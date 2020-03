Mamba čierna, postrach Afriky: zaujímavosti a fakty o mambe

Mamba čierna (Dendroaspis polylepis) nesie názov čierna, no čiernych jedincov je veľmi málo. Skôr sa objavuje sivá, svetlohnedá, prípadne hnedá farba. Výrazné čierne oči a charakteristická hlava sú poznávacím prvkom hadov pre tých, ktorí nemusia byť odborníkmi na hady. Keď však otvorí papuľu, každému by malo byť jasné, že ide o mambu.

Najmä bude jasné, prečo sa vlastne tento had nazýva čiernym. Môže za to vnútro papule a malé zuby, ktoré zanikajú, pretože pozornosť láka sfarbenie celého vnútra, podnebia aj jazyka. Smrtiaci had je postrachom Afriky, hoci je považovaný za plachého.

Zaujímavosti o mambe z pohľadu zoológie

Čierna mamba je najdlhší jedovatý had na africkom kontinente. Celosvetovo je druhým najdlhším jedovatým hadom hneď po kobre indickej / kobre kráľovskej.

Dorastá do dĺžky viac ako 4 metrov. Zvyčajne je to niečo okolo 2,5 metra

Dožije sa 11 rokov a viac.

Jej uhryznutie je smrteľné. Kým vretenica a jej jed obsahuje 18 mg toxínov pôsobiacich na nervovú sústavu, uhryznutie mamby ich má v niektorých prípadoch až 400 mg. Bez podania protijedu človek zomiera paralyzovaný.

Mamba je stromový had. Jej blízkym príbuzným je mamba zelená, ktorá nesie pomenovanie podľa svojej výraznej zelenej farby šupín.

Je vynikajúcim šplhačom a v korunách stromov je mimoriadne obratná. Napriek tomu je jej najobľúbenejším priestorom voľná otvorená krajina na východe Afriky južne od Sahary, s ojedinelým výskytom na úplnom juhu kontinentu, ako aj na západe. Napríklad v Senegale a Guinei.

Uprednostňuje priestranstvá, trávnaté plochy, kamenistý priestor, alebo blízkosť lesov. Nie však dažďové pralesy a hustá vegetácia.

Od iných jedovatých hadov sa líši tým, že vďaka svalom vo svojom dlhom tele, sa vymrští a zahryzne do hlavy, alebo krku človeka. Viac než do nohy.

Živí sa vtákmi, malými cicavcami, a menšími hadmi.

Mláďatá mamby čiernej sú jedovaté ihneď po narodení. Vedia sa tak chrániť rovnako ako dospelé hady. Sfarbené sú výrazne v svetlejších farbách, než rodičia.

Zuby ma tak malé, že ich niekedy ani na fotografiách nevidieť.

Zaujímavosti o čiernej mambe mimo svet zoológie