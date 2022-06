Mládež objavuje hudbu 80-tych rokov aj Kate Bush pre Stranger Things

Nárast popularity speváčky Kate Bush a konkrétnej piesne z jej albumu Hounds of Love starej takmer 4 desaťročia nemusí byť žiadnym prekvapením. Keď sa v kinách objavil prvý film z dielne MARVEL s názvom Guardians of Galaxy, priniesol novú vlnu hudby, ktorú sme poznali v osemdesiatych rokoch. Nová bola jedine ak pre milieniálov, mladých narodených po roku 2000 ako aj pre tých, ktorí nezažili Princeznú Dianu. Tak trochu sa mládež dostala k starej hudbe aj vďaka filmu Ready Player One.

Predovšetkým k vypaľováku Depeche Mode – World in my Eyes. Hudba 80-tych rokov je skutočná hudba využívajúca minimálny zásah počítačov oplývajúcu veľkou kreativitou. Tvorí súčasť stoviek filmov každý rok bez toho, aby si to divák cielene uvedomoval. Pôsobí zábavne, keď je niektorá slávna skladba odrazu veľkou novinkou a stúpajú jej predaje na online službách. Áno, mladí objavili niečo, čo iní poznáme celé desaťročia. Nečakanú radosť môže mať Kate Bush, ktorej vďaka seriálu Stranger Things opäť stúpnu predaje. Opakovane sa vďaka rôznym remixom vraciame späť.

Stranger Things 4 a záchrana Max Mayfieldovej

Keď Max Mayfieldovú (Sadie Sink) posadne hrozba z druhej dimenzie, zostáva jej pár sekúnd života. Je to práve skladba od Kate Bush s názvom Running up the Hills, ktorou ju prebudia z tranzu a získa energiu na únik. Kate Bush je dokonca v tomto diely 4. série spomenutá, čo nie je bežné vo filmoch, takže ktokoľvek má bez veľkej práce možnosť zistiť, koho hudba práve znela. Skladba sa tak stáva symbolom záchrany a jednoducho tým bola odkázaná na úspech u všetkých, ktorých mohla zaujať práve vďaka filmu.

Kate Bush – Running up the Hill (A Deal with God)

Running up the Hill z roku 1985 je bez pochyby nadčasová a ponúknuť má čo stále každej jednej generácii, bola v čase svojho vzniku neobvyklé. Aj dnes je totiž z hľadiska spevu ťažké dosiahnuť skoky výšok a hĺbok, či tóny samotné.



Unikátna pieseň má videoklip výrazne pripomínajúci slávne videoklipy modernej doby, či klipy austrálskej speváčky Sia. V roku 2003 z jej skladby spravil cover Placebo. Stranger Things je populárnym hororovým seriálom pre mladšie publikum z dielne Netflixu. V rovnakom seriáli sa objavuje aj California Dreaming od Mammas and Pappas s menšej úprave. Taktiež unikátna a už neraz filmová pieseň Separate Ways, ktorú má v origináli a v pôvodnej verzii na svedomí Journey.