitriansky a Trnavský kraj

24.02.2020 – 28.02.2020 – Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj

02.03.2020 – 06.03.2020 – Košický a Prešovský kraj

Dôvod, prečo sa rozdeľujú prázdniny na kraje je…

Prví, čo si užívajú jarné prázdniny 2019 už v mesiaci február, sú žiaci z východného Slovenska. Ide o dva kraje, Košický a Prešovský kraj. Až po nich Bratislavský, Nitriansky a Trnavský a až následne vynechaný stred Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj. O rok neskôr je poradie iné. Dôvodov na toto delenie je viacero. Pretrvávajúce sú najmä tie, ktoré sú spojené s turizmom a stále ešte zimnými radovánkami na svahoch, spojené s turistikou vôbec a ubytovacími kapacitami. Aj pre lyžiarske strediská, hotely, ubytovne, penzióny a hory je ideálne ak je toto prerozdelenie podľa krajov načasované rôzne.

V súčasnosti, keď prevláda dobré dopravné spojenie, sme viac prepojení a rýchlejšie medzi sebou komunikujeme, sú rozdielne prázdniny vnímané ako negatívum. Najmä ak sa ľudia neviažu na svoj kraj, ale neustále cestujú. Musia počítať s rozdielnosťou. Ak dochádzajú do školy, za prácou z iného kraja, či chodia do práce cez hranicu kraja do iného. V minulosti bol význam delených prázdnin aj vo výrobných družstvách, výrobných podnikoch a rôznych závodoch, kde nebolo vhodné, aby boli odstavené všetky po celej krajine v rovnaký čas.

Jarné prázdniny boli pôvodne experimentom, či budú riešením, hoci takto nedelíme iné prázdniny. Lenže aj to malo svoj dôvod. Jesenné nevytvárajú taký nápor na turistický ruch, nuž a letné, to je už iná káva. Lenže na letnú turistiku je pripravených viac možností a kapacít, ako na zimnú.

Rovnaká situácia je v Českej republike

Ak už hovoríme o takomto delení, ponúka sa otázka, ako sú na tom v Českej republike. Veď sme boli jedným štátom. Žiadne prekvapenie sa nekoná. Česká republika si totiž delí rovnako tak svoje regióny na rôzne termíny. Ba dokonca ešte oveľa zložitejšie, ako u nás. Abecedne a postupne podľa termínu je to:

Od 4.2. do 10.2.2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Prostějov, Trutnov, Svitavy, Ústí nad Orlicí

Od 11.2. do 17.2.2019

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5, Tachov, Vyškov, Znojmo,

Od 18.2. do 24.2.2019

Děčín, Frýdek – Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10, Přerov, Sokolov,

Od 25.2. do 3.3.2019

Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,

Od 4.3. do 10.3.2019

Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou,

Od 11.3. do 17.3.2019

Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem,