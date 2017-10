Koncesionárske poplatky ako 5x najabsurdnejšie výpalníctvo - ZN.SK

Na Slovensku máme takú zvláštnosť. Volá sa to koncesionárske poplatky a sú zárukou verejného vysielania, či dokonca sa skloňujú ako prostriedkom pre skvalitnenie verejného vysielania. Naozaj? Tisíce ľudí, či desaťtisíce ľudí si nespomenú ani na jedinú reláciu, ktorá by sa na RTVS viazala. Možno preto, že televízor nepozerajú, alebo rádio poznajú len Expres, Vlnu a Fun rádio. Koncesionárske poplatky sú však mimoriadnou príležitosťou na odpornú a do neba volajúcu absurdnú buzeráciu. Slušne sa totiž nedá nazvať peklo, ktoré sa spája s ich výberom a povinnosťami platieb. Koncesionárske poplatky sú oblasťou, v ktorej žiadnemu občanovi nepomôže absolútne nič. Je bez šance nájsť pochopenie, súcit, je bez šance nájsť v tom logiku a ľudskosť. V záujme minimalizovať problémy ústupky skrátka neexistujú a takto to funguje celý čas.

1. Platiť musí každá firma, ktorá má zásuvku

Prípad pekárne, kde nemajú čas počúvať rádio a musí zaplatiť niekoľko tisíc eur za pár rokov neplatenia je hnusná absurdita a v tejto krajine neexistuje možnosť sa odvolať, alebo neexistuje možnosť brániť sa. Firmy musia platiť, a to ide veľmi často o podniky, kde nie je čas a ani nedovoľujú sledovať televízor, či rádio. Poznáte zamestnanie, kde si môžete pozerať televíziu? Alebo lepšia otázka. Už ste niekedy videli aj v tých firmách a prevádzkach, kde hrá televízor, že by mali zapnuté niečo iné ako Óčko, Markízu, JOJ, Eurosport, či TA3? Vieme o hoteli, kde hrá maximálne Fashion TV.

2. Platiť musí každý, čo má doma zásuvku

Nasťahovali ste sa do nového bytu, či domu a prehlásili na seba elektrinu? Máte akúkoľvek zásuvku vo svojom bývaní? Možno ani neviete, že musíte platiť a nikoho nezaujíma, či vyznávate životný štýl bez rádia a televízie. Ste povinný. Znie to hlúpo? Áno znie, ale vy s tým nič nenarobíte.

3. Platiť musíte aj keď staviate

Môj osobný prípad je oveľa absurdnejší a závažnejší. Aj iní ľudia prestavujú dom, nachádzajú sa v rôznom štádiu prestavby. Váš a môj problém je v takom prípade zriadenie elektriny, ktorú k stavbe potrebujete. Miešačka a vŕtačka potrebuje zásuvku. Hoci môže byť jediná zásuvka určená práve na to, už v dome je zavedená a vôbec elektrina samotná je do vašej stavby zavedená. Automaticky vám vzniká povinnosť platenia koncesionárskych poplatkov. Nikoho nezaujíma, že nemáte peniaze na prestavbu, dokončenie stavby, či dokonca fakt, že na dome nie ste z finančných dôvodov. Zhoršenie finančnej situácie vás čaká pri platbe za koncesionárske poplatky za doteraz „zanedbané“ obdobie.

4. Platiť musíte, aj keď ani netušíte, čo je to “ertévées”

Verejnosť je hodená do jedného vreca. Nikoho nezaujíma, aké máte problémy, prečo nesledujete rádio alebo televíziu. Alebo nikoho nezaujíma, že máte Mágio, UPC, Antik, či sledujete maximálne Youtube. Previnili ste sa tým, že máte do svojho bývania navedenú elektrinu. Je celkom jedno, že ste si elektrinu zaviedli, aby ste mohli zapnúť práčku a nabíjačku od mobilu. Princíp jediného vreca znamená minimálne problémy pre výpalníctvo žiadna segregácia, odpustky, pardony… skrátka tým pádom žiadne starosti.

5. Máte záhradu, či chatu niekde mimo? To sa podržte!

Celkom náhodou, nemáte po rodičoch niekde starý domček, kde chodíte párkrát ročne? Záhradný domček, či chatu? Je úplne samozrejmé, že tam budete mať svietenie a nejakú zásuvku. Jedna osoba platí za dve odberné miesta (na šťastie) len raz. Problém však nastáva hlavne vtedy, ak je vaše stále bývanie na partnera a to druhé miesto na vás. Tie prekliate štyri eurá a niečo za mesiac… áno, za mesiac… vykrátite mesiacmi a rokmi, počas ktorých ani netušíte, či to treba platiť alebo nie a dostanete trojciferné až štvorciferné sumy v eurách. Máme na to? Nemáme na to. Sú nás tisíce, čo dĺžime výpalníkom a ani nepoznáme ich tváre, nevieme si prisúdiť túto absurdnú povinnosť ku konkrétnemu ksichtu.

1. Koľko je výška koncesionárskeho poplatku?

4,64 € za mesiac, 55,68 € za rok a len zhruba okolo 300 € za 5 rokov.

2. Prečo koncesionárske poplatky neplatí údajne až 200 000 domácností?

Určite preto, že o tom nevie, alebo odmietajú absurdný poplatok platiť, alebo sa boja začať platiť, pretože akonáhle prejaví niekto záujem a zaregistruje sa ako platiteľ, existuje vysoká obava, že mu to RTVS spätne zráta a “nedaruje”. Ak ale staviate dom niekoľko rokov, možno práve preto, že máte finančné problémy. RTVS vám však problémy ešte pridajú, ako by ich nebolo dosť.

3. Prečo ľudia nesledujú a nepočúvajú RTVS?

Možno preto, že ich neoslovuje program, venujú sa niečomu inému, alebo sa na RTVS skrátka len pozerajú ako na výpalníkov. Dôvody môžu byť akékoľvek.