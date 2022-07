Kamera natočila, ako na diaľnici auto zasiahol blesk. Čo vtedy robiť?

Autokamera na floridskej diaľnici zachytila úder blesku do auta. Úder takého blesku, pri ktorom by boli na mieste pochybnosti, či to posádka prežila bez ujmy. Autorom videa je Michaelle Whalenová, pred ktorou v inom aute šoféroval manžel. Do jeho auta práve vpálil počas jazdy blesk. Záblesk svetla z oblohy skončil práve v karosérii auta, v ktorej sa rozžhavil a auto poškodil. Podobne skončilo aj blízke auto na vedľajšom pruhu, v ktorom práve cestovala policajtka. Blesk na zasiahnutých autách poškodil elektroniku a zostali nepojazdné. Podobné incidenty sú pritom zachytené na kamerách len veľmi vzácne. Autokamera nie je totiž bežnou výbavou vozidiel.

Zásah bleskom do auta. Je auto vôbec bezpečné?

Bleskom zasiahnuté auto počas jazdy môže predstavovať určité riziká pre posádku, no zväčša si to odnesie práve elektronika vozidla. Auto počas blesku môže byť pomerne bezpečným miestom. Aj to však za predpokladu, že sa nedotýkate kovového rámu / karosérie / kovových dielov, ktoré tvoria vonkajšiu karosériu. Odporúča sa tiež počas búrky vypnúť motor, nedotýkať prevodovej páky, volantu, okien a nemať zapnuté elektronické zariadenia. Pre riziká, že by mohol blesk a výboj preniknúť dnu.



foto: screenshot z videa, facebook.com

Auto sa však pri zásahu blesku správa ako tzv. Faradayova klietka a nastáva Faradayov efekt. Ten je javom, ktorý sa týka výboja držiace sa na povrchu vodiča – teda v tomto prípade karosérie. Výboj pritom nepreniká dnu v rámci objemu vnútra karosérie. Karoséria je pritom viacerými spôsobmi voči posádke izolovaná a tak sa priamo ľudská noha, ruka a telo ani bežne nedotýka kovových dielov. V prípade zásahu počas jazdy nemôže byť reč o vypínaní motora a elektroniky. Blesk však tieto systémy vyradí. Je dokonca možné, že aj vážne poškodí.

Čo robiť, ak do vášho auta zasiahne blesk?

Zásah bleskom je spájaný s náhlym bleskom a silnou ranou. Vtedy je nevyhnutné netrhať volantom, ale udržať smerovanie vozidla. Prudké brzdenie môže byť síce dôsledkom šoku, ale môže vám znemožniť plne sa dostať do bezpečia. Ak spomalíte alebo zastavíte hneď po náraze auto, zostávate na ceste a nevyužili ste zotrvačnosť, ktorá má šancu dostať vás do bezpečia.

Práve zotrvačná sila vozidla v pohybe je potom príležitosť na to, aby ste dokázali s autom odbočiť na odstavný pruh. Ak elektronika a teda ani svetlá nefungujú, môže byť nebezpečné otvárať auto. Iba ak v reflexnej veste a cez sedadlo spolujazdca a bezodkladne volať pomoc. V búrke môže auto predstavovať vážnu prekážku na ceste bez označenia so slabou viditeľnosťou. Elektromobily to majú ešte horšie. Úder blesku môže v ich prípade narobiť ešte väčšie škody, alebo požiar. Na šťastie, takýchto úderov je na našich cestách minimálne.

TIP NA KNIHU: počasiu je venovaná aj táto zaujímavá a očakávaná kniha – Tajný svet počasia.