Na Kysuciach sa podaril ročný zrejúci syr, ktorému dali meno Javorec

„Keď sa zdá, že to najťažšie je za nami, prichádza fáza zrenia, ktorá nám občas ukáže, či sa niekde stala chyba. Pri zrení je dôležitá teplota, vlhkosť vzduchu a pravidelné každodenné ošetrovanie. Potom prichádza posledná veľmi dôležitá vec, ktorou je láska, lebo prácu syrára musíte milovať, inak to nedáte,“ dodala Marcela k všetkému, čo je pre výrobu syra dôležité. Aj z jej slov, ako aj zo spôsobu, akým nám pre redakciu informácie podala, je vidieť, že ide o prácu náročnú z časových, fyzických aj psychických hľadísk. Nič pre netrpezlivých.

Pre syrársky podnik kdekoľvek na svete je veľkým medzníkom vo svojej histórii uvedenie zrejúceho syra. Syry zrejúce sú totiž osobitým umením v potravinárstve a nie je žiadnym tajomstvom, že holandské, francúzske a talianske syry tohto typu a známych mien môžu stáť celý majland. Výrobe zrejúcich syrov sa venujú rôzne mlieko spracujúce podniky aj na Slovensku. Dlhodobejšie zrejúce syry poznáme aj so slovenskými názvami, no ak sa podarí aj na Slovensku vyrobiť kúsok dlhšie zrejúci s osobitými vlastnosťami, nepochybne tým zaujme nadšencov aj profesionálov. Dobrý kúsok s výbornými vlastnosťami totiž môže byť príležitosťou v gastropriemysle. Nemusí teda ísť len o prilákanie krátkodobej pozornosti medzi tými, ktorí majú radi chuť a domáce využitie syrov tohto typu. Pri znalostiach a prehľade dlhšie zrejúcich syrov zo Slovenska môže zaujať, že je medzi nimi novinka s názvom Javorec.

