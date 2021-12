Spustia online predaj 0 eurovky žilinskej synagógy aj katedrály

15. decembra o 09:00 štartuje online predaj nových 0 eurových bankoviek zo Žiliny. V prvom prípade ide o vyobrazenie žilinskej katedrály, v druhom prípade novej synagógy. Vzhľadom na pandemické obmedzenia nepripadá do úvahy osobný predaj v Novej synagóge a na miestach v Žiline, ktoré sú na bankovkách vyobrazené. Aj preto sa v tomto prípade pristúpilo na online predaj. Záujemcovia si môžu bankovky zakúpiť v cene 3 eurá za kus. Zaujímavosťou sú však aj špeciálne balíčky, ktoré kombinujú kávu podávanú v kaviarni Nová synagóga, s bankovkami. Za 30 EUR je tak možné kúpiť balíček, ktorý sa skladá z malého balenia kávy, avšak bankoviek s nízkymi číslami.

V tomto prípade prebieha predaj priamo na stránkach Novej žilinskej synagógy. Mimo bankovku s vyobrazením budovy synagógy je možné zakúpiť aj bankovku s vyobrazením Žiliny. Motívom druhej žilinskej bankovky je Kostol Najsvätejšej Trojice (Katedrálny chrám) s balustrádou s typickým vzhľadom z Námestia Andreja Hlinku.

Sériové čísla na 0 eurovej bankovke môžu byť lákadlom

Každá bankovka v sérii 0 eur souvenir banknote – vo svetovo známej sérii ružových 0 eurových bankoviek, totiž nesie svoje sériové číslo a vlastnosti, či ochranné prvky ako pri skutočnom platidle. Sériové čísla sú často dôvodom pre vystávanie dlhých radov u zberateľov. Byť medzi prvými v radoch na osobnom predaji totiž znamená získať tie najnižšie čísla. Osobitne sú lákavé ročníkové čísla. Mať tak doma bankovku s číslom 001988, ak ste sa narodili v roku 1988 je pre zberateľov mimoriadna vec. Aj preto sú ochotní za takéto bankovky zaplatiť viac. Vedia to aj zberatelia, ktorým rok nesedí, no majú takmer zaručené, že o ich bankovku bude medzi zberateľmi konkrétneho roku veľký záujem.V prípadoch online predaja nie je možný výber čísla. Keďže sú bankovky často už nabalené, o to viac, ak sú súčasťou špeciálnych balíčkov. V prípade žilinskej bankovky jednej, alebo druhej, pôjde tak o prekvapenie.