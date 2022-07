Zelená obloha v Južnej Dakote, prejav búrky derecho. Bez konšpirácií

Americké mesto Sioux Falls v štáte Južná Dakota svojich obyvateľov pred niekoľkými dňami prekvapilo neobvyklým sfarbením oblohy. Zelená farba totiž nie je bežným sfarbením inak modrej oblohy. Vďaka oblakom zelená až zelenožltá obloha získala aj oveľa temnejší zelený odtieň. Dôvodom nebola žiadna apokalypsa, alebo riasy obsiahnuté vo vyparenej vode, ako tvrdili niektorí dezinformátori na sociálnych sieťach, či plyny z lietadiel. Objavili sa informácie, ale aj titulky, ktoré ťažili zo záujmu ľudí po senzáciách. UFO, chemické zbrane, experimenty s počasím…. nič z toho. Príčinou je búrka s názvom derecho.



foto: video v článku

Prečo bola obloha zelená?

Jav zelenej oblohy pri búrke derecho je spôsobený priamym prúdením vetra na rozsiahlej ploche rovnakým smerom v šírke aj niekoľkých stoviek kilometrov. Podľa amerických úradov rýchlosť vetra dosahovala až 160 kilometrov za hodinu. Obloha sa zazelenala na zhruba 20 minút, počas ktorých ju zastihlo viacero fotografov aj prekvapených miestnych.

Za normálnych okolností sa podvečerná obloha začína meniť do oranžovej až červenej, čo je spôdobené práve dlhšou trasou pre prechádzajúce slnečné lúče zasahujúce oveľa širšiu plochu atmosféry, než keď slnko svieti priamo z hora. V prípadoch, kedy sú vysoké búrkové mračná plné vodných kvapiek a mali by sa javiť ako modré práve pôsobením slnka zmixujú červený štandard a modré podmienky do neobvyklej zelenej. Podobný úkaz viditeľný na tak rozsiahlej ploche je ojedinelý.