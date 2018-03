Propolis, ako včelí produkt: pôvod a história jeho používania - ZN.SK

Propolis už po dlhé roky zohráva dôležitú funkciu v živote každej rodiny. Je používaný pomerne často a mnohí z nás o ňom nemajú ani poňatia. Aký je však pôvod propolisu?

Ak by sme si doma vypýtali, včelí tmel, nejeden z nás by sa zastavil pri myšlienke: Čo to odo mňa chce? Máloktorí z nás tušia, že včelí tmel je v skutočnosti propolis, látka na podobnej báze ako je živica, ktorú získavajú včely zo stromov. Táto látka dostala aj primeraný názov, tmel, pretože sa používa na vyplnenie otvorov, ktoré nie sú priveľmi žiaduce v úli.

Zloženie a farba propolisu sa nedá jednoznačne určiť. Mení sa v závislosti od viacerých faktorov. Farbu môže mať propolis v škále od zelenej až po červenohnedú, najčastejšie sa však vyskytuje v tmavohnedej farbe. Čo sa konzistencie týka, pri izbovej teplote je lepkavý, naopak pri nižších teplotách propolis tuhne a drobí sa.

Funkcia propolisu v úli sa zmenila s príchodom 20. storočia

Využitie propolisu siaha až do dávnej minulosti. Včelári si mysleli, že propolis má v úli obrannú funkciu, že zabraňuje dažďu a silnému vetru. Opak je však pravdou. Najnovšie výskumy dokázali, že včelám sa pri zvýšenom vetraní pomerne dobre darí. A tak môžeme povedať, že účinky propolisu v úli sú priam životu potrebné. Zvyšuje obranyschopnosť, posilňuje aj stabilitu úľa, dokonca zoslabuje aj vibrácie, ktoré včely vydávajú.

“Obyčajný človek nedokáže konzistenciu propolisu zmeniť, dokonca ani včelár”

Zloženie propolisu je v každej oblasti iné. Jeho farba taktiež závisí od mnohých faktorov, predovšetkým živice. Včely zbierajú potrebné látky a prísady z dostupných zdrojov. Niekedy však nastane aj situácia, kedy bežné zdroje nie sú k dispozícii a včely musia použiť priemyselne vyrobený tmel. Taktiež nedokážeme propolis porovnávať. Napríklad propolis z jedného úľa nemusí mať tie isté účinky ako propolis z iného úľa.

Hippokrates by vedel o propolise hovoriť

Propolis siaha až do doby starého Egypta. Dokonca Hippokrates používal propolis k liečeniu vredov, kože a zažívacieho traktu. Najčastejšie využitie propolisu však bolo pri mumifikácii. Telá mŕtvych sa natreli propolisom a tým sa zabránilo pachu z tiel, dokonca to pomáhalo pri rozklade. Podobne ako včely, keď sa do úľa dostane neželaný votrelec, natrú ho propolisom, čím ho vlastne mumifikujú.

Propolis a obsah zdraviu prospešných látok

vitamíny – B1, B2, B3, B6, E, kyselinu listovú

minerálne látky – vápnik, železo, mangán, kremík, chróm, kobalt, zinok, nikel, stroncium

enzýmy

bioflavonoidy

esenciálne aminokyseliny

